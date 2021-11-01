 ኢትዮጵያንና ህዝቧን የጎዳው የሀሰት ፕሮፓጋንዳ | ኢትዮጵያ | DW | 21.11.2021

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ኢትዮጵያ

ኢትዮጵያንና ህዝቧን የጎዳው የሀሰት ፕሮፓጋንዳ

«ጦርነት ከፈታው ወሬ የፈታው» እንደሚባለው ሰዎች በተሳሳተ መረጃ በጥላቻ ለበቀል ሲነሳሱ፣ለአደጋ ሲጋለጡ፣ ከቤት ንብረታቸው ሲፈናቀሉ፣ ሲሸበሩ፣ሲጨነቁና ግራ ሲጋቡ ማየት የተለመደ ሆኗል። በአሁኑ ጊዜ የፕሮፓጋንዳው ጦርነት፣ በጦር ግንባር ከሚካሄደው በላይ እየተፋፋመ መሄድ ጦርነቱን ለማስቆም በሚደረጉ የሰላም ጥረቶች ላይም ተጽእኖ እያሳደረ ነው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 32:38

የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ጦርነት በኢትዮጵያ

ከአንድ ዓመት በላይ ያስቆጠረው የኢትዮጵያው ጦርነት ካደረሰው ሰብዓዊና ቁሳዊ ጥፋት  ባልተናነሰ በየአቅጣጫው የሚካሄደው የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሀገሪቱንና ህዝቧን ለከፋ ጉዳት ማጋለጡ ቀጥሏል። በተፈላሚ ወገኖችና በደጋፊዎቻቸው በመደበኛም ይሁን መደበኛ ባልሆኑ መገናኛ ብዙሀን ጭምሮ በተለያዩ ጉዳዮችች መነሻነት የሚሰራጩ የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎች እውነቱን ከሀሰት ለመለየት አዳጋች አድርገውታል። በሀገሪቱ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወጪ እየተደረገ የኢንተርኔት ሰራዊት አሰማርቶ በየአጋጣሚው ፍጽም መሰረት የሌለው የሀሰት መረጃ ማስተላለፍ ፣አንባቢ አድማጭ ተመልካቹ ትክክለኛ መረጃ እንዳያገኝ እንቅፋት ሆኖ ቀጥሏል። «ጦርነት ከፈታው ወሬ የፈታው» እንደሚባለው ሰዎች በተሳሳተ መረጃ ሰበብ በጥላቻ ለበቀል ሲነሳሱ፣ለአደጋ ሲጋለጡ፣ ከቤት ንብረታቸው ሲፈናቀሉ፣ ሲሸበሩ፣ሲጨነቁና ግራ ሲጋቡ ማየት የተለመደ ሆኗል። በአሁኑ ጊዜ የፕሮፓጋንዳው ጦርነት፣ በጦር ግንባር ከሚካሄደው በላይ እየተፋፋመ መሄድ ጦርነቱን ለማስቆም በሚደረጉ የሰላም ጥረቶች ላይም ተጽእኖ ማሳደሩ አንደማይቀር ይገመታል።በመደበኛና በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተባባሰው የፕሮፓጋንዳ ጦርነትና የተሳሳተ መረጃ

Äthiopien Symbolbild Tigray-Konflikt

ስርጭት የሚያደርሰው ጉዳት እንዲሁም ችግሩና መከላከያው መንገድ የዛሬው እንወያይ የመነጋገሪያ ርዕስ ነው።በዚህ ርዕስ ላይ የሚወያዩ እንግዶች ጋብዘናል። እነርሱም ዶክተር እንዳልክ ኅይለማርያም በዩናይትድ ስቴትስ ሚኒሶታ በሚገኘው አምሌን ዩኒቨርስቲ የኮምኒኬሽንና የሚድያ ጥናቶች ረዳት ፕሮፌሰር ፣ፕሮፌሰር ጌታቸው አሰፋ UMD ሚዲያ የተባለ ድረ ገጽ ባለቤት ከካናዳ እንዲሁም በፍቃዱ ኃይሉ የሰብዓዊ መብቶች አቀንቃኝ ከአዲስ አበባ ናቸው። በዚህ ውይይት ላይ የመንግሥት ተወካዮች እንዲገኙልን ጋብዘን ነበር።ሆኖም የመንግሥት ኮምኒኬሽን መስሪያ ቤት ፣ተወያይ ለመመደብ ፈቃደኛ መሆኑን ቢገልጽልንም ሳይሳካ በመቅረቱ አልተገኙልንም።ሙሉውን ውይይት ለመከታተል ከታች የሚገኘውን የድምጽ ማዕቀፍ ይጫኑ

ኂሩት መለሰ

 

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የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ጦርነት በኢትዮጵያ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Members of the Amhara Militia patrol on the streets in Dessie town, Amhara Region, Ethiopia, October 9, 2021. Picture taken October 9, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

ኢትዮጵያ የጦርነት ምድር 01.11.2021

ይኸ ሁሉ ሕዝብ አልቆ፣ይሕ ሁሉ ግፍ ተፈፅሞ፣ ይሕ ሁሉ ሕዝብ ተፈናቅሎ፣በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር የደኻይቱ ሐገር ጥሪት ወድሞ፣ ወንጀሎች እንደሚጠየቁ እየታወቀም የተፋላሚ ኃይላት መሪዎችና ደጋፊዎቻቸዉ ዛሬም የሰላም ጭላንጭል አላሳዩም።ይልቅዬ ሕዝቡን ለተጨማሪ ዉጊያ እየቀሰቀሱ፤ ለቀጣይ ዘመቻ እያደራጁ፣አንዱ የሌላዉ ዉድቅ መቃረቡንም እየነገሩን ነዉ

Foto Olusegun Obasanjo 1. Titel: Olusegun Obasanjo 2. Bildbeschreibung: Der ehemalige Präsident Nigerias, Olusegun Obasanjo, bei einem Besuch in Guinea-Bissau. 3. Fotograf: Braima Darame 4. Wann wurde das Bild gemacht: 20.08. 2013 5. Wo wurde das Bild aufgenommen: Bissau/Guinea-Bissau 6. Schlagwörte: Bissau, Guinea-Bissau, Drogen, Olusegun Obasanjo, Nigeria, Drogenbekämpfung, Westafrika, CEDEAO, ECOWAS

ውይይት ፤ ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ ሰላም ያስገኙ ይሆን? 15.11.2021

ኢትዮጵያ ዉስጥ አንድ ዓመት ያስቆጠረዉ ጦርነት፤ ብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ገድሎአል፤ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብን ደግሞ አፈናቅሎአል። ጦርነቱ ወደ ሰሜን ሸዋ አዉዱን እያሰፋ ነዉ ተብሎአል። በአፍሪቃ ኅብረት የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ፤ ለፀጥታዉ ምክር ቤት  እንደገለፁት ድርድር ለማካሄድ ሥራ ጀምረዋል።