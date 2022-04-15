«አፋርን አልለቀቁም፤ የምታየው ተራራ ጫፍ ላይ አሉ።» የአብአላ ከተማ ከንቲባ ጣሂር ሀሰን

የህወሓት ኅይሎች ሚያዚያ መጨረሻ ላይ የእርዳታ እህልና ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ እንዲገቡ ከአብአላና ከሌሎችም የአፋር አካባቢዎች ለቀው ወጥተዋል ተብሏል።የአብአላው ከንቲባ ጣሂር ሀሰን ግን ይህን አይቀበሉም።«አፋርን ለቀናል ነው የሚሉት መቶ ፐርሰንት፤አልለቀቁም። የምታየው ተራራ ጫፍ ላይ አሉ። እነርሱ መምጣታቸው አይቀርም»ሲሉ ለዶቼቬለ ተናግረዋል።
የአፋርዋ የድንበር ከተማ አብብአላ በትግራዩ ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች አንዷ ናት። በቅርቡ ከተማዋን የጎበኘችው የዶቼቬለዋ ማርየል ሙለር እንደዘገበችው ከተማይቱ እንዳልነበረች ሆናለች። በጦርነቱ ምክንያትም ጎረቤታሞቹ የአፋርና የትግራይ ህዝቦች አንዳቸው ሌላኛቸውን የጅምላ ጭፍጨፋ በመፈጸም እየወነጀሉ ነው።
አፋርን ከትግራይ ክልል ወደ ምታዋስነው ወደ ትንሽትዋ ከተማ አብአላ የሚሄድ ማንኛውም ሰው የሚያየው በጦርነት የወደሙና የፈራረሱ ቤቶችን ነው ትላለች ከተማዋን በቅርቡ የጎበኘችው የዶቼቬለ ጋዜጠኛ ማርየል ሙለር። ከተማይቱ ኦና ሆናለች። በታህሳስ የህወሓት ኃይሎች በከተማይቱ ከከከፈቱት ውጊያ የተረፉ ነዋሪዎች ተዋጊዎቹ ቤት ለቤት እየሄዱ ዝርፍያ ፈጽመዋል፤ ያገኙትን ሁሉ አውድመዋል ሲሉ ለዶቼቬለ ተናግረዋል። የአብአላ ከተማ ከንቲባ ጣሂር ሀሰን በወቅቱ ንጹሀን አለአበሳቸው መገደላቸውን ተናግረዋል።
«ከባድ መሣሪያ እየተኮሱ ነው የመጡት ከላይ ዝም ብለው ወደ ከተማ እንደ ዝናብ እያዘነቡ ነው የመጡት። ንጹሀን እዚህ ከተማ ላይ የነበሩ በሙሉ አልቀዋል። ስለዚህ ከ225 በላይ ሰው ነው እስከለቀቁበት ቀን ድረስ የሞተው ማለት ነው። ሽማግሌዎች ቤት ውስጥ ገብተው ባሉበት መግደል ፤ ግማሾቹን ደግሞ እየሸሹ እነሱን ሲያዩ ይሸሻሉ የዚህ አካባቢ ሰዎች ማለት ነው። ዝም ብለው እየመጡ መግደል ።»
ከንቲባ ጣሂር እንዳሉት አምስት ሴቶችም ተደፍረዋል። የሸሹት ሸሽተው ከተማዋ ውስጥ የቀሩት ነዋሪዎች ለአራት ወራት በህወሓት ኃይሎች ስር ነበሩ ። ከመካከላቸው አንዷ አበባ ናት።
«በወቅቱ እኔ ልጄና አንድ በእድሜ የገፉ ሴት አዛውንት እዚህ ነበርን ።ስለታመምኩ መሮጥ አልቻልኩም ። ለመጓጓዣ ከፍዬም ለመሄድ ገንዘብ አልነበረኝም።»
የህወሓት ተዋጊዎች ለሁለት ቀናት መጠለያ ጣቢያ ካቆዩዋት በኋላ ወደ ቤትዋ ስትመለስ አበባ ቤቷ ፈራርሶ ነው ያገኘችው ። «እርግጠኛ ነኝ ተመልሰው መምጣታቸው አይቀርም»ትላለች አበባ በፍርሀት። የአካባቢው የጤና ባለሥልጣን ሞሐመድ ሐሰን በአካባቢው 58 ሰዎች ሲቀበሩ ማገዛቸውን ተናግረዋል። በዚያ ከተቀበሩት ስምንቱ ህጻናት ነበሩ ብለዋል ።
«እነዚህ ህጻናቶች ደግሞ ከባድ መሣሪያ ከላይ ተተኩሶባቸው የሞቱ ናቸው። እድሜያቸው ቢያንስ እስከ አምስት አራት እስከ ስድስት ዓመት የሚደርሱ ናቸው። »
