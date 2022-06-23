 አጣብቂኝ ዉስጥ የገባዉ የፈረንሳይ ፖለቲካና ፕሬዚዳንቱ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 23.06.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

አጣብቂኝ ዉስጥ የገባዉ የፈረንሳይ ፖለቲካና ፕሬዚዳንቱ

የፈረንሳይ ፖለቲካ በአሁኑ ወቅት መስቀለኛ መንገድ ላይ መሆኑ በስፋት እየተነገረ ይገኛል። ለዚህም ባለፈዉ ሳምንት መጨረሻ እሁድ የተካሄደዉን የብሔራዊ ምክርቤት እና የሕግ አዉጭ አባላትን ምርጫ ተከትሎ በተገኘዉ ዉጤት ነዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:10

ማክሮ የገጠማቸዉ የፖለቲካ ኪሳራ

 

የፈረንሳይ ፖለቲካ በአሁኑ ወቅት መስቀለኛ መንገድ ላይ መሆኑ በስፋት እየተነገረ ይገኛል። ለዚህም ባለፈዉ ሳምንት መጨረሻ እሁድ የተካሄደዉን የብሔራዊ ምክርቤት እና የሕግ አዉጭ አባላትን ምርጫ ተከትሎ በተገኘዉ ዉጤት ነዉ። በዉጤቱ ለሁለተኛ የስልጣን ዘመን የተመረጡት የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮ ፓርቲ በምክር ቤት አነስተኛ መቀመጫን አግኝቶአል። ዉጤቶ የፈረንሳይን ፖለቲካ አጣብቂኝ ዉስጥ ከቶታል ተብሎአል። ፕሬዚዳንት ማክሮ ካጋጠማቸዉ ከዚህ የፖለቲካ ኪሳራ ለመዉጣትም ከሌሎች የፈረንሳይ መንግሥት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ጥምረት በመፍጠር የብሔራዊ አንድነት መንግሥት ለማቋቋም ሃሳብ በማቅረብ የየፓርቲዎችን አመራራሮች ጠርተዉ በማነጋገር ላይ ናቸዉ። 


ሃይማኖት ጥሩነህ 


አዜብ ታደሰ 
ነጋሽ መሐመድ
 

Audios and videos on the topic

ማክሮ የገጠማቸዉ የፖለቲካ ኪሳራ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ሥርጭት፤ ሰኔ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ሃሙስ 23.06.2022

About 200 Civilians, among which 30 infants, who were displaced from the Oromia region Wolega area, sheltered in the Orthodox Church in Addis Abeba Addis Abeba, Ethiopia, 26.01.2022

ከምዕራብ ወለጋው ጭፍጨፋ የተረፉ ነዋሪዎች ምን ይላሉ? 23.06.2022

ባለፈው ቅዳሜ በታጣቂዎች በዘር ላይ ባነጣጠረው የጅምላ ግድያ የተጠቁና ከግድያው የተረፉ ተፈናቃዮች በከፋ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ አስታወቁ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ተፈናቃይ እንዳሉት እስካሁን የመንግስት የፀጥታ ኃይሎችን ተከትሎ የሚደረግ የአስከሬን ለቀማ እና ቀብር የመፈጸም ስራ እና ቁስለኞችን የማሳከም ስራ እተከናወነ ነው፡፡

የአውሮፓ ሕብረት በናይል ወንዝ ላይ የያዘው አቋምና ኢትዮጵያ

የአውሮፓ ሕብረት በናይል ወንዝ ላይ የያዘው አቋምና ኢትዮጵያ 23.06.2022

በናይል ውኃ አጠቃቀም የሦስትዮሽ ድርድር ዙሪያ የታዛቢነት ሚና ያለው የአውሮፓ ሕብረት የወንዙን የውኃ አጠቃቀም በተመለከተ ከሰሞኑ ለግብጽ ያደላ አቋም ማራመዱን ኢትዮጵያ አጣጣለች። ከሰሞኑ ውይይት ያደረጉት የአውሮፓ ሕብረት እና ግብጽ የናይል ውኃ አጠቃቀምን በተመለከተ ባወጡት የጋራ መግለጫ ለአንድ ወገን ያደላ አቋም ማራመዳቸው ታዉቋል።