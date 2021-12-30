አፍሪቃ፣ የፀጥታው ምክር ቤት አባልነት ጥያቄ 

በሞርጋን ስቴትስ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ኘሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት የአፍሪቃ ሃገሮች ያነሱትን ዐሳብና ጥያቄ መግፋትና ከሌሎች የሥስተኛው የዐለም ሃገራትና በምዕራቡ ዓለም አመለካከቱን ከሚያራምዱ ታዋቂ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጭምር አጋር ማሰባሰብ አለባቸው
አፍሪቃ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል እንድትሆን የአፍሪቃ ሃገራት ያቀረቡትን ጥሪ ገፍተው መቀጠል እንደሚኖርባቸው ተገለጸ። በሞርጋን ስቴትስ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ኘሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት የአፍሪቃ ሃገሮች ያነሱትን ዐሳብና ጥያቄ መግፋትና ከሌሎች የሥስተኛው የዐለም ሃገራትና በምዕራቡ ዓለም አመለካከቱን ከሚያራምዱ ታዋቂ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጭምር አጋር ማሰባሰብ አለባቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በፍጥነት የሚለዋወጠውን የዓለም ሁኔታ መቋቋም አለበት ያሉት ኘሮፌሰር ጌታቸው አሁን ያለው ዓለም አቀፍ ሁኔታ ድርጅቱ ሲቋቋም ከነበረው ፈፅሞ የተለየ ነው ብለዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
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ሸዋዬ ለገሰ