የዞን ሁለት ዋና ከተማ በሆነችው አብአላ የሚገኘው የአብአላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በዞኑ ለሚገኙ ስምንት ቀበሌዎች አገልግሎት የሚሰጥ ሆስፒታል ነበር። ይሁንና በጦርነቱ ሆስፒታሉ ተዘርፏል ፤ከባድ ጉዳትም ደርሶበታል።
«ሆስፒታሉን ሰባብረውታል፤የሚጠቅም ነገር ኤክስ ሬይ ማሽን፣አጠቃላይ የኬምስትሪ ላብራቶሩ ማሽኖች በአጠቃላይ ወስደዋል። የቀረውን ሰብብሮ ነው የተወው በዚህ ሁኔታ እንደምታዩት ።»
የህወሓት ኅይሎች ሚያዚያ መጨረሻ ላይ የእርዳታ እህልና ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ እንዲገቡ ከአብአላና ከሌሎችም የአፋር አካባቢዎች ለቀው ወጥተዋል ተብሏል። የአብአላው ከንቲባ ጣሂር ግን ይህን አይቀበሉም።
«አፋርን ለቀናል ነው የሚሉት መቶ ፐርሰንት፤አልለቀቁም። የምታየው ተራራ ጫፍ ላይ አሉ። እንግዲህ እነርሱ መምጣታቸው አይቀርም ምክንያቱም እስኪጠግቡ ድረስ ነው ይሄ ምግብ እስኪሄድላቸው ድረስ ነው።»
በአብአላ ከተማ ተቀራርበው ይኖሪ የነበሩት የትግራይና የአፋር ህዝቦች አንዳቸው ሌላኛቸውን ጭፍጨፋ አካሂደዋል ሲሉ እየከሰሱ ነው። በዚያ የሚገኙ ማንነታቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አንድ የትግራይ ተወላጅ የአፋር ሚሊሽያዎች በርካታ የትግራይ ተወላጆችን ገድለዋል በማለት ለዶቼቬለ ተናግረዋል።ርሳቸው እንደሚሉት የአፋር ኃይሎች ከአፋር ነዋሪዎች ጋር ሆነው ብዙ የትግራይ ተወላጆችንም ገድለዋል፤ቤቶቻችውንም አቃጥለዋል። አፋር ጎረቤታቸው ስለደበቃቸው ከሞት መትረፋቸውን። ከዚያም የአፋር ልዩ ኃይል ለደኅንነታችሁ ነው ብሎ ወደ አፋር ዋና ከተማ ሰመራ ከወሰዷቸው በኋላ በሰመራ ለአምስት ወራት ማቆያ ማዕከል ውስጥ እንዳሰሯቸው ተናግረዋል።
ከአብአላ ወደ ሰመራ የተወሰዱት በሙሉ የትግራይ ተወላጆች መሆናቸውን በሰመራ የተመ የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ዩ ኤን ኤች ሲ አር ተጠሪ ዦን ቦሶኮ አረጋግጠዋል። ቦስኮ መጠለያ ከሚገባው በላይ በሰዎች የተጨናነቀ ነበርም ብለዋል።
«የምንነጋገረው ከአንድ ሺህ አምስት መቶ ሰዎች በላይ መያዝ ስለሌለበት ቦታ ነው። ይሁንና በስፍራው ለአምስት ወራት ከ7 ሺህ በላይ ሰዎች ነበሩ።ይህ የብሔራዊም ሆነ የዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቀ የሰዎች አያያዝ ሁኔታ አይደለም።»
በዚሁ መጠለያ ውስጥ አምስት ህጻናትን ጨምሮ ቢያንስ 70 ሰዎች በህክምናና በምግብ እጦት ሕይወታቸው ማለፉን ለዶቼቬለ ተናግረዋል። አንዳንዶች እስከ 20 ሺህ ብር ጉቦ እየሰጡ ከቦታው መውጣት ይችሉ እንደነበር አንድ የቀድሞ የመጠለያው ነዋሪ ተናግሯል። ዶቼቬለ ሰዎቹ ተይዘው የቆዩበትን ማቆያ ለማየት ቢጠይቅም እንዳልተፈቀደለት ማርየል ሙለር ዘግባለች።
ማርየል ሙለር
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