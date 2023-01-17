 አዲስ ተሿሚዎቹ የጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝዳንትና ም/ፕሬዝዳንት | ኢትዮጵያ | DW | 17.01.2023

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ኢትዮጵያ

አዲስ ተሿሚዎቹ የጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝዳንትና ም/ፕሬዝዳንት

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት በፈቃዳቸው ከኃላፊነት መልቀቃቸው ተነገረ። በፈቃዳቸው ሥራ በለቀቁት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት ምትክ አቶ ቴዎድሮስ ምህረት እና ወይዘሮ አበባ እምቢአለ የተባሉ ሰዎች ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሾመዋል።

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት በፈቃዳቸው ከኃላፊነት መልቀቃቸው በይፋ የታወቀዉ አዲስ ሹመት ሊሰጥ ሲል ነዉ።

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት በፈቃዳቸው ከኃላፊነት መልቀቃቸው ተነገረ። በፈቃዳቸው ሥራ በለቀቁት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት ምትክ አቶ ቴዎድሮስ ምህረት እና ወይዘሮ አበባ እምቢአለ የተባሉ ሰዎች ፕሬዝዳንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሾመዋል ። 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በእጩነት ያቀረቧቸው አዲሶቹ ተሿሚዎች ላለፉት አራት ዓመታ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትን በኃላፊነት ሲመሩ የቆዩትንና በፈቃዳቸው ሥልጣን መልቀቃቸው የተገለፀውን ወይዘሮ መአዛ አሸናፊንና አቶ ሰለሞን አረዳን የሚተኩ ናቸው።

Äthiopien Der neu ernannte Präsident Tewdros Mihret und der Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs Abeba Embiale

አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት

 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኝ ያሉትን የሀገሪቱን የፍትሕ ሥርዓት አዲሶቹ ተሿሚዎች ነፃ ፣ ገለልተኛ እና ከብልሹ አሰራር የፀዳ የፍትሕ ሥርዓት እንዲሰፍን ጠንካራ አመራር እንደሚሰጡ በማመን ሹመቱን ተቀብለው በአብላጫ ድምፅ አጽድቀውታል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ ትምህርት ቤት ውስጥ እንደሚያገለግሉ የተነገረላቸው አቶ ቴዎድሮስ ምሕረት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆነው ሲሾሙ ወይዘሮ አበባ እምቢአለ ደግሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ዛሬ ጥር 9 ቀን 2015 ዓ. ም ተሾመዋል።
አዲሱ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በቀድሞው ኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንክ በከፍተኛ ነገረ ፈጅነት፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ አገልግሎት በኃላፊነት እንዲሁም በብርሃን ኢንሹራንስ በቦርድ ሰብሳቢነት ማገልገላቸው ተገልጿል።
ግለሰቡ የዳኝነት ልምድ የሌላቸው መሆኑ ተጠቅሶ ከምክር ቤት አባላት ጥያቄ የቀረበበት ይህ ሹመት በሦስት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ ፀድቋል። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ አዲሱ ሹመት ከከፍተኛ ኃላፊነት ጋር የተሰጠ መሆኑን ገልፀዋል። ኢዲስ ተሿሚዎች "የተጀመሩ የለውጥ ሥራዎችን የማጠናከር፣ ጠንካራ ተቋም የመገንባት ፣ ከሕዝብ በዳኝነት ሥርዓቱ ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን ተገቢውን ምላሽ እንዲያገኙ የማድረግ ከፍተኛ ኃላፊነት እና እምነት ተጥሎባቸዋል" የምክር ቤት አባላት ይህ ሹመት ቀድሞ እንዳልቀረበላቸው በመግለፅ ይህ አሰራር መስተካከል የለበትም ወይ? የሚል ጥያቄ አቅርበዋል።

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ወይዘሮ አበባ እምቢአ: የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ምክትል ፕሬዝዳንት


ይህንን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና ዐፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ፣ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የበላይ ኃላፊዎችን አሰያየም ሂደት በመጥቀስ አሰራሩ ሕግን የተከተለ መሆኑን በምሳሌ አስረድተዋል። አያይዘውም የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እና ምክትል እንባ ጠባቂዎችን "የአመራር ሥርዓቱን ለማስተካከል ሥራ መጀመሩን" ጥቆማ በመስጠት ጭምር የጠቅላይ ፍርድ ባት መሪዎች በጡረታ ፣ በሕመም ወይም በሌላ ምክንያት ከሥራ ሊለቁ እንደሚችሉ እና ይሄኛው ሹመት ያስከተለው መልቀቂያ ግለሰቦቹ ባቀረበት ጥያቄ መሰረት የተሰጠ አዲስ ሹመት መሆኑን ተናግረዋል።
በሌላ በኩል የቀድሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት መሪዎች በገዛ ፈቃዳቸው ሥራቸውን ለቀቁ የተባለው ምን ያህል ተጨባጭ እና እውነት ነው?  የሚል ጥያቄም ከምክር ቤት አባላት ቀርቦ ነበር። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ "በገዛ ፈቃዳቸው ለቀዋል ፣ ይህም ሕጋዊም ተገቢም አሠራር ነው" ብለዋል።
በኢትዮጵያ ውስጥ የፍትሕ ሥርዓቱ ከፍተኛ የሕዝብ ቅሬታ ያልተለየው ፣ ፍትሕ በገንዘብ የሚገዛና የሚሸጥበት ፣ በዘመድ አዝማድ አላግባብ ተጠቃሚነትና በአንፃሩ እንግልት የሚታይበት፣ የፍርድ ቤት ትእዛዞች በአግባቡ የማይፈፀምበትና በውስብስብ ችግር ውስጥ የሚገኝ መሆኑ ተደጋግሞ ይነገራል።


ሰለሞን ሙጬ 
አዜብ ታደሰ 
ኂሩት መለሰ 
 

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የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት በፈቃዳቸው ከኃላፊነት መልቀቃቸው በይፋ የታወቀዉ አዲስ ሹመት ሊሰጥ ሲል ነዉ።

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በኦሮሚያ ክልል ግጭት ተባብሶ በቀጠለባቸው አከባቢዎች ህብረተሰቡ የጤና አገልግሎት ከናካቴው ማግኘት አዳጋች እንደሆነባቸው ተገልጿል፡፡ በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ ከጤና አገልግሎት በተጨማሪ፤ ወደ ሌላ አከባቢ እንኳ ተንቀሳቅሰው አገለግሎቱን ማግኘት ፈተናው ብርቱ ነው፡፡

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