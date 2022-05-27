ኢሰመጉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የ 2022 ዓ.ም ተሸላሚ ሆነ

መንግሥታዊ ያልሆነው የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ የያዝነው ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2022 የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የሰብዓዊ መብቶች ሽልማት ተሸለመ። ኢሰመጉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመብቶች ተከራካሪ ከሆነው ከጀርመኑ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነው ላበረከተው አስተዋጽኦ ሽልማት ያገኘው።
ለሦስት አስርት ዓመታት ገደማ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ይፋ በማድረግ ቆይቷል፤ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ። በጎርጎሪዮሳዊው 1991 የተመሠረተው ኢሰመጉ አሁን በመላ ሀገሪቱ ዘጠኝ የሚሆኑ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች አሉት።
መንግሥታዊ ያልሆነው የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ ሀገራዊ ድርጅት በዓለም አቀፍ ደረጃ የመብቶች ተከራካሪ ከሆነው ከጀርመኑ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ላበረከተው አስተዋጽኦ የ2022 የሰብዓዊ መብቶች ሽልማት ተበርክቶለታል። ሽልማቱን የኢሰመጉ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳን ይርጋ በዛሬው ዕለት በጀርመኗ ዋና ከተማ በርሊን ላይ በተካሄደው ሥርነስርዓት ላይ ተረክበዋል። አቶ ዳንን ሽልማቱን ከተቀበሉ በኋላ በስልክ አነጋግረናቸዋል።
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