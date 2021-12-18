ኢትዮጵያና የተመድ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ዉሳኔ

የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት 14ኛ ወሩን በያዘዉ በኢትዮጵያ ጦርነት፣ተፋላሚ ኃይላት ያደረሱት የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግፍ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ የአዉሮጳ ሕብረት ያረቀቀዉን የዉሳኔ ሐሳብ ዛሬ በአብላጫ ድምፅ አፀደቀዉ።
የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት 14ኛ ወሩን በያዘዉ በኢትዮጵያ ጦርነት፣ተፋላሚ ኃይላት ያደረሱት የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግፍ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ የአዉሮጳ ሕብረት ያረቀቀዉን የዉሳኔ ሐሳብ ዛሬ በአብላጫ ድምፅ አፀደቀዉ።47 አባላት ያሉት ምክር ቤት ረቂቁን ያፀደቀዉ በ21 የድጋፍ፣ በ15 ተቃዉሞና በ11 ድምፀ ተዓቅቦ ነዉ።ኢትዮጵያ ረቂቅ ዉሳኔዉን አጥብቃ ተቃዉማዉ ነበር።የአፍሪቃ ሐገራትም ረቂቁን አልደገፉትም።የሐሰቡን ምንነትና የምክር ቤቱን ዉሳኔን እንዲያስረዱን የሰብአዊ መብት አጥኚና ተሟጋች ያሬድ ኃይለማርያምን ጋብዘናል።
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