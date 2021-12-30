 አፍሪቃ፣ የፀጥታው ምክር ቤት አባልነት ጥያቄ  | አፍሪቃ | DW | 30.12.2021

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አፍሪቃ

አፍሪቃ፣ የፀጥታው ምክር ቤት አባልነት ጥያቄ 

በሞርጋን ስቴትስ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ኘሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት የአፍሪቃ ሃገሮች ያነሱትን ዐሳብና ጥያቄ መግፋትና ከሌሎች የሥስተኛው የዐለም ሃገራትና በምዕራቡ ዓለም አመለካከቱን ከሚያራምዱ ታዋቂ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጭምር አጋር ማሰባሰብ አለባቸው

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በፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት የአፍሪቃ ዉክልና

አፍሪቃ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ቋሚ  አባል እንድትሆን የአፍሪቃ ሃገራት  ያቀረቡትን ጥሪ ገፍተው መቀጠል እንደሚኖርባቸው ተገለጸ። በሞርጋን ስቴትስ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ኘሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት የአፍሪቃ ሃገሮች ያነሱትን ዐሳብና ጥያቄ መግፋትና ከሌሎች የሥስተኛው የዐለም ሃገራትና በምዕራቡ ዓለም አመለካከቱን ከሚያራምዱ ታዋቂ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጭምር አጋር ማሰባሰብ አለባቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በፍጥነት የሚለዋወጠውን የዓለም ሁኔታ መቋቋም አለበት ያሉት ኘሮፌሰር ጌታቸው አሁን ያለው ዓለም አቀፍ ሁኔታ ድርጅቱ ሲቋቋም ከነበረው ፈፅሞ የተለየ ነው ብለዋል። 
ታሪኩ ኃይሉ 
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ሸዋዬ ለገሰ
 

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በፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት የአፍሪቃ ዉክልና  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት የአፍሪቃ ዉክልና 30.12.2021

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Oct. 6, 2021 shows a view of the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም ስለ ኢትዮጵያ 09.10.2021

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያ ባባረረቻቸው የመንግሥታቱ ድርጅት ሠራተኞች ጉዳይ ላይ ረቡዕ በአስቸኳይ ተሰብስቧል። ዓለም አቀፍ ድርጅቱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለመምከር ሲሰሰበሰብ ሁለተኛው ነው። በስብሰባዎቹ የፀጥታው ምክር ቤት የተከፋፈለ ሐሳብ ተንጸባርቆበታል።

15.09.2019, Berlin: Das Logo von Facebook auf dem gesprungenen Display eines Smartphones zeigt mit der Zahl 100 die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen an. Drumherum sind die Apps der Einstellungen, Slack, Trilian, Gmail, Apple Store, Karten, Google Maps und Instagram gruppiert. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብትና ተመድ፤ ያንዣበበው ረሐብ 17.09.2021

ሕወሓት ቁጥጥር ስር በሚገኘው ሰሜን ወሎ ውስጥ ሰዎች ለብርቱ ረሐብ መጋለጣቸው እየተነገረ ነው። የተመድ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰዎች እየተሰቃዩ መኾናቸውን ገልጧል። የኢትዮጵያ ውጩ ጉዳይ መሥሪያ ቤት የፀጥታው ምክር ቤት ስለ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ያወጣው መግለጫን ተቃውሟል።