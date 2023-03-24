 ኢሮብ አሁንም በኤርትራ ጦር ቁጥጥር ስር ነዉ-ነዋሪዎች | ኢትዮጵያ | DW | 31.03.2023

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ኢትዮጵያ

ኢሮብ አሁንም በኤርትራ ጦር ቁጥጥር ስር ነዉ-ነዋሪዎች

በተለይም ወጣቶች ከአካባቢው እየታፈኑ ወደ ኤርትራ እንደሚወሰዱ በቅርቡ በኤርትራ ቁጥጥር ስር ካለው አከባቢ ወጥተው የመጡት አቶ ሐጎስ ጠቁመዋል። "25 ወጣቶች ታፍነው ተወስደዋል። አንዴ ሰንዓፈ ናቸው፣ ሌላ ግዜ አስመራ ታስረው ይገኛሉ ይባላል። እስካሁን ግን ስላሉበት ሁኔታ ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም" ብለዋል።

ኢሮብ፤ ሰብአዊ ርዳታ፣ሕክምና፣ስልክና መብራት የለም-ነዋሪዎች

የኤርትራ ጦር ይቆጣጠራቸዋል በሚባሉት በምስራቅ ትግራይ በተለይም በኢሮብ ወረዳ በሁለት ዓመቱ ጦርነት ለተጎዳዉ ሕዝብ እስካሁን ሰብአዊ ርዳታ አለመድረሱን የወረዳዉ ነዋሪዎች አስታወቁ።የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት የሰላም ስምምነት ከተፈራረሙ አምሰተኛ ወሩ ተገባድዷል።ይሁንና  ነዋሪዎችና ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እንደሚሉት በኢሮብ ወረዳ  በጦርነቱ ወቅት የተቋረጡ የሕክምና፣የስልክና  የመብራት መሰረታዊ አገልግሎቶች አልተጀመሩምም።

የሰላም ስምምነቱ ተፈርሞ ጦርነቱ ከቆመ አምስት ወራት ቢያልፉም፣ የኤርትራ ጦር ዘልቆ ገባባቸው የተባሉ የኢሮብ ወረዳ አካባቢዎች አሁንም ተቆጣጥሯቸው እንዳለ፣ በአካባቢው የሚገኝ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ይሁን የተለያዩ መሰረታዊ አገልግሎቶች ማግኘት እንዳልቻለ ነዋሪዎች ለዶቼቬለ ገልፀዋል። ያነጋገርናቸው ከኢሮብ ወረዳ ረዥም ርቀት በእግራቸው ተጉዘው የስልክ አገልግሎት ወዳለበት ዓዲግራት የመጡ የብሄረሰቡ ተወላጆች እንደሚሉት፣ የኤርትራ ጦር ተቆጣጥሯቸው ባሉ የኢሮብ ወረዳ አካባቢዎች በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ግፍ ይፈፀማል፣ ረሀብ ጨምሮ የተለያዩ ማሕበራዊ ቀውሶች ተከስተዋል። አካባቢው ከሁለት ዓመታ በላይ ለሚሆን ግዜ በኤርትራ ጦር ቁጥጥር ስር ስለመሆኑ የነገሩን በቅርቡ ከኢሮብ ወረዳ እንዳልጌዳ አካባቢ ተነስተው በእግር ዓዲግራት መድረሳቸው የነገሩን የብሄረሰቡ ተወላጅ አቶ ሐጎስ ተስፋይ፣ ቀድሞ የኢትዮጵያ ሉአላዊ ግዛት የነበሩ አሁን የኤርትራ ጦር ተቆጣጥሯቸው ባለው የኢሮብ ወረዳ አካባቢዎች ከሰላም ስምምነቱ በኃላም ቢሆን በረሃብና ሕክምና እጦት ምክንያት በርካታ ዜጎች እየሞቱ መሆኑ ይገልፃሉ። "ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ ኢሮብ ወረዳ በኤርትራ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ስለሆነ ከሰላም ስምምነቱ በኃላ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም ቢሆን እርዳታ አልደረሰም" ብለዋል።

ሌላዋ ያነጋገርናት የብሄረሰቡ ተወላጅ እና በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅላ አሁን ላይ ዓዲግራት ያለችው ልዋም አስፍሃ፥ ወደ ኢሮብ አካባቢ የሚገባ ሰብአዊ እርዳታ እንደሌለ፣ ስልክ ይሁን ሌላ የግንኙነት መስመር እንዲሁም ትራንስፖርት አለመኖሩ አረጋግጣልናለች። እንደ ያነጋገርናቸው አቶ ሐጎስ ተስፋይ ገለፃ "ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምክንያት በኢሮብ የሚኖር ህዝብ የመጥፋት አደጋ ላይ ነው" ይላሉ። 

