አፍሪቃ የቡድን 20 ቋሚ አባል?

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የሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ የጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤ ነገ ይጠናቀቃል ። ጉባኤው ከመጀመሩ ጥቂት ቀናት አንስቶ ዋነኛ መነጋገሪያ ሆኖ የቆየው የአፍሪቃ ኅብረት የቡድኑ አዲስ አባል የመሆን ጥያቄ ነበር ።
አፍሪቃየቡድን 20 ቋሚአባል?
ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ የጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤ ነገ ይጠናቀቃል ። ጉባኤው ከመጀመሩ ጥቂት ቀናት አንስቶ ዋነኛ መነጋገሪያ ሆኖ የቆየው የአፍሪቃ ኅብረት የቡድኑ አዲስ አባል የመሆን ጥያቄ ነበር ። የአፍሪቃ ኅብረት የቡድን 20 ቋሚ አባልነት ጉዳይ ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ የመገናኛ አውታሮች መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል ። አፍሪቃ በቡድን 20 ጉባኤ ከ«ተጋባዥ ዓለም አቀፍ ተቋም»ነት ያልዘለለ ሚና ይዛ ቆይታለች ።
አፍሪቃ በቡድን 20 አባል ሃገራት ውስጥ የአባልነት ቦታ እንዲሰጣት ከረዥም ጊዜያት አንስቶ ሲሞግቱ ከነበሩ የተለያዩ ተቋማት መካከል የጀርመኑ ፍሬድሪሽ ኤበርት ይገኝበታል ። በዓለም አቀፍ የገንዘብ ቀውስም ሆነ በዓለም የወደፊት ሥርዓት ላይ የቡድን 20 ሃገራት ሚናቸው ላቅ ያለ ነው ። እናም አፍሪቃ እንደ አኅጉር በዚህ ቡድን ውስጥ ቋሚ አባል ሳትሆን መቆየቷ ተገቢ አይደለም ሲሉ ተንታኞች ይናገራሉ ። ሔንሪክ ማይሃክ፦ በፍሬድሪሽ ኤበርት ተቋም የአፍሪቃ ክፍል ኃላፊ ናቸው ። አፍሪቃ በዚህ ወሳኝ ቡድን ውስጥ ውክልናዋ እጅግ አናሳ ነበር ብለዋል ።
«አፍሪቃእንደአኅጉርበቡድኑየነበራትውክልናበግልፅእጅግአናሳነበር።እስካሁንድረስከአፍሪቃበኩልበቡድኑየነበረውቦታበደቡብአፍሪቃብቻየተያዘውነበር። ሆኖምደቡብአፍሪቃብቻዋንየተለያየፍላጎትየሚያንጸባርቁ 55 አባልሃገራትያሏትንአፍሪቃፍላጎትልትወክልአትችልም።ለዚያእጅግየተሻለውየአፍሪቃኅብረትነው።የአውሮጳኅብረትምየቡድን 20 አባልነው።አሁንየአፍሪቃኅብረትአባልመሆኑደግሞይበልጥጠቃሚነው።የቡድን 20ንየሚመለከቱጉልኅጥያቄዎችአፍሪቃምየግዴየምትለውይሆናልማለትነው። »
የቡድን 20 አባል ሃገራት
ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ የጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤ ነገ ይጠናቀቃል ። ይህ ፕራጋቲ ማይዳን ውስጥ የሚገኘው የብሃራት ማንዳፓም መሰብሰቢያ አዳራሽ ነው ።
ከሃገራት ውጪ እንደ አንድ ቀጣና የቡድን 20 አባል ሆኖ በብቸኝነት የቆየው የአውሮጳ ኅብረት 27 አባል ሃገራት አሉት ። አፍሪቃ 55 ሃገራትን አቅፋ 3 ትሪሊዮን ዶላር አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት መጠን (GDP) ታንቀሳቅሳለች ። ከምንም በላይ ደግሞ አኅጉሪቱ 1,4 ቢሊዮን በአብዛኛው ወጣት ነዋሪዎችን አቅፋለች ።
በእርግጥ አብዛኞቹ የአፍሪቃ ሃገራት የውጭ እዳ ጫንቃቸውን ያጎበጣቸው ናቸው ። በዋናነት የቻይና ከፍተኛ እዳ ቢኖርባቸውም ቅሉ፤ የቡድን 20 አባል በሆኑ የምዕራባውያን ሃገራት ዘንድም ቀላል የማይባል እዳ አለባቸው ። እናም ለእነዚህ በከፍተኛ እዳ ለሚማቅቁ የአፍሪቃ ሃገራት አፍሪቃ ጠንካራ ድምፅ ልትሆናቸው ትችላለች እንደ አኅጉር በቡድን 20 በቋሚ አባልነት መሳተፏ ይላሉ ባለሞያው ።
«በዚያነገሮችይቀያየራሉብዬአምናለሁ።ለአብነትያህልአንዱንብንወስድእንኳየተለያዩየአፍሪቃሃገራትብርቱየእዳቀውስአለባቸው።እናምይህንእዳበተመለከተእዳውንበከፊልመሰረዝንየመሰለፍትሐዊደንብያስፈልጋል።እዚህጋርታዲያየአፍሪቃኅብረትየአኅጉሪቱበርካታሃገራትንወክሎሊናገርይችላል።ደቡብአፍሪቃበአሁኑወቅትይህነውየሚባልስርየሰደደየእዳቀውስየለባትም። ሆኖምእንደዛምቢያእናጋናያሉሃገራትበአስቸጋሪሁኔታውስጥነውያሉት።»
