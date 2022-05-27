 ኢሰመጉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የ 2022 ዓ.ም ተሸላሚ ሆነ | ዓለም | DW | 30.05.2022

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ዓለም

ኢሰመጉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የ 2022 ዓ.ም ተሸላሚ ሆነ

መንግሥታዊ ያልሆነው የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ የያዝነው ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2022 የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የሰብዓዊ መብቶች ሽልማት ተሸለመ። ኢሰመጉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመብቶች ተከራካሪ ከሆነው ከጀርመኑ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነው ላበረከተው አስተዋጽኦ ሽልማት ያገኘው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:10

«ሽልማቱን ዛሬ በርሊን ላይ ተረክቧል»

ለሦስት አስርት ዓመታት ገደማ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ይፋ በማድረግ ቆይቷል፤ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ። በጎርጎሪዮሳዊው 1991 የተመሠረተው ኢሰመጉ አሁን በመላ ሀገሪቱ ዘጠኝ የሚሆኑ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች አሉት።

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 መንግሥታዊ ያልሆነው የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ ሀገራዊ ድርጅት በዓለም አቀፍ ደረጃ የመብቶች ተከራካሪ ከሆነው ከጀርመኑ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ላበረከተው አስተዋጽኦ የ2022 የሰብዓዊ መብቶች ሽልማት ተበርክቶለታል። ሽልማቱን የኢሰመጉ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳን ይርጋ በዛሬው ዕለት በጀርመኗ ዋና  ከተማ በርሊን ላይ በተካሄደው ሥርነስርዓት ላይ ተረክበዋል። አቶ ዳንን ሽልማቱን ከተቀበሉ በኋላ በስልክ አነጋግረናቸዋል።

ሸዋዬ ለገሠ

እሸቴ በቀለ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

የጋዜጠኞች የማኅበራዊ አንቂዎችና የሌሎች ተጠርጣሪዎች እስር ፤ መልዕክት ለአፍሪቃ መሪዎች

የጋዜጠኞች የማኅበራዊ አንቂዎችና የሌሎች ተጠርጣሪዎች እስር ፤ መልዕክት ለአፍሪቃ መሪዎች 27.05.2022

ኢሰመጉ ግለሰቦች ከየቦታው ተጠልፎው ለተውሰኑ ቀናት የት እንደደረሱ አለመታወቁ እና ኃለፊነቱን የሚወስድ አካል አለመኖሩ ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የግለሰቦችን ሕገ-መንግሥታዊ መብትን መቃወም ነው ፤ እሥራቶቹም ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ፣የንግግር ነጻነት እና የፕሬስ ነጻነት መብቶችን የሚገድብና አደጋ ላይ የሚጥልም ነው ብሏል።

ኢሰመጉ ሽልማቱን በመጪው ግንቦት ይረከባል

ኢሰመጉ ሽልማቱን በመጪው ግንቦት ይረከባል 23.03.2022

ጀርመን በሚገኘው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሚሰጠውን የ2022 ዓ.ም ዓለም አቀፍ ሽልማት ያሸነፈው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ሽልማቱን ግንቦት ወር በርሊን ላይ እንደሚቀበል ተገለጠ።

ስለ ማይካድራ አካባቢ ጭፍጨፋ የኢሰመጉ መግለጫ

ስለ ማይካድራ አካባቢ ጭፍጨፋ የኢሰመጉ መግለጫ 30.12.2021

ባለፈው ዓመት በማይካድራ ከተማ እና አካባቢው የተፈጸመው ወንጀል በሰብዓዊነት ላይ የተቃጣ እና የጦር ወንጀል መፈፀሙን ሊያሟሉ የሚችሉ ሁኔታዎች መኖራቸውን ባደረገው የምርመራ ግኝቱ እንደደረሰበት የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ገለፀ።