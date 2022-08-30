አገር በቀል የሲቪል ማኅበራት ለሰላም ጥሪ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ ተከለከሉ

የመብቶች እና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል «CARD» ጨምሮ 35 አገር በቀል የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች «አስቸኳይ የሰላም ጥሪ» ያሉትን ጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ ተከለከሉ። ተከለከሉ። ድርጅቶቹ ዛሬ ማክሰኞ ጷጉሜ 1 ቀን 2014 ዓም ጋዜጣዊ መግለጫውን ሊሰጡ የነበረው በአዲስ አበባው ኢንተርሌግዠሪ ሆቴል ነበር።
የመብቶች እና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል «CARD» ጨምሮ 35 አገር በቀል የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች «አስቸኳይ የሰላም ጥሪ» ያሉትን ጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ ተከለከሉ። ተከለከሉ። ድርጅቶቹ ዛሬ ማክሰኞ ጷጉሜ 1 ቀን 2014 ዓም ጋዜጣዊ መግለጫውን ሊሰጡ የነበረው በአዲስ አበባው ኢንተርሌግዠሪ ሆቴል ነበር። ጋዜጣዊ መግለጫ ሊሰጡ የነበሩት ድርጅቶች የተሰባሰቡት፤ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ስላሳሰባቸው መሆኑን ለመገናኛ ብዙኃን አስቀድመው በላኩት ደብዳቤ ገልጸው በጋዜጣዊ መግለጫዉ ላይ እንዲካፈሉ ጋብዘዉ ነበር። ይሁን እና ጋዜጠኞቹ ከየትኛዉ ቦታ እንደመጡ ባልታወቁ የመንግሥት ባለሥልጣናት መከልከላቸዉን የሲቪክ ማኅበራቱ ተናግረዋል። የኢንተርሌግዠሪ ሆቴል ሰራተኞችም አሁኑ ስብሰባ አይኖርም በማለት ለጋዜጠኞቹ ማስታወቃቸዉን አካባቢዉ ላይ የነበሩ ጋዜጠኞች ተናግረዋል። የሲቪል ማኅበራት ድርጅቶቹ የተፈጸመባቸውን ክልከላ «የሕግ የበላይነትን የሚፃረርና የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ለሰላም ሊጫወቱ የሚገባቸውን ድርሻ የሚነፍግ ሲሉ በድረገጻቸው ባወጡት መግለጫ ኮንነውታል። የመብቶች እና ዶሞክራሲ እድገት ማዕከል «CARD» ዋና ዳይሬክተር አቶ በፈቃዱ ኃይሉን አነጋግረናል።
አዜብ ታደሰ
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