ከቡድን 20 ጉባኤ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ትናንት የአውሮጳ ኅብረት ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሻርል ሚሼል የአፍሪቃ ኅብረት የቡድኑ አባል ለመሆን ጠርዝ ላይ ትገኛለች ብለው ነበር ። አንዳንዶች ደግሞ ብራዚል በምታሰናዳው የቡድኑ የቀጣይ ዓመት ጉባኤ አለያም ከዚያ አንድ ዓመት ዘግይቶ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ በሚኖረው ጉባኤ የአፍሪቃ ኅብረት የቡድን 20 ቋሚ አባል ልትሆን ትችላለች ሲሉ ገምተዋል ። በፍሬድሪሽ ኤበርት ተቋም የአፍሪቃ ጉዳይ አዋቂው ሔንሪክ ማይሃክ ይቀጥላሉ ።
የአፍሪቃ እጣ
«ይህየመጀመሪያርምጃነው። የአፍሪቃአኅጉርበ55 የተለያዩሃገራትየተዋቀረመሆኑንምመዘንጋትአያስፈልግም።አንድሊነሳየሚችልጥያቄበእርግጥ፦እንዴትነውየአፍሪቃኅብረትአንድወጥየሆነአቋምይዞብቅየሚለውነው።የአውሮጳኅብረትንብንመለከትአንድወጥየሆነፖለቲካነውያለው።ይሄበአፍሪቃኅብረትውስጥየሚታይአይደለም።ስለዚህይህበእርግጥአንድእመርታነው።ግንደግሞከደቡብአፍሪቃእናከኅብረቱውጪየትኛውየአፍሪቃሀገርበራሱየቡድን 20 አባልሊሆንይችላልስለሚለውምመወያየትያስፈልጋል። »
ሕንድ ለሁለት ቀናት ባሰናዳችውየዘንድሮ የቡድን 20 ጉባኤ ላይ ለመካፈል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን፣ የአዉሮጳ ኅብረት ኮሚሽን ፕሬዝደንት፣ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚንስትር፣ የሩሲያዉ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትርን ጨምሮ የበርካታ ሃገራት መሪዎችና ባለስልጣናት ኒዉ ደልሒ ትናንት ገብተዋል ።
ከቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት መካከል ከዋነኞቹ መካከል የሚመደቡት ቻይና እና ሩስያ ግን መሪዎቻቸውን አልላኩም ። የዩናይትድ ስቴትሱን ፕሬዚደንት ጨምሮ የተለያዩ የቡድኑ አባል ሃገራት መሪዎች ትናንት ኒው ዴልሂ ውስጥ ከዋናው ጉባኤ በፊት ሲሰበሰቡ የቻይናው ፕሬዝደንት ዢ ቺፒንግ በቦታው አልነበሩም ። የእሳቸው በስብሰባው አለመገኘት የቡድኑ ተጽእኖ ፈጣሪነት ላይ ጥያቄ አጭሯል። ገና ከመጀመሪያው ዢ ቺፒንግ ዘንድሮ በስብሰባው እንደማይገኙ እና በምትካቸው ጠቅላይ ሚንሥትራቸው ሊ ሺያንግን እንደሚልኩ ይፋ ሲያደርጉ የቡድን 20 ጉባኤ ጠቃሚነቱ አጠያይቋል ። ቡድኑ በሩስያ የዩክሬን ወረራ ጉዳይም ወጥ አቋም ባለመውሰድ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል ።
ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ የጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤን የሚያመላክቱ መረጃዎች በየቦታው ተለጥፈው ይታያሉ ። ጉባኤው ነገ ይጠናቀቃል ።
ሩስያ በኢንዱስትሪ በበለጸጉ ሃገራት በዋናነት በዩናይትድ ስቴትስ፤ ብሪታንያ፤ ጀርመን እና ፈረንሳይ የሚዘወረው ቡድን 7 የቡድን 20 አባል ሃገራት ጉባኤ ላይ ጫና ለማሳደር ይጥራል ስትል በብርቱ ትወቅሳለች ። የቡድን 20 ጉባኤ የምጣኔ ሐብታዊ እና የፋይናንስ ስርዓትን ማረጋጋት እንጂ የዓለም ደኅንነት ጉዳይ ትኩረቱ ሊሆንም አይገባም ስትል ትሞግታለች ። በዩክሬን ወረራ ምክንያት ሩስያ ላይ ማዕቀብ እንዳይጣል ካከላከሉ ሃገራት መካከል ደግሞ በቡድን 20 ቋሚ አባል ለመሆን ለበርካታ ዓመታት ስትጠይቅ የቆየችው የአፍሪቃ አኅጉርውስጥ ያሉ ሃገራት ይገኙበታል።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ኂሩት መለሠ