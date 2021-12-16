አጣብቂኝ የገባው የኢትዮጵያና ምዕራቡ ዓለም ዲፕሎማሲ

የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ ያገሪቱ ክፍሎች በተስፋፋው ጦርነት እየተከሰተ ላለው የሰው ሕይወት እና የንብረት ውድመት ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ አማጺያንን በዝምታ እያለፈ ነው ሲል ተቸ።
የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ ያገሪቱ ክፍሎች በተስፋፋው ጦርነት እየተከሰተ ላለው የሰው ሕይወት እና የንብረት ውድመት ዓለማቀፉ ማኅበረሰብ አማጺያንን በዝምታ እያለፈ ነው ሲል ተቸ። አገራት በፀጥታ ስጋት የዓለማቀፍ ተቋማት ሠራተኞችን ከመዲናዋ ለማስወጣት መወትወታቸውንም በተደጋጋሚ ነቅፏል። አንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለማቀፍ ግንኙነት ባለሞያ ለዶይቼ ቬለ (DW) በሰጡት አስተያየት መንግሥት በፊናው አገራት ምንም አሉ ምን ዲፕሎማሲያዊ መፍትኄዎች ላይ አተኩሮ መስራት ይኖርበታል ብለዋል።
የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትን በአማራ እና አፋር ክልሎች በተለያዩ አከባቢዎች በቆየባቸው ጊዜያት የጤና እና ትምህርት ተቋማትን ጨምሮ በርካታ የማህበራዊ መገልገያ ድርጅቶች ላይ ጥቃት በማድረስ ውድመት በማስከተል ይተቻል፡፡ ይሁንና የነዚህ ተቋማት ውድመት በዓለማቀፉ ማህበረሰብ በተለይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት የሆኑት የዓለም ጤና ድርጅት እና በተመድ የትምህርት፣ ሳይንስና ባህል ድርጅት UNESCO በህወሓት ስለተፈጸመው ጥፋት ዝምታን በመምረጣቸው ማዘኑንም ዐስታውቋል። የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገለግሎ ሚኒስትር ዴኤታ ከበደ ዴሲሳ ትናንት ለመገናኛ ብዙኃን በሰጡት መግለጫ እንዳብራሩት የዓለም ዓቀፉ ተቋማት ከዚህም ባሻገር በመዲናዋ አዲስ አበባ ጨምሮ በአገሪቱ ምንም ሰላም የለሌ በማስመሰል ተግባር ተጠምደው ጫና ለማሳደር እየተንቀሳቀሱ ነው ሲሉም ተችተዋል።
መሰል ተጽእኖዎች በአሁኑ ወቅት መስተዋሉን የሚገልጹት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካና ዓለማቀፍ ግንኙነት መምህር ዶ/ር አስናቀ ከፋለ ጦርነቱን በአጠረ ጊዜ መቋጨት ብቻ መሰል ጫናዎችን መቀልበስ እንደሚችሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡
በኢትዮጵያ ሊካሄዱ የታቀዱ ዓለማቀፍ ስብሰባዎችን ጨምሮ ተቀማጭነታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉ ዓለማቀፍ ተቋማት ቦታ እንዲቀይሩ የሚደረግም ጫና አግባብነት የሌለ ነው የሚሉት ዶ/ር አስናቀ፤ መንግስት በፊናው ግን አገራትን አንድ ላይ ከመፈረጅ ወጥቶ የተናጥል ዲፕሎማሲውን ማጠንከር የተሻለ መፍትሄ ሊያመጣ እንደሚችል አብራርተዋልም።
ውሳኔና ጫናዎቹ የአገሪቱ ቱሪዝም ኢንደስትሪን ጨምሮ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረው ጫና ቀላል አይሆንም የሚሉት የዓለማቀፍ ግንኙነት አዋቂው ኢትዮጵያን ወደ ዘለቀታዊ መረጋጋትና መፍትሄ ለማምጣት ግን ከዲፕሎማሲው በተጨማሪ የፖለቲካ መፍትሄዎች ላይ መስራት ያስፈልጋልም ይላሉ።
የህወሓት ሃይሎች ተቆጣጥሮአቸው በነበሩና አሁን ወደ መንግስት እጅ የተመለሱ አከባቢዎች ላይ በቢሊየኖች የሚገመት የንብረት ውድመት እና ዘረፋ መፈጸሙን መንግስት አሳውቋል። ሕወሓት በበኩሉ መሰል ወቀሳዎችን ሲያስተባብል ነው የሚስተዋለው።
ሥዩም ጌቱ
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አዜብ ታደሰ