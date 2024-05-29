«ከአስከፊው ጦርነት ማግስትም የሰላም ተስፋ ይታየኛል» አቡነ ተስፋ ሥላሴ መድኅን

«ከአስከፊው ጦርነት ማግስትም የሰላም ተስፋ ይታየኛል» አቡነ ተስፋ ሥላሴ መድኅንረቡዕ፣ ግንቦት 21 2016
ከጥይት ጩኸት እፎይ ባለችው ትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ዛሬም በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ወደ አንድ ሚሊየን የሚጠጉ ወገኖች ወደቀያቸው መመለስ እንዳልቻሉ ተነገረ። በአዲግራት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ አቡነ ተስፋ ሥላሴ መድኅን ለዶቼ ቬለ እንደገለጹት ካህናትን ጨምሮ የእምነቱን ተከታይ ምእመናን ለዓመታት በአካል ማየት ያልቻሉባቸው አካባቢዎች አሉ። ምንም እንኳን ጦርነቱ በደረሰባቸው አካባቢዎች አስከፊ ነገሮች ቢታዩም ያለፈውን እያነሱ በሀዘን ከመቆዘም ሕዝብን ከሕዝብ የሚያገናኝ ሰላም የማውረድ እንቅስቃሴ መደረግ እንደሚኖርበት አሳስበዋል።
በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በትግራይ የአዲግራት ጳጳስ አቡነ ተስፋ ሥላሴ መድኅን በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመት በዘለቀው ጦርነት ኅብረተሰቡን በማጽናናትና በማበረታታት እዚያው ቆይተዋል። ለ22 ዓመታት በዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት የቆዩት አቡነ ተስፋ ሥላሴ በጦርነቱ ወቅት በአካባቢው የቀረ ድርጅት ባለመኖሩ ብዙ ማድረግ ባይችሉም እንደ ሃይማኖት አባት ሕዝቡ ተስፋ እንዲያገኝ ችግሩን አብረው ማሳለፋቸውን ይናገራሉ። ስልክና ኢንተርኔት ተዘግቶ አካባቢው በአስቸጋሪው ሁኔታ ውስጥ በነበረበት ወቅት ሰላም እንዲወርድ ጥሪ ሲያቀርቡና ሌሎችም በሕዝቡ ስም ድምጽ እንዲሆኑ ሲማጸኑ እንደነበርም ነው ያመለከቱት። እሳቸው እንደሚሉት ዛሬ ትግራይ ክልል ከጥይት ጩኸት እፎይ ብትልም፤ እንደወትሮው አገልግሎታቸው የመንፈስ ልጆቻቸውንም ሆነ አገልጋይ ካህናትን በአካል ለማየት ያልቻሉባቸው አካባቢዎች አሉ።
ምንም እንኳን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ውጊያ ያስቆመው የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተፈረመ አንድ ዓመት ቢያልፈውም በጦርነቱ ወቅት ከአወዛጋቢ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖች ዛሬም ወደቀድሞ ቀያቸው መመለስ እንዳልቻሉም ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ በትምህርት ቤቶችና በመጠለያ ጣቢያዎች ኑሯቸውን እየገፉ ያሉበት ሁኔታም በዚሁ ከቀጠለ የተገኘው ሰላም አደጋ ላይ ሊሆን እንደሚችልም አመላክተዋል።
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ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