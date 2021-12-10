አዲሱ የጀርመን ጥምር መንግስት

የሶሻል ዴሞክራቶች፣የአረንጓዴዎቹና የነፃ ወይም የሊብራሎቹ ፓርቲዎች መንግስት የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭትን መግታትና የሐገሪቱን ምጣኔ ሐብት ማሳደግን ጨምሮ ጀርመንና አዉሮጳን በቅጡ የመምራት ኃላፊነት ተጥሎበታል
ባለፈዉ መስከረም ጀርመን ዉስጥ በተደረገዉ አጠቃላይ ምርጫ የተሻለ ድምፅ ያገኙት ሶስቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመመሠረቱት ተጣማሪ መንግስት ዛሬ በይፋ ሥራ ጀምሯል።ጀርመን ለጥምር መንግስት እንግዳ ባትሆንም ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ያጣመረ መንግስት ሲመሠረትባት ያሁኑ የመጀመሪያዋ ነዉ።የሶሻል ዴሞክራቶች፣የአረንጓዴዎቹና የነፃ ወይም የሊብራሎቹ ፓርቲዎች መንግስት የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭትን መግታትና የሐገሪቱን ምጣኔ ሐብት ማሳደግን ጨምሮ ጀርመንና አዉሮጳን በቅጡ የመምራት ኃላፊነት ተጥሎበታል።ታዛቢዎች እንደሚሉት ዛሬ የመራሔ መንግስትነቱን ሥልጣን የተረከቡት ኦላፍ ሾልስም ላለፉት 16 ዓመታት ሐገሪቱን የመሩትን የአንጌላ ሜርክልን ምግባር፣ስምና ዝናን ለመተካት አበክረዉ መታተር ይጠበቅባቸዋል።
ይልማ ኃይለ ሚካኤል
ነጋሽ መሐመድ
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