ኢሰመጉ 4 አባላቱ ታስረውበታል

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) የፀጥታ አካላት በሠራተኞቹ ላይ እስርን ጨምሮ ጫና እያሳደሩ መሆናቸውን ዐስታወቀ። ኢሰመጉ በፀጥታ አካላት እየደረሰብን ነው ባለው ጫና፤ ማስፈራሪያ እና ዛቻ ምክንያት የጋምቤላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን ዘግቶ ሠራተኞቹን ወደ አዲስ አበባ ማምጣቱንም ገልጧል።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) የፀጥታ አካላት በሠራተኞቹ ላይ እስርን ጨምሮ ጫና እያሳደሩ መሆናቸውን ዐስታወቀ። ኢሰመጉ በፀጥታ አካላት እየደረሰብን ነው ባለው ጫና፤ ማስፈራሪያ እና ዛቻ ምክንያት የጋምቤላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን ዘግቶ ሠራተኞቹን ወደ አዲስ አበባ ማምጣቱንም ገልጧል። ከሰሞኑ ደግሞ «በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ እየተካሄደ ባለ የቤት ማፍረስ ዘመቻ» ጉዳይ የቀረበ አቤቱታን ለማጣራት ወደ ስፍራው ያቀኑ 4 የአዲስ አበባ ጽ/ቤት ሠራተኞቹ እንደታሰሩበትና እስከ ዛሬም እንዳልተለቀቁ ዐስታውቋል። 12 ሀገር በቀል የሲቪክ ድርጅቶች የእሥር ድርጊቱን ሕገ ወጥ በማለት የታሰሩትም እንዲፈቱ ጠይቀዋል።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ታህሣሥ 27 ቀን፣ 2015 ዓ. ም በአዲስ አበባ ዙሪያ አለም ገና አካባቢ «እየተካሄደ ባለው ቤት የማፍረስ ዘመቻ» ምክንያት ቤታቸው የፈረሰባቸው ግለሰቦች ለተቋሙ ያቀረቡትን አቤቱታ መሠረት አድርጎ ጉዳዩን እንዲያጣሩ የላካቸው አራት ሠራተኞቹ እና አንድ አሽከርካሪ ያለ አግባብ ታሰረው እንደሚገኙ የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ዳን ይርጋ ለዶቼ ቬለ (DW) ተናግረዋል።
ታሳሪዎቹ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቱ በልደረቦች የፊታችን ረቡዕ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባቸው በእሥር ላይ ከሆኑ ዛሬ ስድስተኛ ቀናቸው መሆኑንም ኃላፊው ገልፀዋል። «ለታሰሩበት እሥር የተሰጠው ምክንያት ፍቃድ አላገኛችሁም፣ የትብብር ደብዳቤም አልያዛችሁም የሚል ነው። ወንጀል እንደሠሩ እሥር ቤት መግባታቸው ተገቢ አይደለም። እንዲህ አይነት ሕገ- ወጥ እሥር መፈፀም የለበትም» ብለዋል።
ይህንን የኢሰመጉን ሠራተኞች እሥር 12 ሀገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሕገ- ወጥ እሥር መሆኑን በመጥቀስ እርምት እንዲደረግ ጠይቀዋል። ስለ ጉዳዩ ከኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምላሽ ለማግኘት የተደረገው ጥሪ ግን ምላሽ አላገኘም።
ድርጊቱ ድርጅቱ የተቋቋመበትን ዓላማ እንዳይፈፅም እና ሠራተኞቹም የሞያ ነፃነታቸውን ጠብቀው እንዳይሰሩ የሚያደርግ አልፎም መሰል ድርጅቶች ለሰብአዊ መብቶች መከበር የሚሠሩትን ሥራ የሚያደናቅፍ ፣ የሚያሸማቅቅ መሆኑን በመጥቀስ «የዘፈቀደ» ያሉትን እሥር የፈፀሙ የመንግሥት አካላት በሕግ እንዲጠየቁ ሲሉ 12ቱ ድርጅቶች ጠይቀዋል።
የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች ኅብረት ዋና ዳይሬክተር አቶ መሱድ ገበየሁን ድርጅቶቹ ስላወጡት መግለጫ ጠይቀናቸዋል። «እንዲህ አይነት ጣልቃ ገብነት በሁሉም ላይ እየተሞከረ እና እየተደረገ ለሁሉም ሥጋት የሆነ ተግባር ስለሆነ ይህንን በጣም ነው የምናወግዘው» ብለዋል።
ኢሰመጉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚሠራቸው ሥራዎች ምክንያት ዛቻ ፣ ማስፈራሪያ ፣ እና ክትትል እየተደረገበት መሆኑ እንዳሳሰበው ማሳያዎችን ጭምር በመጥቀስ አቶ ዳን ይርጋ ተናግረዋል። ከፀጥታ ሠራተኞች የሚደርስባቸውን ጫና በመሥጋት የጋምቤላ ጽ/ቤታቸው ሠራተኞች ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ መደረጉ ደረሰብን ላሉት ጫና ማሳያ መሆኑንም ገልፀዋል። «ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በምንሰራቸው የሰብዓዊ መብት የሥራ እንቅስቃሴዎች ላይ የተለያዩ ጫናዎች፣ እየደረሱብን ይገኛሉ። ዛቻ ማስፈራሪያ ክትትሎች ጭምር እየተካሄዱብን ነው» ብለዋል።
ሰለሞን ሙጬ
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