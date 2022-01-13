 አዲስ ጥንታዊ ግኝት በያልዳ ሸለቆ - ኮንሶ | ባህል | DW | 13.01.2022

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ባህል

አዲስ ጥንታዊ ግኝት በያልዳ ሸለቆ - ኮንሶ

በዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘዉ የሲምሶንያን ኢንስቲትውት የተፈጥሮ ሳይንስ ሙዝየም ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዮሐንስ ዘለቀም በጥናቱ ተሳትተፈዋል። በዚህ በያዝነው ዓመት በታኅሣሥ ወር ቡድኑ ባካሄደው ጥናት ከፍተኛ የሆነ የእንስሳት ቅሪተ አካል እና የጥንት ሰዎች የተገለገሉባቸው የድንጋይ መሣሪያ ክምችቶች አግኝተዋል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 14:44

“ኢትዮጵያ የምድረ-ቀደምት መገኛ” የሚለውን የቱሪዝም መሪ ቃል የሚያጠናክር ነዉ


ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ«ቴማቲክ ፈንድ» በተገኘ የምርምር ገንዘብ በሶሻል ሳይንስ ኮሌጅ የሥነ ቅሪት (አርኪኦሎጂ) መምህር በሆኑት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዓለምሰገድ በልዳዶስ መሪነት ከተለያዩ ኮሌጆች እና የትምህርት ክፍሎች የተውጣጡ ተመራማሪዎች  በደቡብ ኢትዮጵያ በኮንሶ ዞን በያልዳ ሸለቆ ከ 2013 ዓ.ም. ጀምሮ የአርኪኦሎጂ እና የከባቢ አየር ጥናት ሲያካሂዱ ቆይተዋል፡፡ በዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘዉ የሲምሶንያን ኢንስቲትውት የተፈጥሮ ሳይንስ ሙዝየም ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዮሐንስ ዘለቀም በጥናቱ ተሳትተፈዋል። በዚህ በያዝነው ዓመት በታኅሣሥ ወር ቡድኑ ባካሄደው ጥናት ከፍተኛ የሆነ የእንስሳት ቅሪተ አካል እና የጥንት ሰዎች የተገለገሉባቸው የድንጋይ መሣሪያ ክምችቶች አግኝተዋል፡፡ እነዚህ የእንስሳት ቅሪተ አካላት እና የድንጋይ መሣሪያዎች ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን ዓመት እድሜ ሊኖራቸው እንደሚችል ምሁራኑ ተናግረዋል፡፡

Äthiopien | Neu entdeckte prähistorische Stätte Yalda-Tuome in der Sonderzone Konso

በዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘዉ የሲምሶንያን ኢንስቲትውት የተፈጥሮ ሳይንስ ሙዝየም ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዮሐንስ ዘለቀ እንደሚሉት በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ የአርኪዮሎጂ ትምህርት ክፍል የተጋበዙት፤ ለዶክትሬት ዲግሪ የሚማሩ ተማሪዎችን በፊልድ ሥራ እገዛ ለመስጠት ነዉ። 
በበያልዳ ሸለቆ - ኮንሶ በተካሄደዉ ጥናት እና ምርምር የጥንት የዝሆን ዝርያ፣ የጋማ ከብት ዝርያዎች፣ የአሳማ ዝርያ፣ የጉማሬ ቅሪተ-አካል፣ የከብት ቅሪተ-አካሎች፣ የየብስ እና የባህር እንስሳት ቅሪተ-አካሎች እንዲሁም ሌሎች የዱር እንስሳት ቅሪተ-አካሎች መገኘታቸዉን ዶክተር ዮሐንስ ዘለቀ ተናግረዋል።

Äthiopien neu entdeckte prähistorische Stätte Yalda-Tuome in der Sonderzone Konso

