አዲስ አበባ ልምድ ያጋራችበት የአፍሪካ ከንቲቦች ፎረም
የአፍሪካ ከንቲባዎች የሊደርሺፕ ኢኒሼቲቭ (AMALI) በተያዘው የጎርጎሳውያን ዓመት የመጀመሪያ ወር በሆነው ጥር ላይ ነበር የአፍሪካ ከተሞች ከንቲባዎች የመማማሪያና ልምድ ልውውጥ መድረክ ሆኖ የተመሰረተው፡፡ ይህ የአፍሪካ ከንቲባዎች ፎረም ከተመሰረተ ወዲህም የመጀመሪያውን ስብሰባና የልምድ ልውውጥ መድረኩን ነው አሁን ላይ በአዲስ አበባ እያካሄደ ያለው፡፡
በአፍሪካ ከንቲባዎች የሊደርሺፕ ኢኒሼቲቭ (AMALI) ልምድ መለዋወጫ መድረኩ ለመሳተፍ የመጡ ተሳታፊዎች በኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ የሰውን ልጅ ሕይወት የቀየሩ “ሰው ተኮር” የተባሉ ፕሮጀክቶችንና በትውልድ ግንባታ ላይ ትኩረት ያደረጉ የተባሉ ፕሮጀክቶች በትናንትናው እለት ነበር በእንግዶቹ የተጎበኙት፡፡ በተለይም በጉሌሌ እና ልደታ የሚገኙ የህጻናት እንክብካቤ ማዕከላትን ያስጎበኙ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ የተገነቡ “የቀዳማይ ልጅነት ፕሮጀክቶች” ለሌሎች የአፍሪካ ከተሞች በሞዴልነት የሚወሰዱ ናቸው ብለዋል፡፡ ከንቲባዋ በዚሁ ወቅትም መሰል ፕሮጀክቶቹ በአፍሪካ ከተሞች እንዲስፋፉ ሰፊ ፍላጎት መኖሩን አስረድተዋል፡፡
“አንደኛው ልምድ የሚወሰድበት ስራችን በጨቅላ ህጻናት አስተዳደግ ላይ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው ፕሮጀክት ነው፡፡ በዚህ ላይ የሚሰሩ ተቋማት ፈንድ ለመልቀቅ ሲያስቡ አዲስ አበባ በእጇ ላይ ካላት ፕሮግራም አንጻር አንደኛ የእድሉ ተጠቃሚ ናት፡፡ ነገር ግን ደግሞ በዚያ ላይ ብቻ አንወሰንም፡፡ የፕሮጀክቶቹን ውጥን ለማሳካት በብዛት የምንጠቀመው የበጀት ምንጭ ከከተማዋ የምናመነጨው ነው፡፡ ይህ በጀት ከከተማ አስተዳደሩ ከምናመነጨው ገቢ አሊያም ከህብረተሰቡ ድጋፍ የምናሰባስበው ነው፡፡በከተማዋ ከህጻናት ማቆያ እና መጫወቻ ጋር በተገናኘም የተለየ መስፈርት ሳይሆን ጠቅለል ያለ መስፈርት ነው ያለን፡፡ ከዚህ አንጻር በአዲስ አበባ 8000 ብሎኮች ላይ ነው መሰል ስራን ለመገንባት ያቀድነው፡፡”
ከንቲባ አዳነኝ መሰል የከተማዋ ውጥን እና የትምህርት ቤት ምገባ ልምዶችን ከዚህ በፊት በአፍሪካ ከንቲቦች ምስረታ በኬፕታዎች ልምድ እና እቅዳቸውን አጋርተው ነበር፡፡ በዚህም እቅድ መሰረት በ2026 የጎርጎሳውያን ዓመት አዲስ አበባ ለልጆች ማሳደጊያ የምትመች ከተማ ማድረግ የሚል ውጥን ይገኝበታል፡፡
አሁን አዲስ አበባ እያስተናገደች ባለው በፎረሙ ትናንት በቢሮያቸው ለአፍሪካ ከንቲቦች ተወካዮች እና ዓለማቀፍ ባለሙያዎች ከተማዋ ህዝብን በስፋት የሚጠቅሙ ህብረተሰብ ተኮር ስለ ተባሉ ፕሮጀክቶች ነው ልምድ ያጋሩት፡፡ ባለፉት ሶስት ኣመታት በከተማ እድገት ላይ የተሰሩ ስራዎች የከተማዋን መስዕብነት የጨመሩ ናቸው ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ፤ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ላይም ያተኮሩ ነበር ብለዋል፡፡
ከንቲባዋ ከፎረሙ ልምድ ልውውጥ እና ባለሙያዎች የሚገኙ ምክሮች አዲስ አበባን የተሻለች ከተማ ለማድረግ ይረዳናልም ነው ያሉት፡፡ ከተማዋ በ2026 ህጻናት ለማሳደግ የተመቸች ከተማ የመሆን ተስፋዋም አበረታች ጅማሮ ላይ ነው ያሉት ከንቲባዋ፤ ለከተማዋ ዕድገት የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህምድ አስተዋጽኦን ከጉልህ አንስተዋል፡፡ በዚሁ አጋጣሚም ስለከተማዋ መዋቅራዊ አሰራር ለእንግዶቹ አጋርተዋል።
“ከፌዴራል መንግስት ጋር ያለንን ግንኙነት በተመለከተ፤ ከተማ አስተዳደራችን ተጠሪነቱ ለፌዴራሉ መንግስት ነው፡፡ ይሁንና ከተማዋ የራሷ ካቢኔ፣ ምክር ቤት እና ሌሎች የራሷ አስተዳደራዊ መዋቅሮች አሏት፡፡ እንደ ከተማ አስተዳደር የራሳችን ህግ እና ገቢ አለን፡፡ ይህ ማለት ግን ከፌዴራል መንግስት ጋር የምንሰራቸው የጋራ ስራዎች እንደተጠበቁ ናቸው፡፡ እንደየአስፈላጊነቱ በጋራ ተቀምጠን አብረን የምንሰራባቸው ከተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር ቋሚ የመወያያ መርሃግብሮች አሉን” ሲሉ ተናግረዋል።
አዲስ አበባ ከስድስት ወር የእርግዝና ወቅት ጀምሮ በሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት በየዓመቱ ከ1.3 ሚሊየን በላይ ህጻናትን ተጠቃሚ ለማድረግ አቅዳ እየሰራች ነው ተብሏል፡፡ በዚህም ከ300 ሺኅ በላይ ቤተሰቦች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተጠቅሷል፡፡ ለስራውም 60 ቢሊየን ብር ካፒታል እንደሚያስፈልግ በዚሁ በከንቲባዎቹ ፎረም ላይ ተጠቅሷል፡፡
የፎረሙ ተሳታፊ የአፍሪካ ከንቲቦችም በአዲስ አበባ ከተማ እና ፌዴራል መንግስት መካከል ያለው ቅንጅታዊ ስራ እንደ ልምድ የሚወሰድ ብለውታል፡፡ በአፍሪካ ከንቲባዎች ዛሬ የተጎበኘች አዳማ ከተማ የመሬት አስተዳደርን በማዘመን ስትበረታታ፤ ባህርዳርና ደሴ ከተሞች ወጣቶችን ስራ በማስያዝ በጎ ልምድ ያላቸው ተሰኝተዋል፡፡
ሥዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ
ሸዋዬ ለገሠ