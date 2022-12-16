አዲስ አበባ ት/ቤቶች ተቃዉሞ፣ የስደተኛ ኢትዮጵያዉያን ሞት ሞሮኮና ይድነቃቸዉ ተሰማ

የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የተቀሰቀሰዉ ተቃዉሞ፤ ወደ ደቡብ አፍሪቃ በሚደረግ ፍልሰት የበርካታ ኢትዮጵያዉያን ህይወት እያለፈ መሆኑ ብሎም በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ደምቃ የወጣችዉ ሞሮኮ በተሰኙ ርዕሶች ስር የተሰጡ አስተያየቶችን ጨምቀን ይዘናል።
የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የተቀሰቀሰዉ ተቃዉሞ፤ ወደ ደቡብ አፍሪቃ በሚደረግ ፍልሰት የበርካታ ኢትዮጵያዉያን ህይወት እያለፈ መሆኑ ብሎም በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ደምቃ የወጣችዉ ሞሮኮ በተሰኙ ርዕሶች ስር የተሰጡ አስተያየቶችን ጨምቀን ይዘናል።
ትምህርት ቤቶች ከማንኛውም ዓይነት የሃይማኖት፣ የፖለቲካ አመለካከት እና ባሕላዊ ተጽእኖዎች ነፃ እንደሆኑ በሕግ በተደነገገበት ሁኔታ «የሌላ የክልል ባንዲራን በትምህርት ቤት ማውለብለብ እና ክልላዊ መዝሙር እንዲዘመር ማስገደድ የሕግም ሆነ የሞራል መሠረት የለውም» ሲል የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገልጿል። ተቋሙ በአዲስ አበባ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች፤ የኦሮሚያ ክልል አርማ በመስቀል እና፤ የክልሉን ብሔራዊ መዝሙር፤ ተማሪዎች እንዲዘምሩ ለማድረግ የሚደረገው ግፊት፤ የሕግም የሞራልም መሠረት እንደሌለው ነዉ ያመለከተዉ። በዚሁ ሳምንት የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ይፋ ባደረገዉ መግለጫ የመማር ማስተማሩ ሥራ በሰላም ቀጥሏል። «ፀረ-ሰላም» ያላቸው አካላት፤ ትምህርት ቤቶችን «የሁከትና የብጥብጥ መድረክ ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ ነበር ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ፤ በዚህ ተሳትፈዋል ያላቸውን የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን፣ ተማሪዎችና መምህራንን፤ እንዲሁም ሌሎችንም መያዙን፤ ባወጣዉ መግለጫ ማስታወቁ ተዘግቧል።
መስፍን ተሾመ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ እባካችሁ ከፈረሡ ጋሪው እነየቀደመ ተቸግረናል። እንደ ኢትዮጵያዊ በመግባባትና በመነጋገር፤ ብሎም በመተማመን አንመን። ሌላው ሁሉ ሠውኛ አይደለም ። የተመቸው ይህን ሃሳቤን ይጋራኝ ሲሉ፤ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
ዳዉድ አብራር የተባሉ አስተያየት ሰጭ በበኩላቸዉ፤ ስንቱን አስሮ፤ እስከመቼስ አስሮ ይቻላል? ሲሉ በጥያቄ አስተያየታቸዉን ይጀምራሉ። እኔ ግን ያልገባኝ ነገር፤ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖረው፤ የሁሉም ብሄር ተወላጅ፤ ከሁሉም ክልል የተገኘ ህዝብ መኖርያ ሆኖ እያለ፤ የአንድ ክልል ባንዲራን በተለየ ሁኔታ መስቀል እንዲሁም፤ የአንድ ብሄር መዝሙርን ለይቶ ማዝዘመሩን ምን አመጣው? ደሞስ ብዙ አይነት ቋንቋ ተናጋሪ ባለበት ከተማ ውስጥ፤ ሁሉም በአፍ መፍቻ ቋንቋው መማር አለበት ሲባል ራሱ፤ በጣም ችግር የሚሆን ነው የሚመስለኝ ፤ባይሆን ቋንቋውን መማር የሚፈልግ ሰው፤ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ቢያጠናው አይሻልም? ግራ ነው ነገሩ ሁሉ ሲሉ አስተያየታቸዉን አብቅተዋል።
