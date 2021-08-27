 አፍሪቃ ውስጥ የኮረና ክትባትን የማዘጋጀት ዕቅድ | አፍሪቃ | DW | 28.10.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አፍሪቃ

አፍሪቃ ውስጥ የኮረና ክትባትን የማዘጋጀት ዕቅድ

አፍሪቃ በቂ የኮሮና ክትባት ገና አላገኘችም። አፍሪቃ ከውጭ በሚገኘው የክትባት ርዳታ ጥገኛ በመሆኗ እስካሁን አምስት በመቶ የሚሆነው ሕዝብ ብቻ ነው የኮሮና ክትባት የወሰደው። ከሰሞኑ ሁለት የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ይኽን ለመለወጥ መዘጋጀታቸው ተሰምቷል። ሞደርና እና ባዮንቴክ አሁን አፍሪቃ ውስጥ ክትባቱን ለማምረት እንቅስቃሴ ጀምረዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:36

የኮቪድ 19 ክትባት ለአፍሪቃ

የዩናይትድ ስቴትሱ የመድኃኒት አምራች ሞደርና ከሰሞኑ ይፋ እንዳደረገው አፍሪቃ ውስጥ መዋዕለ ንዋዩን አፍስሶ የኮሮና ክትባት ለማምመረት ተዘጋጅቷል። ዋና መሥሪያ ቤቱ በጀርመኗ ማይንዝ ከተማ የሚገኘው ባዮንቴክም በበኩሉ ከአሜሪካው ተባባሪው ፋይዘር ጋር በመሆን በመጪው ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት አጋማሽ አፍሪቃ ውስጥ መድኃኒቱን ማምረት የሚያስችል ኩባንያ እንደሚገነባ በዚህ ሳምንት አስታውቋል። ለመጀመሪያ ጊዜም በዓመት 50 ሚሊየን የኮቪድ 19 ክትባት ለማምረት ነው የታቀደው። ለዚህም ከሩዋንዳ መንግሥት እና ከሴኔጋሉ ፓስተር ደ ዳካር ተቋም ጋር ስምምነት ተፈርሟል። የሞደርና ተባባሪ መሥራች ዶክተር ኑበር ኤፊያን አፍሪቃ ውስጥ የመድኃኒት ፋብሪካውን ለመገንባት የወሰኑት ወደፊትም ወረርሽኝ መከሰቱ ስለማይቀር አህጉሪቱ አስተማማኝ የክትባት አቅርቦት እንዲኖራት ለማስቻል እንደሆነ ተናግረዋል። ለዚህም 500 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ኩባንያቸው መድቧል።

«ለእኛ የጤና ሥርዓቱ ይዞታ ነው በጣም ወሳኙ ነገር። በተወሰኑ ሰዎች ላይ አስፈላጊውን የመድኃኒት ሙከራ ለማካሄድ የሰለጠኑ ሠራተኞች መኖርም ያስፈልጋል። ጥሩ የጤና ሥርዓት ያላቸው በዚህ ላይ ከእኛ ጋር ለመሥራት የሚፈልጉ በርካታ ሃገራት መኖራቸውን እናውቃለን። እናም ተጓዳኞችን ይዘን አስፈላጊውን ለመገንባት ወደ 500 ሚሊየን ዶላር ለዚህ ሥራ እናውላለን።»

ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ የመድኃኒት ምርምር የማካሄድ እና የማምረት አቅሙ አለ። ሴኔጋሉ ፓስተር ተቋም የቢጫ ወባ ክትባት አምርቷል፤ ሩዋንዳ ደግሞ መድኃኒት እና ክትባቶችን የማምረት ፍላቶግ እንዳላት አሳይታለች።  ባዮንቴክም በበኩሉ ዋናው ግቡ አፍሪቃ ውስጥ የሚመረቱ ክትባቶችን በመደገፍ በአህጉሪቱ የወባን ጨምሮ የክትባት አቅርቦት ዘላቂነት እንዲኖረው የማምረትን አቅም በማጠናከር የጤና ጥበቃውን ይዞታ ለማሻሻል መሆኑን የኩባንያው ተባባሪ መሥራች ዑር ሳሂን ገልጸዋል። ባለፈው ነሐሴ ወርም ባዮንቴክ ሩዋንዳ እና ሴኔጋል ውስጥ የወባ እና የቲቢ ክትባቶችን በአዲሱ የኮቪድ ክትባት ቴክኒዎሎጂ ስልት ማምረት የሚያስችሉ ተቋማትን እንደሚገነባ ይፋ አድርጓል።

Infografik Karte Covid-Impffortschritt in Afrika DE

የደቡብ አፍሪቃው ባዮባክ አፍሪቃ ውስጥ በቀድሞ አሠራር ክትባትን ከሚያመርቱ የመድኃኒት አምራቾች አንዱ ነው። አሁን በአዲሱ ቴክኒዎሎጂ ተጠቅሞ መድኃኒቶቹን ለማምረት አስፈላጊ የመሠረተ ልማት ለውጦችን እያደረገ እንደሚገኝ ኬፕታውን የሚገኘው ባዮባክ ዳይሬክተር ፓትሪክ ቲፖ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል።