ከኢሮብ አካባቢዎች አንዱ

ከኢሮብ አካባቢዎች አንዱ

ከሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እጦት እና መሰረታዊ አገልግሎቶች መዘጋት በተጨማሪ፣ በተለይም ወጣቶች ከአካባቢው እየታፈኑ ወደ ኤርትራ እንደሚወሰዱ በቅርቡ በኤርትራ ቁጥጥር ስር ካለው አከባቢ ወጥተው የመጡት አቶ ሐጎስ ጠቁመዋል። "25 ወጣቶች ታፍነው ተወስደዋል። አንዴ ሰንዓፈ ናቸው፣ ሌላ ግዜ አስመራ ታስረው ይገኛሉ ይባላል። እስካሁን ግን ስላሉበት ሁኔታ ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም" ብለዋል።

በትግራይ የሚንቀሳቀሰው ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በበኩሉ በአጠቃላይ የኤርትራ ጦር በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች፥ በተለይም ደግሞ በኢሮብ እና አካባቢው በዜጎች ላይ ከፍተኛ የመብት ጥሰት እንደሚፈፀም ማረጋገጡ ለዶቼቬለ ገልጿል። የዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሐጎስ ወልዱ፥ የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱ ሉአላዊነት የማስከበር ስራው አልከወነም ብለው ወቅሰዋል። በዚሁ ጉዳይ ዙርያ በቅርቡ ከተቋቋመው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር መሪ ሆነው የተሾሙት አቶ ጌታቸው ረዳ በቅርቡ ሰጥተውት በነበረ መግለጫ፣ አስተዳደራቸው በውጭ ሃይሎች የተያዙ ግዛቶች ማስመለስ እና የትግራይ ግዛታዊ አንድነት የማረጋገጥ ስራ ቀዳሚ አጀንዳው እንደሚያደርግ ጠቁመው ነበር።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ

ነጋሽ መሐመድ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

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ኢሮብ፤ ሰብአዊ ርዳታ፣ሕክምና፣ስልክና መብራት የለም-ነዋሪዎች

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአቶ ጌታቸው ረዳ ጋዜጣዊ መግለጫ

የአቶ ጌታቸው ረዳ ጋዜጣዊ መግለጫ 24.03.2023

የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ-መስተዳደር ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ትናንት መሾማቸው የተገለጠው አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ፥ የትግራይ ክልል ግዛታዊ አንድነትን ለማስጠበቅ እንደሚሠሩ ተናገሩ ። የተፈናቀሉ ያሏቸውን መልሶ ወደ ቀዬአቸው የመመለስ ተግባራት እና ሌሎች ቀዳሚ አጀንዳዎችን እንደሚሠራባቸውም ዐስታውቀዋል ።

ትግራይ ዉስጥ በኤርትራ ወታደሮች ስለተፈፀመ ግድያ የዓይን እማኝ መረጃ

ትግራይ ዉስጥ በኤርትራ ወታደሮች ስለተፈፀመ ግድያ የዓይን እማኝ መረጃ 14.03.2023

የኢትዮጵያ መንግስት እና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት)የሰላም ስምምነት ከመፈራረማቸው ከሳምንት በፊት የኤርትራ ወታደሮች አድዋ አካባቢ በምትገኘው በማርያም ሸዊቶ መንደር በትንሹ 300 ሰዎች መገደላቸዉን አንዲት የመንደርዋ ነዋሪ ተናገሩ። ወይዘሮዋ የ 70 ዓመቱ ባለቤታቸዉና የ28 ዓመቱ ልጃቸዉ በኤርትራ ወታደሮች ተገድለዉባቸዋል።

የትግራዩ ጦርነት እና የነዋሪዎች የሰላም ጥሪ

የትግራዩ ጦርነት እና የነዋሪዎች የሰላም ጥሪ 12.10.2022

አንድ የሽረ ከተማ ነዋሪ ከከተማዋ ወደ ምዕራብና ሰሜን አቅጣጫ ባሉ የደደቢት እና የአድያቦ አካባቢዎች "ከባድ» ያሉት ጦርነት" መቀጠሉን ተናግረዋል። ካለፈው ሐሙስ ወዲህ ባሉ ተከታታይ ቀናት ብዙሀንን ለጉዳት የዳረጉ የአየር ላይ ጥቃቶች በሽረ ከተማ እና አካባቢ መፈፀማቸውንም ገልፀውልናል።