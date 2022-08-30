 አገር በቀል የሲቪል ማኅበራት ለሰላም ጥሪ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ ተከለከሉ | ኢትዮጵያ | DW | 06.09.2022

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ኢትዮጵያ

አገር በቀል የሲቪል ማኅበራት ለሰላም ጥሪ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ ተከለከሉ

የመብቶች እና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል «CARD» ጨምሮ 35 አገር በቀል የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች «አስቸኳይ የሰላም ጥሪ» ያሉትን ጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ ተከለከሉ። ተከለከሉ። ድርጅቶቹ ዛሬ ማክሰኞ ጷጉሜ 1 ቀን 2014 ዓም ጋዜጣዊ መግለጫውን ሊሰጡ የነበረው በአዲስ አበባው ኢንተርሌግዠሪ ሆቴል ነበር።

ድርጅቶቹ በማንና ለምን እንደተከለከሉ በዉል አልተነገራቸዉም

የመብቶች እና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል «CARD» ጨምሮ 35 አገር በቀል የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች «አስቸኳይ የሰላም ጥሪ» ያሉትን  ጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይሰጡ ተከለከሉ። ተከለከሉ። ድርጅቶቹ ዛሬ ማክሰኞ ጷጉሜ 1 ቀን  2014 ዓም ጋዜጣዊ መግለጫውን ሊሰጡ የነበረው በአዲስ አበባው ኢንተርሌግዠሪ ሆቴል ነበር። ጋዜጣዊ መግለጫ ሊሰጡ የነበሩት ድርጅቶች የተሰባሰቡት፤ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ስላሳሰባቸው መሆኑን ለመገናኛ ብዙኃን አስቀድመው በላኩት ደብዳቤ ገልጸው በጋዜጣዊ መግለጫዉ ላይ እንዲካፈሉ ጋብዘዉ ነበር። ይሁን እና ጋዜጠኞቹ ከየትኛዉ ቦታ እንደመጡ ባልታወቁ የመንግሥት ባለሥልጣናት መከልከላቸዉን የሲቪክ ማኅበራቱ ተናግረዋል።   የኢንተርሌግዠሪ ሆቴል ሰራተኞችም አሁኑ ስብሰባ አይኖርም በማለት ለጋዜጠኞቹ ማስታወቃቸዉን አካባቢዉ ላይ የነበሩ ጋዜጠኞች ተናግረዋል። የሲቪል ማኅበራት ድርጅቶቹ የተፈጸመባቸውን ክልከላ «የሕግ የበላይነትን የሚፃረርና የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ለሰላም ሊጫወቱ የሚገባቸውን ድርሻ የሚነፍግ ሲሉ በድረገጻቸው ባወጡት መግለጫ ኮንነውታል። የመብቶች እና ዶሞክራሲ እድገት ማዕከል «CARD» ዋና ዳይሬክተር አቶ በፈቃዱ ኃይሉን አነጋግረናል።

አዜብ ታደሰ

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ድርጅቶቹ በማንና ለምን እንደተከለከሉ በዉል አልተነገራቸዉም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ከኢሰመኮ እና ከሲቪል ማህበረሰብ ም/ቤት የቀረበ የሰላም ጥሪ

ከኢሰመኮ እና ከሲቪል ማህበረሰብ ም/ቤት የቀረበ የሰላም ጥሪ 30.08.2022

ኢሰመኮ እና የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሁሉም ወገኖች ግጭቱን እንዲያቆሙና ውይይታቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ አቀረቡ። ኢሰመኮ በትጥቅ ግጭቶች የተጎዱትን ሰላማዊ ዜጎች ህይወት፣ ደህንነት፣ አካላዊና ሞራላዊ ክብርን ለመጠበቅ በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች ግዴታቸውን እንዲወጡ ጠይቋል።

(FILES) In this file photo taken on December 11, 2020 A woman carrying crops walks next to an abandoned tank belonging to Tigrayan forces south of the town of Mehoni, Ethiopia. The town of Mehoni, located in Southern Tigray, experienced shelling resulting in civilian deaths and injured people. - Ethiopian authorities on August 24, 2022 accused Tigray rebels of launching a new offensive against federal forces in the country's north, five months after a truce paused the worst of the fighting. Disregarding the numerous peace options presented by the Ethiopian government, the armed wing of the terror group TPLF (Tigray People's Liberation Front), pushing with its recent provocations starting 5 am (0200 GMT) today committed an attack in a region around southern Tigray, the Government Communication Service said in a statement. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሽፈትና ዳግም ያገረሸዉ ጦርነት 04.09.2022

ሃይማኖት ተቋማት የሰላም ጥሪ፤ በምዕራብ ኢትዮጵያ የዜጎች ጭፍጨፋ፤ በአማራ ከተሞች የሰዓት እላፊ

ሃይማኖት ተቋማት የሰላም ጥሪ፤ በምዕራብ ኢትዮጵያ የዜጎች ጭፍጨፋ፤ በአማራ ከተሞች የሰዓት እላፊ 02.09.2022

በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ፤ በትግራይ ክልል የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ያስተላለፉት የሰላም ጥሪ፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች፤የተመድን ጨምሮ የተለያዩ ሃገራት መንግሥታት፤ የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ዳግም የጀመሩትን ጦርነት እንዲያቆሙ እየወተወቱ ነዉ።