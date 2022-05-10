 አዲስ አበባ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት ልታገኝ ነዉ ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 10.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

አዲስ አበባ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት ልታገኝ ነዉ ተባለ

ኢትዮ-ቴሌኮም ዓለም የደረሰበትን አምስተኛው ትውልድ ወይም 5ጂ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት አዲስ አበባ ውስጥ በተመረጡ አምስት ሥፍራዎች ላይ አስጀመረ። አገልግሎቱ የአገርን እድገት በቴክኖሎጂ ለማገዝ ታልሞ የተጀመረ መሆኑን ኩባንያው አስታውቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:21

አምስተኛው ትውልድ ወይም 5ጂ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት

ኢትዮ-ቴሌኮም ዓለም የደረሰበትን አምስተኛው ትውልድ ወይም 5ጂ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት አዲስ አበባ ውስጥ በተመረጡ አምስት ሥፍራዎች ላይ አስጀመረ። አገልግሎቱ የአገርን እድገት በቴክኖሎጂ ለማገዝ ታልሞ የተጀመረ መሆኑን ኩባንያው አስታውቋል። 64 ሚሊዮን ደንበኞች እንዳሉት የገለፀው ኢትዮ ቴሌኮም ይህ የአምስተኛው ትውልድ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት በአገሪቱ ከዚህ በፊት ከተዘረጋው የኢንተርኔት አገልግሎት በ ሃያ እጥፍ ፍጥነት የሚልቅና በጤና፣ በግብርና፣ በማእድን ፍለጋ እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች ላይ ፈጣን፣ ወጪ እና ጊዜ ቆጣቢ አገልግሎቶችን ለመስጠት ያስችላል ተብሏል። ይሄው አገልግሎት በቀጣይ አንድ ዓመት ውስጥ በአዲስ አበባ እና በክልል ከተሞች በስፋት እንዲዘረጋ ይደረጋልም ተብሏል። የቴሌኮም ኩበንያው ደንበኞች በበኩላቸው ኢትዮ ቴሌኮም ዓለም ላይ ያለውን የመጨረሻው ዘመናዊ የኢንተርኔት አገልግሎት ከማስጀመር ባሻገር በጥራትና በተደራሽነት እንዲዘምንም ጠይቀዋል።

ሰለሞን ሙጬ


አዜብ ታደሰ 
ማንተጋፍቶት ስለሺ 
 

Audios and videos on the topic

አምስተኛው ትውልድ ወይም 5ጂ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ መለቀቁን ተናገረ

ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ መለቀቁን ተናገረ 10.05.2022

በመንግሥት ፀጥታ ኃይሎች እሁድ ሚያዚያ 23 ቀን፣2014 ዓ.ም በቁጥጥር ሥር የነበረዉ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ለዘጠኝ ቀናት የነበረበት አድራሻ ጠፍቶ ቆይቶ ትናንት እራሱን ቤቱ ደጃፍ ላይ እንዳገኘ ገለፀ። በጤንነቱ ላይ ምንም ነገር እንዳልደረሰም ባስተላለፈዉ የጽሑፍ መልክት ተናግሮአል።

Germany's Chancellor Olaf Scholz welcomes France's President Emmanuel Macron with military honours during a ceremony at the Chancellery in Berlin, Germany May 9, 2022. REUTERS/Lisi Niesner

የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት በርሊን ገቡ 09.05.2022

የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮ ለሁለተኛ ጊዜ ምርጫ ካሸነፉ በኋላ የመጀመያ የውጭ ጉብኝታቸው ወደ በርሊን አድርገዉ፤ ከጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላቭ ሾልዝ ጋር በሩሲያ ዩክሬንን ወረራ ላይ እየተወያዩ ነው። ሁለቱ ሃገራት "ከዩክሬን ጋር እንደ አውሮጳውያን ቤተሰብ ጎን ለጎን እንቆማለን ብለዋል።

Embargoed until May 8, 2022 - 16:00 GMT / German Chancellor Olaf Scholz makes a televised speech on May 8, 2022, the 77th anniversary of the 1945 victory against Nazi Germany. (Photo by Britta Pedersen / POOL / AFP)

የጀርመኑ ቻንስለር ለዩክሬን ያላቸዉ ግልፅ አቋም 09.05.2022

የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ ሩሲያ በዩክሬን የጀመረችዉን ጦርነት አታሸንፍም የሚል ጠንካራ እምነት እንዳላቸው ተናገሩ። "በሩሲያ አምባገነናዊ አገዛዝ ሥር ምንም ሰላም የለም"ያሉት ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ በሩሲያ የጠብ አጫሪ ጦርነት ዉስጥ ዩክሬንን በመደገፍ ረገድ ጀርመን ታሪካዊ ኃላፊነት እንዳለባት አጉልተዉ ተናግረዋል።