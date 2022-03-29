አፍሪቃ ቀንድ የተከሰተው አስከፊ ድርቅ  

በአፍሪቃ ቀንድ በተለይም ሶማሊያ ውስጥ ለአስርት አመታት ያህል ያልታየዉ ድርቅ ሚሊዮኖችን ለረሐብ ማጋለጡን ሴፍ ዘ ችልድረን የተባለው ግብረ ሰናይ ድርጅት አስታወቀ። ለዚህም የአየር ንብረት ለውጥ ዋንኛ መንስኤው ሲሆን የሩሲያ እና የዩክሬን ጦርነት ሁኔታውን ይበልጥ እንዳባባሰው ተገልጿል።
እንደ የእርዳታ ድርጅቶች ገለጻ ሶማሊያ ዉስጥ የጎርጎሮሲያኑ ዓመት 2022 በገባ የመጀመሪያዎቹ አስር ሳምንታት ከ 450,000 በላይ ሰዎች ምግብ እና ውሃ ፍለጋ ተሰደዋል። ይህ ቁጥርም “በፍጥነት” እየጨመረ እና የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ወደ 1.4 ሚሊዮን ሊደርስ እንደሚችል ሴቭ ዘ ችልድረን የተባለው ግብረ ሰናይ ድርጅት አስታውቋል። በተለይ ህጻናት በምግብ እጦት እየተሰቃዩ ነው።
ሶማሊያ በአስር አመታት ውስጥ ለሦስተኛ ጊዜ የገጠማትን ድርቅ እያስተናገደች ነው። አንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች በ40 ዓመታት ባልታየ ሁኔታ ደረቃማ እንደሆኑ እና 4.3 ሚሊዮን ወይም አንድ አራተኛው የሶማሊያ ህዝብ ክፉኛ ተጎጂ መሆኑ ተገልጿል።
የብሪታንያዉ ግብረ ሰናይ ድርጅት ኦክስፋም ቅርብ ጊዜ እንዳስታወቀዉ ኢትዮጵያንን ጨምሮ አፍሪቃ ቀንድ ዉስጥ ለረሐብ ለተጋለጠዉ ሕዝብ መርጃ የምግብ እሕል መግዢያ 6 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልገዋል። ይሁንና ለርዳታ ከተጠየቀዉ ገንዘብ እስካሁን የተገኘዉ 3 በመቶው ብቻ ነዉ። ይህ ብቻ አይደለም። የዓለም የምግብ ፕሮግራም የሶማሊያ ዳሬክተር ካዲር ዳሎም እንደሚሉት
« በርከት ያሉ ለጋሾች አንዳንድ የርዳታ ቁሳቁሶች ወደ እኛ ጉዞ መጀመራቸውን ገልጸውልን ነበር። እነዚህ ቁሳቁሶች ባህር ላይ ሳሉ ግን አቅጣጫቸው ወደ ዩክሬን ተቀይሯል። »
የምስራቅ አፍሪቃ ሀገራት ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነውን የስንዴ ምርቶች የሚያስገቡት ከሩስያ እና ዩክሬን ነበር። ሩስያ ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት የተለያዩ እህሎችን ለውጭ ገበያ ማቅረብ እንደምታቆም ካሳወቀች በኋላ የምርቶቹ ዋጋ እንደገና አሻቅቧል። የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ባልደረባ አዮዴሌ ኦዱሶላ ያብራራሉ፤"በተለይ ሩሲያ እና ዩክሬን የአለም የምግብ ምርቶች ማዕከል መሆናቸውን ከግምት በማስገባት በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የምግብ ዋጋ እየጨመረ ነው።...ቀውሱ እየቀጠለ በሄደ ቁጥር በተቀረው የአለማችን ክፍልም ያለው የአቅርቦት ሰንሰለት ላይ ጦርነቱ የበለጠ ተጽእኖ ማሳደሩ አይቀርም።"
ይህም ሶማሊያ ውስጥ እጎአ በ2011 የተከሰተው አይነት ረሃብ እንዳያስከትል ያሰጋል። ያኔ 260,000 የሚጠጉ ሰዎች ሲሞቱ ከእነዚህ መካከል ግማሽ ያህሉ እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች የሆኑ ልጆች ነበሩ ሲል ሴፍ ዘ ችልድረን ያስጠነቅቃል። በሚቀጥሉት ሁለት ሶስት ወራት ውስጥ አፋጣኝ ርዳታ ካልተደረገ 1,4 ሚሊዮን ልጆች ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን በቂ ምግብ አያገኙም ተብሏል። ይህም ከ ሁለት ዓመት በፊት ከነበረው ድርቅ 64 በመቶ ከፍ ያለ ነው።
የዓለም የምግብ ፕሮግራም ከሁለት ወራት በፊት ኢትዮጵያን፣ ሶማሊያንና ኬንያን በመታዉ ድርቅ 13 ሚሊዮን ሕዝብ ለረሀብ መጋለጡን አስታውቆ ነበር። የበልግ ዝናብ በዚህ መጋቢት ወር የማይጥል ከሆነ በቀጠናው 28 ሚሊዮን ሰዎች ተጎጂ ሊሆኑ እንደሚችሉ ኦክስፋም ጠቁሟል።
ቬልት ሁንገር ሂልፈ የተባለው የጀርመን ግብረ ሰናይ ድርጅት እንደሚለዉ ዝናብ መጣሉ ብቻ በቂ አይደለም። አፍሪቃ ውስጥ ሰብል ከተሰበሰ በኋላ የማከማቻ ችግር በመኖሩ ምክንያት 50 በመቶው ምርት አገልግሎት ላይ ሳይውል ይባክናል። ስለሆነም ድሀ ሀገሮች የምርታቸውን መጠን ለማሳደግ ለአካባቢው ተስማሚ የሆነ ሰብል ማምረት ላይ እንዲያተኩሩ እና ማዳበሪያን በተመለከተ ሌሎች ሀገሮች ላይ ጥገኛ እንዳይሆኑ ድርጅቱ ይመክራል።
ልደት አበበ
ነጋሽ መሐመድ