 አፍሪቃ የቡድን 20 ቋሚ አባል? | አፍሪቃ | DW | 09.09.2023

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አፍሪቃ

አፍሪቃ የቡድን 20 ቋሚ አባል?

የሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ የጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤ ነገ ይጠናቀቃል ። ጉባኤው ከመጀመሩ ጥቂት ቀናት አንስቶ ዋነኛ መነጋገሪያ ሆኖ የቆየው የአፍሪቃ ኅብረት የቡድኑ አዲስ አባል የመሆን ጥያቄ ነበር ።

አፍሪቃ እና የቡድን 20 ጉባኤ

አፍሪቃየቡድን 20 ቋሚአባል?

ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ የጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤ ነገ ይጠናቀቃል ። ጉባኤው ከመጀመሩ ጥቂት ቀናት አንስቶ ዋነኛ መነጋገሪያ ሆኖ የቆየው የአፍሪቃ ኅብረት የቡድኑ አዲስ አባል የመሆን ጥያቄ ነበር ። የአፍሪቃ ኅብረት የቡድን 20 ቋሚ አባልነት ጉዳይ ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ የመገናኛ አውታሮች መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል ። አፍሪቃ በቡድን 20 ጉባኤ ከ«ተጋባዥ ዓለም አቀፍ ተቋም»ነት ያልዘለለ ሚና ይዛ ቆይታለች ።

አፍሪቃ በቡድን 20 አባል ሃገራት ውስጥ የአባልነት ቦታ እንዲሰጣት ከረዥም ጊዜያት አንስቶ ሲሞግቱ ከነበሩ የተለያዩ ተቋማት መካከል የጀርመኑ ፍሬድሪሽ ኤበርት ይገኝበታል ። በዓለም አቀፍ የገንዘብ ቀውስም ሆነ በዓለም የወደፊት ሥርዓት ላይ የቡድን 20 ሃገራት ሚናቸው ላቅ ያለ ነው ። እናም አፍሪቃ እንደ አኅጉር በዚህ ቡድን ውስጥ ቋሚ አባል ሳትሆን መቆየቷ ተገቢ አይደለም ሲሉ ተንታኞች ይናገራሉ ። ሔንሪክ ማይሃክ፦ በፍሬድሪሽ ኤበርት ተቋም የአፍሪቃ ክፍል ኃላፊ ናቸው ። አፍሪቃ በዚህ ወሳኝ ቡድን ውስጥ ውክልናዋ እጅግ አናሳ ነበር ብለዋል ።

«አፍሪቃእንደአኅጉርበቡድኑየነበራትውክልናበግልፅእጅግአናሳነበርእስካሁንድረስከአፍሪቃበኩልበቡድኑየነበረውቦታበደቡብአፍሪቃብቻየተያዘውነበር  ሆኖምደቡብአፍሪቃብቻዋንየተለያየፍላጎትየሚያንጸባርቁ 55 አባልሃገራትያሏትንአፍሪቃፍላጎትልትወክልአትችልምለዚያእጅግየተሻለውየአፍሪቃኅብረትነውየአውሮጳኅብረትምየቡድን 20 አባልነውአሁንየአፍሪቃኅብረትአባልመሆኑደግሞይበልጥጠቃሚነውየቡድን 20የሚመለከቱጉልኅጥያቄዎችአፍሪቃምየግዴየምትለውይሆናልማለትነው »

የቡድን 20 አባል ሃገራት

ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት ጉባኤ

ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ የጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤ ነገ ይጠናቀቃል ። ይህ ፕራጋቲ ማይዳን ውስጥ የሚገኘው የብሃራት ማንዳፓም መሰብሰቢያ አዳራሽ ነው ።

ከሃገራት ውጪ እንደ አንድ ቀጣና የቡድን 20 አባል ሆኖ በብቸኝነት የቆየው የአውሮጳ ኅብረት 27 አባል ሃገራት አሉት ። አፍሪቃ 55 ሃገራትን አቅፋ 3 ትሪሊዮን ዶላር አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት መጠን (GDP) ታንቀሳቅሳለች ። ከምንም በላይ ደግሞ አኅጉሪቱ 1,4 ቢሊዮን በአብዛኛው ወጣት ነዋሪዎችን አቅፋለች ።

