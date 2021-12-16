 አጣብቂኝ የገባው የኢትዮጵያና ምዕራቡ ዓለም ዲፕሎማሲ | ኢትዮጵያ | DW | 16.12.2021

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ኢትዮጵያ

አጣብቂኝ የገባው የኢትዮጵያና ምዕራቡ ዓለም ዲፕሎማሲ

የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ ያገሪቱ ክፍሎች በተስፋፋው ጦርነት እየተከሰተ ላለው የሰው ሕይወት እና የንብረት ውድመት ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ አማጺያንን በዝምታ እያለፈ ነው ሲል ተቸ።

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ዲፕሎማሲያዊ መፍትኄዎች ላይ ማተኮር ይሻል ተብሏል

የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ ያገሪቱ ክፍሎች በተስፋፋው ጦርነት እየተከሰተ ላለው የሰው ሕይወት እና የንብረት ውድመት ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ አማጺያንን በዝምታ እያለፈ ነው ሲል ተቸ። አገራት በፀጥታ ስጋት የዓለማቀፍ ተቋማት ሠራተኞችን ከመዲናዋ ለማስወጣት መወትወታቸውንም በተደጋጋሚ ነቅፏል። አንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለማቀፍ ግንኙነት ባለሞያ ለዶይቼ ቬለ (DW) በሰጡት አስተያየት መንግሥት በፊናው አገራት ምንም አሉ ምን ዲፕሎማሲያዊ መፍትኄዎች ላይ አተኩሮ መስራት ይኖርበታል ብለዋል። 

የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትን በአማራ እና አፋር ክልሎች በተለያዩ አከባቢዎች በቆየባቸው ጊዜያት የጤና እና ትምህርት ተቋማትን ጨምሮ በርካታ የማህበራዊ መገልገያ ድርጅቶች ላይ ጥቃት በማድረስ ውድመት በማስከተል ይተቻል፡፡ ይሁንና የነዚህ ተቋማት ውድመት በዓለማቀፉ ማህበረሰብ በተለይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት የሆኑት የዓለም ጤና ድርጅት እና በተመድ የትምህርት፣ ሳይንስና ባህል ድርጅት UNESCO በህወሓት ስለተፈጸመው ጥፋት ዝምታን በመምረጣቸው ማዘኑንም ዐስታውቋል። የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገለግሎ ሚኒስትር ዴኤታ ከበደ ዴሲሳ ትናንት ለመገናኛ ብዙኃን በሰጡት መግለጫ እንዳብራሩት የዓለም ዓቀፉ ተቋማት ከዚህም ባሻገር በመዲናዋ አዲስ አበባ ጨምሮ በአገሪቱ ምንም ሰላም የለሌ በማስመሰል ተግባር ተጠምደው ጫና ለማሳደር እየተንቀሳቀሱ  ነው ሲሉም ተችተዋል። 

መሰል ተጽእኖዎች በአሁኑ ወቅት መስተዋሉን የሚገልጹት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካና ዓለማቀፍ ግንኙነት መምህር ዶ/ር አስናቀ ከፋለ ጦርነቱን በአጠረ ጊዜ መቋጨት ብቻ መሰል ጫናዎችን መቀልበስ እንደሚችሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡ 

Äthiopien | Stadtansicht Addis Abeba

በኢትዮጵያ ሊካሄዱ የታቀዱ ዓለማቀፍ ስብሰባዎችን ጨምሮ ተቀማጭነታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉ ዓለማቀፍ ተቋማት ቦታ እንዲቀይሩ የሚደረግም ጫና አግባብነት የሌለ ነው የሚሉት ዶ/ር አስናቀ፤ መንግስት በፊናው ግን አገራትን አንድ ላይ ከመፈረጅ ወጥቶ የተናጥል ዲፕሎማሲውን ማጠንከር የተሻለ መፍትሄ ሊያመጣ እንደሚችል አብራርተዋልም። 

 ውሳኔና ጫናዎቹ የአገሪቱ ቱሪዝም ኢንደስትሪን ጨምሮ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረው ጫና ቀላል አይሆንም የሚሉት የዓለማቀፍ ግንኙነት አዋቂው ኢትዮጵያን ወደ ዘለቀታዊ መረጋጋትና መፍትሄ ለማምጣት ግን ከዲፕሎማሲው በተጨማሪ የፖለቲካ መፍትሄዎች ላይ መስራት ያስፈልጋልም ይላሉ።

የህወሓት ሃይሎች ተቆጣጥሮአቸው በነበሩና አሁን ወደ መንግስት እጅ የተመለሱ አከባቢዎች ላይ በቢሊየኖች የሚገመት የንብረት ውድመት እና ዘረፋ መፈጸሙን መንግስት አሳውቋል። ሕወሓት በበኩሉ መሰል ወቀሳዎችን ሲያስተባብል ነው የሚስተዋለው።

ሥዩም ጌቱ 
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አዜብ ታደሰ
 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

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Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed (L), Eritrea's President Isaias Afwerki (R) and Somalia's President Mohamed Abdullahi Mohamed sit in a helicoptor during their visit to Gondar, northern Ethiopia, on November 9, 2018. - The presidents of Somalia and Eritrea met with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed on Friday to cement regional economic ties as relations warm between the once-rival nations. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) (Photo credit should read EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images)

ኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ግንኙነት አቅጣጫዋ 12.12.2021

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Irish Minister of Foreign Affairs Simon Coveney answers the journalists on Brexit at the EU headquarter in Brussels, Belgium, on September 27, 2019. Photo by T Monasse/ANDBZ/ABACAPRESS.COM |

የአየርላንድ ዲፕሎማቶች መባረር 25.11.2021

የአየር ላንድ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር የኢትዮጵያ ዉሳኔ ጊዜያዊ ሊሆን እንደሚችልና ዲፕሎማቶቹ ተመልሰው ሥራቸውን እንደሚያከናውኑ ተስፋዉን ገልጧልም።የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግን እስካሁን ስለዉሳኔ በይፋ ያለዉ ነገር የለም።