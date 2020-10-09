አዲሱ የኦፌኮ የሽግግር ሃሳብ እና የመንግስት ምላሽ

የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ የኢትዮጵያን ቀውስ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሐገሪቱን ለ18 ወራት የሚመራ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጠየቀ፡፡ኦፌኮ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካላት የሚቀርቡ መሰል የሽግግር ሃሳቦች ውስጥ አለመሳተፉን ገልጾ መንግስትን ጨምሮ ከየትኛውም አካል ጋር ወደ መፍትሄ የሚያመጡ ሃሳቦች ላይ አብሮ እንደሚሰራ አሳውቋልም።
የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) የኢትዮጵያን ወቅታዊ ቀውስ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሐገሪቱን ለ18 ወራት የሚመራ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጠየቀ፡፡ኦፌኮ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካላት የሚቀርቡ መሰል የሽግግር ሃሳቦች ውስጥ አለመሳተፉን ገልጾ መንግስትን ጨምሮ ከየትኛውም አካል ጋር ወደ መፍትሄ የሚያመጡ ሃሳቦች ላይ አብሮ እንደሚሰራ አሳውቋልም፡፡ፓርቲዉ ባወጣዉ ባለ6 ነጥብ መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገዉ ጦርነት እንዲቆምና የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱም ጠይቋል፡፡የመንግስት ባለስልጣናት ግን መግለጫውን አጣጥለውት ነቅፈውታል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