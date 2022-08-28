አዲስ ስላገረሸዉ ጦርነት የአምባሳደር ሙሉ አስተያየት

ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም እስከ ትናንት ድረስ አልተሳካለትም ነበር።ትናንት ግን- መቀመጫቸዉን በርሊን አድርገዉ በጀርመን፣ በቼክ፣በስሎቫክና በፖላንድ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል
የኢትዮጵያ መንግስትና ሕወሓት ባለፈዉ ሳምንት ሮብ (ነሐሴ 18) የጀመሩት ዉጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነዉ።የሁለቱ ወገኖች ባለስልጣናት ለአዲሱ ዉጊያ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን ከመዉቀስ ባለፍ ዉጊያዉን አቁመዉ እንዲደራደሩ የተለያዩ ወገኖች የሚያቀርቡትን ጥሪ እስካሁን የተቀበሉት አይመስልም።ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም እስከ ትናንት ድረስ አልተሳካለትም ነበር።ትናንት ግን- መቀመጫቸዉን በርሊን አድርገዉ በጀርመን፣ በቼክ፣በስሎቫክና በፖላንድ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል።አምባሳደሯ እንደሚሉት የኢትዮጵያ መንግሥት አሁንም ዉጊያዉን አቁሙ ለመደራደር ዝግጁ ነዉ።የትናንቱን ስርጭታችንን የተከታተላችሁ እንደምታስታዉሱት ከአምባሳደሯ ጋር ያደርገነዉን ቃለ ምልልስ የመጀመሪያ ክፍል ትናንት አቅርበን ሙሉ ቃለ መጠይቁን ከአምደ መረባችንና በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ገፆቻችን እንደምናወጣ ገልፀን ነበር።ቃለ መጠየቁን እንድታዳምጡ እንጋብዛለን።
ነጋሽ መሐመድ