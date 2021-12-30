 ኢሰመጉ ሽልማቱን በመጪው ግንቦት ይረከባል | ኢትዮጵያ | DW | 23.03.2022

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ኢትዮጵያ

ኢሰመጉ ሽልማቱን በመጪው ግንቦት ይረከባል

ጀርመን በሚገኘው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሚሰጠውን የ2022 ዓ.ም ዓለም አቀፍ ሽልማት ያሸነፈው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ሽልማቱን ግንቦት ወር በርሊን ላይ እንደሚቀበል ተገለጠ።

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ለ30 ዓመታት አስተዋጽኦ ዓለም አቀፍ እውቅና

ጀርመን በሚገኘው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሚሰጠውን የ2022 ዓ.ም ዓለም አቀፍ ሽልማት ያሸነፈው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ሽልማቱን ግንቦት ወር በርሊን ላይ እንደሚቀበል ተገለጠ። ኢሰመጉ በየሁለት ዓመቱ የሚሰጠውን ሽልማት ያሸነፈው በኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 30 ዓመታት ለድምፅ አልባዎች ድምፅ በመሆን፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለደረሰባቸው በመታገል ላበረከተው አስተዋጽዖ በሚል ነው። የኢሰመጉ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳን ይርጋ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ ሽልማቱ ተቋሙን ለበለጠ ሥራ የሚያበረታታ እና ሥራችን በሌሎች ዕንደሚታይ የሚያመላክት ዕውቅና ነው ብለዋል። ኢሰመጉ 10 ሺህ ዩሮ የሚጨምረውን ይህንን ሽልማቱን በቀጣይ ግንቦት ጀርመን ቤርሊን ከተማ ውስጥ ይረከባል።

ሰለሞን ሙጬ

ሸዋዬ ለገሰ

አዜብ ታደሰ

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የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ችግር ትኩረት እንደሚያሻው አሳሰበ። ኢሰመጉ በተጠቀሱት አካባቢዎች የሚታየው የጸጥታ ችግር ሰዎች በሕይወት የመኖር፣ የመንቀሳቀስና ንብረት የማፍራት ዋስትና አጥተዋል መባሉንም አመልክቷል።

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«20 ዓመት ብዙ ነዉ። 20 ዓመት እኮ ያልነበረ ሰዉ ተወልዶ አድጎ ራሱን የቻለ ሰዉ የሚሆንበት ጊዜ ነዉ። ረጅም ነዉ ። ስለታሰሩት ጋዜጠኞች ታሪክ ለመናገር እሞክራለሁ። ድምፅ ለመሆን እሞክራለሁ። ምን ነበሩ በምን ምክንያት ታሰሩ። እንዴት ናቸዉ። የሚለዉን ነገር እናገራለሁ።» ይርጋለም ፍስሃ መብራቱ