 አዲሱ የኦፌኮ የሽግግር ሃሳብ እና የመንግስት ምላሽ | ኢትዮጵያ | DW | 25.11.2021

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ኢትዮጵያ

አዲሱ የኦፌኮ የሽግግር ሃሳብ እና የመንግስት ምላሽ

የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ የኢትዮጵያን ቀውስ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሐገሪቱን ለ18 ወራት የሚመራ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጠየቀ፡፡ኦፌኮ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካላት የሚቀርቡ መሰል የሽግግር ሃሳቦች ውስጥ አለመሳተፉን ገልጾ መንግስትን ጨምሮ ከየትኛውም አካል ጋር ወደ መፍትሄ የሚያመጡ ሃሳቦች ላይ አብሮ እንደሚሰራ አሳውቋልም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:03

የፌኮ የሽግግር መንግስት ሐሳብና ተቃዉሞዉ

የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) የኢትዮጵያን ወቅታዊ ቀውስ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሐገሪቱን ለ18 ወራት የሚመራ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጠየቀ፡፡ኦፌኮ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካላት የሚቀርቡ መሰል የሽግግር ሃሳቦች ውስጥ አለመሳተፉን ገልጾ መንግስትን ጨምሮ ከየትኛውም አካል ጋር ወደ መፍትሄ የሚያመጡ ሃሳቦች ላይ አብሮ እንደሚሰራ አሳውቋልም፡፡ፓርቲዉ ባወጣዉ ባለ6 ነጥብ መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገዉ ጦርነት እንዲቆምና የፖለቲካ እስረኞች  እንዲፈቱም ጠይቋል፡፡የመንግስት ባለስልጣናት ግን መግለጫውን አጣጥለውት ነቅፈውታል፡፡

ስዩም ጌቱ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

 

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የፌኮ የሽግግር መንግስት ሐሳብና ተቃዉሞዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኦ.ነ.ግ. የኦሮሚያ ክልል የሽግግር መንግሥት ምስረታ ጥሪ

የኦ.ነ.ግ. የኦሮሚያ ክልል የሽግግር መንግሥት ምስረታ ጥሪ 09.10.2020

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) በኦሮሚያ ክልል አስቸኳይ የሽግግር መንግሥት እንዲመሰረት አሳሰበ። የኦሮሚያ ክልልን የሚያስተዳድረው ብልጽግና ፓርቲ በበኩሉ የኦነግ የሽግግር መንግሥት ጥሪን አጣጥሎታል።