አቡ ሃሰን የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ ፊንፊኔ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት ተወደደም ተጠላም፤መዘመሩ ይቀጥላል። እባካችሁ መቆሚያ የሌለውን ነገር አትፈልጉ ሰላም ይሻላል፤ሲሉ አስተያየትፅፈዋል። ዮሴፍ ሃይሌ ግርማ በአስተያየታቸዉ፤ ይህንን ድርጊት 90% የአዲስ አበባ ተማሪዎችም ሆኑ ነዋሪው አይፈቅዱትም፤ ተረኝነትና ጉልበተኝነት ካልሆነ በቀር ሲሉ አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
ዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት (IOM) ደቡብ አፍሪቃ ለመድረስ በሚሰደዱ ኢትዮጵያዉያን ላይ የሚደርሰው የሞት አደጋ እየጨመረ መምጣቱ «አስደንጋጭ» ሲል በያዝነዉ ሳምንት መግለጫ ይፋ አድርጓል። እንደ ድርጅቱ ከጎርጎረሳዉያኑ 2014 ዓ.ም ወዲህ ከ900 በላይ ኢትዮጵያውያን በዚሁ የስደት መስመር ላይ ህይወታቸው አጥተዋል። ይህ ቁጥር በቅርቡ በዛምቢያ ህይወታቸዉን ያጡትን ኢትዮጵያዉያን ጨምሮ መሆኑንም ድርጅቱ አስታዉቋል። ባለፈዉ ሳምንት መጠናቀቅያ፤ የዛምቢያ ፖሊስ ኢትዮጵያውያን ወይም ሶማሊያዊያን ሳይሆኑ አይቀሩም ያላቸውን በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሀገሪቱ ሳይገቡ እንዳልቀረ የተጠረጠሩ የ27 ሰዎች አስክሬን ማግኘቱን አስታወቶ ነበር። አንድ ሰዉ በህይወት ተገኝቷል።
ራህሚት ያሲን የተባሉ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ፤ መገን ወገኔ ምነው ፈተናው በዛ ። በጣም ያማል። ፈጣሪ ራህመቱን ያውርድልን ። ስቃይ እና መከራችንን፤ ከእንግዲህ በቃ ይበለን ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል። ሶሎ ኢትዮጵያ የሚል መጠርያ ያላቸዉ ሌላዉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ የእኛን ሰው የሚያግዙት፤ የእኛው ሰዎች ናቸው። በሰው ማጋዝ የከበሩ፤ የእራሳቸው የመቃብር ስፍራ ያላቸው ሰው አጋዦች፤ በሞዛምቢክ እንዳሉ አውቃለሁ። በግፍ የከበሩ ግፈኞች ሲሉ አስተያየታቸዉን አብቅተዋል። ታየች አበበ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ ወገኖቻችን በሀገር ውስጥም በስደትም እነደ ቅጠል እየረገፉ ነዉ። ጌታ እባክህ ድረስልን ሲሉ አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
ኢትዮ የተባሉ ሌላ የፌስቡክ ተጠቃሚ ፤ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ላለው ጉዳት ሁሉ፤ የመጀመሪያው መሰረታዊ ችግር፤ በሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ባለመኖሩ ይመስለኛል፤ እጅግ አዝኛለሁ ሲሉ ጽፈዋል። አሪን ሃሰን የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ አይ ሞት ለኛ መቺ ብርቃችነወ፤ እኳነስ ባዳ ከአገር ዉጭ፤ ሃገር ዉስጥ ወድሙ እየገደለወ አይደል? እረዝምበሉ፣ ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ህልማችን ባይሳካም፤ ከሀዘን ይልቅ ኩራት