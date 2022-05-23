 ኢሰመጉ በኢትዮጵያ ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚፈጸም እስር አሳስቦኛል አለ | ኢትዮጵያ | DW | 23.05.2022

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ኢትዮጵያ

ኢሰመጉ በኢትዮጵያ ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚፈጸም እስር አሳስቦኛል አለ

ከቅርብ ግዚያት ወዲህ እየተበራከተ የመጣው የግለሰቦች የሰባዊ መብት ጥሰት እንዳሳሰበው ኢሰመጉ አታወቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ግለሰቦች ከየቦታው ተጠልፈዉ ለተውሰኑ ቀናት የት እንደደረሱ አለመታወቁ እና ኃለፊነቱን የሚወስድ አካል አለመኖሩ ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የግለሰቦችን ህገ-መንግስታዊ መብትን መቃወም ነው ብልዋል።

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ከቅርብ ግዚያት ወዲህ እየተበራከተ የመጣው የግለሰቦች የሰባዊ መብት ጥሰት እንዳሳሰበው የኢትዪጵያ ሰባዊመብት ጉባኤ (ኢሰመጉ ) አታወቀ። ኢሰመጉ ዛሬ ሰኞ ግንቦት 15 ባወጣው መግለጫ ግለሰቦች ከየቦታው ተጠልፈው ለተውሰኑ ቀናት የት እንደደረሱ አለመታወቁ እና ኃለፊነቱን የሚወስድ አካል አለመኖሩ ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የግለሰቦችን ህገ-መንግስታዊ መብትን  መቃወም ነው ብልዋል። መግላጫው ግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ብርጋዴር ጄነራል ተፈራ ማሞ ከቤታቸው  በወጡበት መታፈናቸውን፤ አቶ ናፖሊዮን ገ/እየሱስ ገብሩ ግንቦት 1 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ  በታጠቁ ሁለት ሲቪሎች እና አራት ፖሊሶች ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ  ታስሮ እንደነበር፣ጠቅሶአል። መምህርት እና ፀሐፊ መስከረም አበራ፤ ጋዜጠኛ ታድዮስ ታንቱ ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ ባለፈዉ ሳምንት በመንግሥት አካላት ከታሰሩ የማኅበረሰብ አንቂዎች እና የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉ ዜጎች መካከል ናቸዉ ።

በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜ በሸኔ ታጣቂዎች እና በመንግስት የጸጥታ ሀይሎች በሚወሰዱ እርምጃዎች በበርካታ ንጹሀን ዜጎች ላይ ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመት፣ ዝርፊያ እና መፈናቀል ሲደርስ መቆየቱንም ኢሰመጉ በመግለጫዉ አስታዉሶአል። ፡ ኢሰመጉ ባሰባሰባቸው መረጃዎች መሰረት እነዚህ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች በሁለቱም አካላት የተፈጸሙ መሆናቸውን ኢሰመጉ ለመረዳት ችሏል ብልዋል።

ሃና ደምሴ

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሰ

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ግለሰቦች ተጠልፈው የት እንደደረሱ አለመታወቁ ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የግለሰቦችን ህገ-መንግስታዊ መብትን  መቃወም ነው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የዜና መጽሔት፤ ግንቦት15 ቀን 2014 ዓ.ም ሰኞ 23.05.2022

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ ግንቦት15 ቀን 2014 ዓ.ም ሰኞ 23.05.2022

Kaffeebohnen an einer Kaffeepflanze (Coffea), bei Las Berrazales, Barranco de Agaete, Gran Canaria, Kanarische Inseln, Spanien, Europa *** Coffee beans at a coffee plant Coffea at Las Berrazales Barranco de Agaete Gran Canaria Canary Islands Spain Europe Copyright: imageBROKER/HarryxLaub ibxhal04726372.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

በኢትዮጵያ የግብርናዉ ክፍል የምርት እድገት አልተለየዉም ተባለ 23.05.2022

በሰላም እጦት ፣ በግጭት፣ በድርቅ እና በውጭ ምንዛሪ እጥረት እየፈተነ ያለው የኢትዮጵያ የግብርና ክፍል ኢኮኖሚ ከእነ ችግሮቹም ቢሆን የምርት እድገት ያልተለየው መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር ተናገረ። ሚኒስቴሩ ይህ ዘገባ የትግራይ ክልልን እንደማይጨምር አውስቷል።