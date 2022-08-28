 አዲስ ስላገረሸዉ ጦርነት የአምባሳደር ሙሉ አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 02.09.2022

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ኢትዮጵያ

አዲስ ስላገረሸዉ ጦርነት የአምባሳደር ሙሉ አስተያየት

ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም እስከ ትናንት ድረስ አልተሳካለትም ነበር።ትናንት ግን- መቀመጫቸዉን በርሊን አድርገዉ በጀርመን፣ በቼክ፣በስሎቫክና በፖላንድ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል

«የኢትዮጵያ መንግስት ለመነጋገር ዝግጁ ነዉ» አምባሳደር

የኢትዮጵያ መንግስትና ሕወሓት ባለፈዉ ሳምንት ሮብ (ነሐሴ 18) የጀመሩት ዉጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነዉ።የሁለቱ ወገኖች ባለስልጣናት ለአዲሱ ዉጊያ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን ከመዉቀስ ባለፍ ዉጊያዉን አቁመዉ እንዲደራደሩ የተለያዩ ወገኖች የሚያቀርቡትን ጥሪ እስካሁን የተቀበሉት አይመስልም።ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም  እስከ ትናንት ድረስ አልተሳካለትም ነበር።ትናንት ግን- መቀመጫቸዉን በርሊን አድርገዉ በጀርመን፣ በቼክ፣በስሎቫክና በፖላንድ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል።አምባሳደሯ እንደሚሉት የኢትዮጵያ መንግሥት አሁንም ዉጊያዉን አቁሙ ለመደራደር ዝግጁ ነዉ።የትናንቱን ስርጭታችንን የተከታተላችሁ እንደምታስታዉሱት ከአምባሳደሯ ጋር ያደርገነዉን ቃለ ምልልስ የመጀመሪያ ክፍል ትናንት አቅርበን ሙሉ ቃለ መጠይቁን ከአምደ መረባችንና በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ገፆቻችን እንደምናወጣ ገልፀን ነበር።ቃለ መጠየቁን እንድታዳምጡ እንጋብዛለን።

ነጋሽ መሐመድ

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«የኢትዮጵያ መንግስት ለመነጋገር ዝግጁ ነዉ» አምባሳደር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

People are seen in front of clouds of black smoke from fires in the aftermath at the scene of an airstrike in Mekele, the capital of the Tigray region of northern Ethiopia Wednesday, Oct. 20, 2021. New airstrikes have hit Mekele, residents said Wednesday, as Ethiopia's government said it was targeting facilities to make and repair weapons, which a spokesman for the rival Tigray forces denied. (AP Photo)

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ዳግም ጦርነት አገርሽቷል። ፌደራል መንግሥት እና የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ በአጭሩ ህወሃት ከዓመት በላይ የተሻገረ ጦርነት ውዝግባቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ በድርድር ለመፍታት መዘጋጀታቸው ሲሰማ ተፈጥሮ የነበረው የሰላም ተስፋ ደብዝዟል።