ይሰማናል ሲሉ የሞሮኮው ብሄራዊ ቡድን አሰልጣኝ ዋሊድ ረግራጊ ተናግረዋል፡፡ በኳታሩ የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ግጥምያ ሞሮኮ በኳሱ ዓለም፤ ሃያላን የተባሉ ቡድኖችን ረምርማ፤ ግማሽ ፍጻሜ መድረስ ችላ ነበር፡፡ ይሁንና ከወጣትና ጠንካራዉ ቡድን፤ ከፈረንሳይ ጋር ገጥማ፤ 2 ለ 0 በመሸነፍዋ፤ ለፍፃሜ የመድረስ ምኞቷ ሳይሳካ ቀርቷል፡፡ ከፈረንሳይ ጋርም ጥሩ ጨዋታን አሳይታ ሞሮኮ ጠንካራ ቡድን እንዳላት ለዓለም አስመስክራ ነዉ፤ መንገዱን ለፈረንሳይ ለቃ የወጣችዉ።
ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ አስተያየታቸውን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ካጋሩ በርካታ የኳስ አፍቃሪዎች መካከል አቶ ታደለ ይድነቃቸዉ ተሰማ ይገኙበታል። አቶ ታደለ በአስተያየታቸዉ፤ ሞሮኮ ከክሮኤሽያ አቻ ሲወጣ፣ ቤልጅየምን፣ ስፔይንንና ፖርቹጋልን ሲያሸንፍ፤ በተደጋጋሚ ታሪክ ሰርቷል። በተለይ ፖርቹጋልን ሲያሸንፍ፤ ቢያንስ አራተኛ ደረጃ ማግኘቱን አረጋግጧል። ከፈረንሳይ ጋር ባካሄደዉ ግጥምያም፤ የሚደነቅ ጥረት አድርጓል። ይህ ሁሉ በአጋጣሚ አይደለም፣ ሞሮኮዎች በአገራቸው የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች በብዛት አዘጋጅተዋል፤ ሕፃናትን ታዳጊዎችንና ወጣቶችን በብዛት ያሰለጥናሉ። በሁሉም የዕድሜ ክልል ካለማቋረጥ ውድድሮችን ያዘጋጁላቸዋል። ለአውሮጳ ቅርብ ስለሆኑም፤ በየጊዜው የወዳጅነት ጨዋታዎች በማድረግ፤ ልምድን ይቀስማሉ። ሞሮኮዎች ብዙ አውሮጳ የተወለዱና ከልጅነት ጀምሮ እዚያው የሰለጠኑ እንዲሁም ከአገራቸው ተመልምለው በአውሮጳ ታላላቅ ክለቦች የሚጫወቱ ሁሉ አሏቸው። በዚህ ዓለም ዋንጫ ያገኙት አስደናቂ ውጤት የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው። ሞሮኮዎች ሊደነቁ ይገባል፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን አጋርተዋል።
ኤፍሬም ወንድሙ የተባሉ በአስተያየታቸዉ፤ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ለዚህ ደረጃ የደረሰው ለዋንጫው አልሞ (ዋንጫውን ፈልጎ) በወኔ ስለሚጫወት ነው።ይኼዉ ነው ሚስጥሩ። ብለዋል። ካሊድ አንዋር የተባሉ አስተያየት ሰጭ፤ ለእኔ ብራዚልን ፖርቹጋልን ስፔንን ቤልጀምን አፍሪዎቃዎች ስላሸነፉ ዋንጫውን እንደበላነው ነው ምቆጥረው፤ ለወደፊት መብላታችን አይቀርም፤ ሲሉ ጽፈዋል።
ሚሚ ልዑል ሰገድ፤ ምን ሞሮኮ አፍሪቃ አፍሪቃ ትላለህ፤ሲሉ አስተያየታቸዉን ይጀምራሉ። ምን ሞሮኮ አፍሪቃ አፍሪካ ትላለህ። እነሱ በአፍሪቃዊነታቸዉ አያምኑም። ሳይመቻቸዉ አፍሪቃ፤ ሲመቻቸዉ አረብ ናቸዉ፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል። ካሚል የሎዉ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ ከፈረንሳይ ጋር ባደረጋችሁት ግጥምያ አጨራረስ ብቻ ወይም ጎል ብቻ ነው የቀራቸው እንጂ ጨዋታ አሳይታችኋል፤ ምርጥ ናችሁ ሲሉ፤ ለሞሮኮ ቡድን አስተያየታቸዉን ጽፈዋል።
ሳሙኤል ጌትነት አደም ፣ የተባሉ በበኩላቸዉ አፍሪቃን አኩርታችኋል ።ደስታችን እጥፍ ነው። ሁሉም እንደናንተ መታገል አለበት፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል። ሙሉዉን ጥንቅር ለመከታተል የድምጽ ማድመጫ ማዕቀፉን ይጫኑy።
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