«መደረግ የሚገባቸውን የመሠረተ ልማት ለውጦች ለማከናወን በሂደት ላይ ነን፤ ይኽ ደግሞ ለቀጣይ ጥቂት ወራት ይቀጥላል። ከዚያም በፋይዘር አማካኝነት የቴክኒዎሎጂ ሽግግር ወደማድረጉ እንቅስቃሴ እንገባለን።»

በቀጣይም ለሽያጭ የሚቀርቡ ምርቶችን ለመጀመር የሚያስችል ፈቃድ ወደሰኔ እና ሐምሌ ገደማ ከሚመለከተው ባለሥልጣን በመጠየቅም በመጪው ዓመት በዚህ ወቅት ሁሉን እንደሚያጠናቅቁም አመልክተዋል። ከዚህም ሌላ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ከደቡብ አፍሪቃው ሌላ የመድኃኒት አምራች አስፓን ጋር ክትባት ለማምረት እየሠራ ነው። ግብጽም በበኩሏ ካለፈው ነሐሴ ጀምሮ ከቻይናው የመድኃኒት አምራች ስኖቫክ ጋር በቅርበት መሥራት ጀምራለች። ጋናም እንዲሁ በሀገር ውስጥ ክትባቱን ለማዘጋጀት እንደምትፈልግ አስታውቃለች። ይኽ ሁሉ ክትባት የማምረት እንቅስቃሴ አፍሪቃ ውስጥ የሚፈለገውን ሁለት ቢሊየን ክትባት የማቅረብ አቅም ይኖረው ይሆን? በምን ያህል ፍጥነትስ ለገበያ ይቀርባል? ለብዙዎች ጥያቄ ሆኗል።

 ሸዋዬ ለገሠ/ማርቲና ሺቪኮቭስኪ 

እሸቴ በቀለ

Audios and videos on the topic

የኮቪድ 19 ክትባት ለአፍሪቃ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Jamie Blank (L) holds her son, Ari Blank's hand as he receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine from healthcare worker Jen Feinberg (R) at the Jewish Federation/JARC's offices in Bloomfield Hills, Michigan on May 13, 2021. - The US Food and Drug Administration (FDA) on May 10, 2021 authorized the use of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine for children aged 12 to 15 years old. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP) (Photo by JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images)

ወጣቱ ስለ ኮሮና ክትባት ምን ማወቅ ይኖርበታል? 27.08.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ ከ 2,3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የኮቪድ-19 መከላከያ መከተባቸውን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር እና የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዕለታዊ መግለጫ ይጠቁማል። ክትባቱ በአስራዎቹ ለሚገኙ ወጣቶች ገና መሰጠት አልተጀመረም። ይሁንና ወጣቱ ስለ ክትባቱ ምን ያህል ግንዛቤ አለው? ምንስ ማወቅ ይጠበቅበታል?

Jakob Maske, Kinder- und Jugendarzt, zieht den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer in eine Spritze. +++ dpa-Bildfunk +++

የኮቪድ-19 ክትባት ከ5 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ሊሰጥ ነው 22.09.2021

ከ5 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ልጆች የኮቪድ-19 ክትባቶችን ለመስጠት ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን የተለያዩ የክትባት ኩባንያዎች በመግለፅ ላይ ይገኛሉ።ለመሆኑ ክትባቱን ለልጆች መስጠት ለምን አስፈለገ?የጎንዮሽ ጉዳቶቹስ? ልጆችን መክተብ ወረርሽኙን ለመከላከል ያለው ፋይዳስ ምንድነው?

Die 101-jährige Gertrud Haase (M) wird im Pflegeheim Agaplesion Bethanien Sophienhaus von Impfarzt Fatmir Dalladaku (2.v.r) gegen das Coronavirus geimpft, Irmgard Landgraf, Ärztin, steht 2.v.l. Am Sonntag haben die Corona-Impfungen mit dem Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer in Deutschland begonnen.

የኮሮና ተኅዋሲ ክትባት በአውሮጳና ጀርመን  29.12.2020

የጀርመን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንደሚለው ክትባቱን ለተቀረውን የኅብረተሰብ ክፍል ለማዳረስ ወራት ይወስዳል። ምናልባትም ከሦስት እስከ አራት ወራት ሊወስድ እንደሚችል ይጠበቃል።የበሽታውን ሥርጭት ለመቀነስ ቢያንስ ከ60 እስከ 70 በመቶ የሚደርስ ህዝብ መከተብ እንደሚኖርበት ነው የጤና ሚኒስቴር የሚናገረው።