 ኢትዮጵያና የተመድ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ዉሳኔ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 17.12.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

ኢትዮጵያና የተመድ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ዉሳኔ

የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት 14ኛ ወሩን በያዘዉ በኢትዮጵያ ጦርነት፣ተፋላሚ ኃይላት ያደረሱት የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግፍ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ የአዉሮጳ ሕብረት ያረቀቀዉን የዉሳኔ ሐሳብ ዛሬ በአብላጫ ድምፅ አፀደቀዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 07:19

የአዉሮጳ ሕብረት ያረቀቀዉን የዉሳኔ ሐሳብ በአብላጫ ድምፅ አፅድቆታል

                   
የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት 14ኛ ወሩን በያዘዉ በኢትዮጵያ ጦርነት፣ተፋላሚ ኃይላት ያደረሱት የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግፍ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ የአዉሮጳ ሕብረት ያረቀቀዉን የዉሳኔ ሐሳብ ዛሬ በአብላጫ ድምፅ አፀደቀዉ።47 አባላት ያሉት ምክር ቤት ረቂቁን ያፀደቀዉ በ21 የድጋፍ፣ በ15 ተቃዉሞና በ11 ድምፀ ተዓቅቦ ነዉ።ኢትዮጵያ ረቂቅ ዉሳኔዉን አጥብቃ ተቃዉማዉ ነበር።የአፍሪቃ ሐገራትም ረቂቁን አልደገፉትም።የሐሰቡን ምንነትና የምክር ቤቱን ዉሳኔን እንዲያስረዱን  የሰብአዊ መብት አጥኚና ተሟጋች ያሬድ ኃይለማርያምን ጋብዘናል።

ነጋሽ መሐመድ 

አዜብ ታደሰ 


 

Audios and videos on the topic

የአዉሮጳ ሕብረት ያረቀቀዉን የዉሳኔ ሐሳብ በአብላጫ ድምፅ አፅድቆታል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

የታሕሳስ 9 ቀን 2014 ዓ/ም ሙሉ ስርጭት 18.12.2021

ISTANBUL, TURKEY - DECEMBER 18: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) welcomes Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed (L) during the 3rd Turkey-Africa Partnership Summit in Istanbul, Turkey on December 18, 2021. Serhat Cagdas / Anadolu Agency

የትኩረት በአፍሪቃ እና የጋዜጦች ዓምድ ዝግጅቶች 18.12.2021

Äthiopien Addis Abeba, 01.12.21 Dr. Legesse Tulu - Kommunikationsminister

የታህሳስ 9 ቀን 2014 ዓ/ም የዓለም ዜና 18.12.2021