በእርግጥ አብዛኞቹ የአፍሪቃ ሃገራት የውጭ እዳ ጫንቃቸውን ያጎበጣቸው ናቸው ። በዋናነት የቻይና ከፍተኛ እዳ ቢኖርባቸውም ቅሉ፤  የቡድን 20 አባል በሆኑ የምዕራባውያን ሃገራት ዘንድም ቀላል የማይባል እዳ አለባቸው ። እናም ለእነዚህ በከፍተኛ እዳ ለሚማቅቁ የአፍሪቃ ሃገራት አፍሪቃ ጠንካራ ድምፅ ልትሆናቸው ትችላለች እንደ አኅጉር በቡድን 20 በቋሚ አባልነት መሳተፏ ይላሉ ባለሞያው ። 

«በዚያነገሮችይቀያየራሉብዬአምናለሁለአብነትያህልአንዱንብንወስድእንኳየተለያዩየአፍሪቃሃገራትብርቱየእዳቀውስአለባቸውእናምይህንእዳበተመለከተእዳውንበከፊልመሰረዝንየመሰለፍትሐዊደንብያስፈልጋልእዚህጋርታዲያየአፍሪቃኅብረትየአኅጉሪቱበርካታሃገራትንወክሎሊናገርይችላልደቡብአፍሪቃበአሁኑወቅትይህነውየሚባልስርየሰደደየእዳቀውስየለባትም    ሆኖምእንደዛምቢያእናጋናያሉሃገራትበአስቸጋሪሁኔታውስጥነውያሉት»

ከቡድን 20 ጉባኤ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ትናንት የአውሮጳ ኅብረት ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሻርል ሚሼል የአፍሪቃ ኅብረት የቡድኑ አባል ለመሆን ጠርዝ ላይ ትገኛለች ብለው ነበር ። አንዳንዶች ደግሞ ብራዚል በምታሰናዳው የቡድኑ የቀጣይ ዓመት ጉባኤ አለያም ከዚያ አንድ ዓመት ዘግይቶ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ በሚኖረው ጉባኤ የአፍሪቃ ኅብረት የቡድን 20 ቋሚ አባል ልትሆን ትችላለች ሲሉ ገምተዋል ።  በፍሬድሪሽ ኤበርት ተቋም የአፍሪቃ ጉዳይ አዋቂው ሔንሪክ ማይሃክ ይቀጥላሉ ።

ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ፤ የቡድን 20 ጉባኤ

ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ ለጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤ በየቦታው ጥበቃው ረጠናክሯል ።

የአፍሪቃ እጣ

«ይህየመጀመሪያርምጃነው  የአፍሪቃአኅጉር55 የተለያዩሃገራትየተዋቀረመሆኑንምመዘንጋትአያስፈልግምአንድሊነሳየሚችልጥያቄበእርግጥ፦እንዴትነውየአፍሪቃኅብረትአንድወጥየሆነአቋምይዞብቅየሚለውነውየአውሮጳኅብረትንብንመለከትአንድወጥየሆነፖለቲካነውያለውይሄበአፍሪቃኅብረትውስጥየሚታይአይደለምስለዚህይህበእርግጥአንድእመርታነውግንደግሞከደቡብአፍሪቃእናከኅብረቱውጪየትኛውየአፍሪቃሀገርበራሱየቡድን 20 አባልሊሆንይችላልስለሚለውምመወያየትያስፈልጋል »

ሕንድ ለሁለት ቀናት ባሰናዳችውየዘንድሮ የቡድን 20 ጉባኤ ላይ ለመካፈል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን፣ የአዉሮጳ ኅብረት ኮሚሽን ፕሬዝደንት፣ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚንስትር፣ የሩሲያዉ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትርን ጨምሮ የበርካታ ሃገራት መሪዎችና ባለስልጣናት ኒዉ ደልሒ ትናንት ገብተዋል ።

ከቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት መካከል ከዋነኞቹ መካከል የሚመደቡት ቻይና እና ሩስያ ግን መሪዎቻቸውን አልላኩም ። የዩናይትድ ስቴትሱን ፕሬዚደንት ጨምሮ የተለያዩ የቡድኑ አባል ሃገራት መሪዎች ትናንት ኒው ዴልሂ ውስጥ ከዋናው ጉባኤ በፊት ሲሰበሰቡ የቻይናው ፕሬዝደንት ዢ ቺፒንግ  በቦታው አልነበሩም ። የእሳቸው በስብሰባው አለመገኘት የቡድኑ ተጽእኖ ፈጣሪነት ላይ ጥያቄ አጭሯል። ገና ከመጀመሪያው ዢ ቺፒንግ ዘንድሮ በስብሰባው እንደማይገኙ እና በምትካቸው ጠቅላይ ሚንሥትራቸው ሊ ሺያንግን እንደሚልኩ ይፋ ሲያደርጉ የቡድን 20 ጉባኤ ጠቃሚነቱ አጠያይቋል ። ቡድኑ በሩስያ የዩክሬን ወረራ ጉዳይም ወጥ አቋም ባለመውሰድ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል ።

ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ፤ የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት ጉባኤ

ሕንድ ዋና ከተማ ኒው ዴልሂ ውስጥ ዛሬ የጀመረው የቡድን 20 የበለጸጉ ሃገራት 18ኛው ጉባኤን የሚያመላክቱ መረጃዎች በየቦታው ተለጥፈው ይታያሉ ። ጉባኤው ነገ ይጠናቀቃል ።

ሩስያ በኢንዱስትሪ በበለጸጉ ሃገራት በዋናነት በዩናይትድ ስቴትስ፤ ብሪታንያ፤ ጀርመን እና ፈረንሳይ የሚዘወረው ቡድን 7 የቡድን 20 አባል ሃገራት ጉባኤ ላይ ጫና ለማሳደር ይጥራል ስትል በብርቱ ትወቅሳለች ። የቡድን 20 ጉባኤ የምጣኔ ሐብታዊ እና የፋይናንስ ስርዓትን ማረጋጋት እንጂ የዓለም ደኅንነት ጉዳይ ትኩረቱ ሊሆንም አይገባም ስትል ትሞግታለች ። በዩክሬን ወረራ ምክንያት ሩስያ ላይ ማዕቀብ እንዳይጣል ካከላከሉ ሃገራት መካከል ደግሞ በቡድን 20 ቋሚ አባል ለመሆን ለበርካታ ዓመታት ስትጠይቅ የቆየችው የአፍሪቃ አኅጉርውስጥ ያሉ ሃገራት ይገኙበታል።

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ኂሩት መለሠ

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አፍሪቃ እና የቡድን 20 ጉባኤ

ተዛማጅ ዘገባዎች

NEW DELHI, INDIA - SEPTEMBER 06: People walk past in front of G20 India Summit hoarding as part of a beautification process, ahead of the upcoming G20 Leadership Summit in New Delhi, India on September 6, 2023. India gets ready to host the G20 Leaders' Summit scheduled to take place on September 9-10. Amarjeet Kumar Singh / Anadolu Agency

አፍሪቃ እና የቡድን 20 ጉባኤ 09.09.2023

የኢትዮጵያ የዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ ድርድር ለምን ፈቅ ማለት ተሳነው?

የኢትዮጵያ የዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ ድርድር ለምን ፈቅ ማለት ተሳነው? 01.03.2023

የቡድን 20 አገራት የገንዘብ ሚኒስትሮች እና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (IMF) በሣምንቱ መጨረሻ የኢትዮጵያ የዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ “በፍጥነት እንዲጠናቀቅ” ጥሪ አቅርበዋል። ወደ 27 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ዕዳ ያለበት የኢትዮጵያ መንግሥት በአከፋፈል ረገድ ሽግሽግ ለማድረግ ጥያቄ ያቀረበው በሐምሌ 2013 ቢሆንም እስካሁን ድርድሩ ፈቅ አላለም