በግኝቱ የሰው ልጅ የባህል ጅማሮ አመልካች የሆኑ ጥንታዊ የድንጋይ መሳሪያዎች መገኘታቸዉን የምርምሩ መሪ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዓለምሰገድ በልዳዶስ ገልፀዋል። ጥንታዊ ግኝቱ ከቅሪተ-አካል እና የድንጋይ መሳሪያ ክምችቱ እና ክምችቱ ከተገኘበት ውስን መልክአ ምድር አንጻር ሲተመን እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ከተገኙት የቅድመ-ታሪክ ስፍራዎች ከግንባር ቀደሞቹ ጋር ሊያስመድበው የሚያስችለው ነው፡፡ ጥናቱ ምንም እንኳን በሂደት ላይ ያለ ቢሆንም፣ የያልዳ ሸለቆ ያለፈ ዘመን የከባቢ አየር ለውጥን ለማጥናት፣ የባህል እና የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች የተክለ-ሰውነት ዘገምተኛ ለውጥን ለማጥናት፣ የከርሰ ምድር እና የመልክአ ምድር ለውጥ ሂደትን ለማጥናት፣ የጥንት የእጽዋት ዝርያዎችን ለማጥናት አመቺ ስፍራ እንደሆነ ምሁራኑ ተናግረዋል። 
“ኢትዮጵያ የምድረ-ቀደምት መገኛ” የሚለውን የቱሪዝም መሪ ቃል የሚያጠናክር ግኝት ነው ያሉት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዓለምሰገድ በልዳዶስ፤ የሳይንስ ጥናቶች እና ግኝቶች ለሃገር እና ለህብረተሰብ ቀጥተኛ የሆነ አስተዋጾ ሊኖራቸው ይገባልም ነዉ ያሉት። እንደነዚህ ያሉ የባህል እና የተፈጥሮ አመልካች የሆኑ ስፍራዎች ለምተው አስፈላጊው መሰረተ ልማት ተሟልቶላቸው ሀገሪቱ በቱሪዝም ዘርፍ የምታገኘውን የውጭ ምንዛሬ ሊያሳድግ እንደሚገባም አፅኖት ሰጥተዋል። የአካባቢው ማህበረሰብም ከሚካሄዱ ጥናቶች እና ግኝቶች ተጠቃሚ መሆን አለበት፡፡

Äthiopien | Neu entdeckte prähistorische Stätte Yalda-Tuome in der Sonderzone Konso

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እንደነዚህ አይነት ልማቶች እውን እንዲሆኑ ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት (ከቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን፣ ከቱሪዝም ሚኒስትር) ጋር ተባብሮ በትጋት እንደሚሰራ ገልፀዋል። 
የአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ተማሪዎች እና ምሁራን የምርምራቸዉን ሂደት በየጊዜዉ የሚያሳዉቁን መሆኑን ቃል ገብተዉልናል። ተባባሪ ፕሮፌሰር ዓለምሰገድ በልዳዶስ እና ዶክተር ዮሐንስ ዘለቀ ለሰጡን ቃለ ምልልስ እያመሰገንን፤ ሙሉዉን ዝግጅት የድምፅ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን።    

 
አዜብ ታደሰ 
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“ኢትዮጵያ የምድረ-ቀደምት መገኛ” የሚለውን የቱሪዝም መሪ ቃል የሚያጠናክር ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Dr. Yohannes Zeleke_ Archaeologist from National Museum of Natural History, Smithsonian Institute & Dr. Alemseged Beldados ¬ Archaeologist from Addis Ababa University A team of researchers, mainly from Addis Ababa University (AAU) Department of Archaeology and Heritage Management and other departments and disciplines announced new archaeological findings from the Yalda-Toume Valley in Konso Zone, Southern Ethiopia at the National Museum on 4th of January 2022. The financial grant for the study was acquired from Addis Ababa University thematic research fund. The Yalda- Tuome valley Plio-Pleistocene Pre-historic Site is discovery was led by two Scientists, namely, Dr. Alemseged Beldados (Archaeologist from Addis Ababa University) and Dr. Yohannes Zeleke (Archaeologist from National Museum of Natural History, Smithsonian Institute). The site is discovered on December 19/2021 during a survey and reconnaissance study. The team was also engaged in geo-archaeological and Ethno-archaeological as part of data collection for Ph.D. and Masters's students' dissertation projects. Newly discovered Yalda-Tuome Paleo-Pleistocene Site in Konso special Zone located two important archaeological and paleontological and archaeological localities, which is named as Yalda-Tuome. This preliminary report focuses on the Tuome site as one of the richest fossil formation deposits which partially is under imminent danger of destruction by local farming activities

“ኢትዮጵያ የምድረ-ቀደምት መገኛ” የሚለውን የቱሪዝም መሪ ቃል የሚያጠናክር ነዉ 13.01.2022