ኢሰመጉ የእስረኞችን ሰብዓዊ መብት ይዞታ ለማየት ፈቃድ ተከለከልኩ አለ
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች እና ፖሊስ ጣቢያዎች በእስር ላይ የሚገኙትን እስረኞች አያያዝ ለማየት ቢጠይቅም የአዲስ አበባ መስተዳድር ፓሊስ እና የፌዴራል ፖሊስ ፍቃድ እንደከለከለው አስታውቀ ። የእስረኞች አያያዝ ለማየት ፍቃድ ተከለከልኩ ሲል ቅሬታ ያሰማው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ጉባኤ ሁኔታው አሳስቦኛልም ብሏል። በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ በሕግ ከለላ ስር የሚገኙ እስረኞችን በተለየ የስብዓዊ መብት አያያዝን ለማየት ጥረት እያደርገ ቢሆንም ከቅርብ ግዜ ወዲህ ግን ለጉብኘት ጥያቂ ምላሸ ባለማግኘቴ እንቅፋት ገጥሞኛል ሲል የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ በምህጻሩ ኢሰመጉ አስታውቋል።የኢሰመጉ እና የመብት ተሟጋች ተቋማት ጥሪ
የኢሰመጉ ዋና ሃላፊ አቶ ዳን ይርጋ እሳቸው የሚመሩት ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በሕግ የተቋቋመ እና ህጋዊ ፍቃድ ያለው ቢሆንም በኢትዮጵያ ባሉ ማረሚያ ቤቶች የሚገኙ የእስረኞችን የሰብዓዊ መብት ይዞታን ለመመልከት እንዲፈቀድልን ደብዳቤ ብናስገባም ምላሽ ሳናገኘ ከአንድ ወር በላይ ሆኖናል ሲሉ ለ DW ተናግረዋል። የመተከል ጥቃት፤ የኢሰመጉ መግለጫ እና የነዋሪዎች ስጋትለአዲስ አበባ ፣ፌደራል ፖሌሰ ፣ እና ለኦሮሚያ ክልል የታራሚዎችን ስብአዊ መብት አያያዘ ልማት ጥያቄ ስታቀርቡ ከዚህ በፊት ይሰጣቸሁ የነበረው ምላሽ ምን ይመስል ነበር ከቅርብ ግዜ ወዲህ ገጠመን ያላቸሁት እንቅፋት የተፈጠረበት ምክንያት ምንድነው ሲል ዶቼቬለ አቶ ዳን ይርጋን ጠይቋል። አቶ ዳን በሰጡት ምላሽ ከዚህ ቀደም እንዲህ ዓይነት ችግር ገጥሞዋቸው እንደማያውቅ አሁን ግን ጥያቄው የቀረበላቸው ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ዝምታን የመረጡ ይመስላል ብለዋል።
የኢሰመጉ እና የመብት ተሟጋች ተቋማት ጥሪእስረኞችን ለመጎብኘት ፈቃድ አለመስጠት ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ እተካሄደ ያለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት ሪፖርት ለሚመለከተው አካል ብናቀርብም ጆሮ የሚሰጥ የለም ሲሉም ተናግረዋል።
የአዲሰ አበባ ፖሊሰ ህዘብ ግንኙነት ሀላፊ ኮማንደር ማርቆሰ ታደሰ ሰለጉዳዩ ለዶቼቬለ የሰጡት መልስ ለጊዜው መረጃ የለኝም የሚል ነው ። የአዲስ አበባ መስተዳድር የህዝብ ግንኙነት ምክትል ሀላፊ አቶ ብሩክ አበበ ጉዳዩ ከፖሊስ አልፎ የከተማዋ ቸግር ሆኖ እኛ ጋር የደረሰ ነገር የለም ሲሉ መልሰዋል ።
ሀና ደምሴ
ኂሩት መለሰ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር