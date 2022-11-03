አዲሱ የኢጣልያ የፍልሰት ፖሊሲና ተቃውሞው

ኢጣልያ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች መርከቦች እርዳታ ደጃፍዋ የደረሱ ስደተኞችን በሙሉ አልቀበልም ብላለች።ከዚያ ይልቅ መንግሥት ከመካከላቸው ለተለያዩ ችግሮች የተጋለጡና የሚጋለጡ ብሎ የመረጣቸውን ብቻ ወደ ወደቦቹ ለመውሰድ ወስኗል። ስደተኞቹን የሚረዱ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ማን ከመርከብ መውረድ እንደሚችል መምረጥ ሕገ ወጥ ሲሉ ተቃውመዋል።
በቅርቡ አዲስ መንግሥት የመሰረተችው ኢጣልያ በባህር ወደ አውሮጳ ለመሻገር የሚሞክሩ ስደተኞችን በሚመለከት ያሳለፈችው ጥብቅ ውሳኔ እያነጋገረ ነው። ስደተኞችን ከአደጋ የሚታደጉት መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ይህን የኢጣልያን ቀኝ አክራሪ መንግሥት ውሳኔ «ሕገ ወጥ» ሲሉ ተቃውመዋል። ኢጣልያ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች መርከቦች እርዳታ ደጃፍዋ የደረሱ ስደተኞች በሙሉ አልቀበልም ማለቷ እያወዛገበ ነው። መንግሥት ከመካከላቸው ለተለያዩ ችግሮች የተጋለጡና የሚጋለጡ ብሎ የመረጣቸውን ብቻ ወደ ወደቦቹ ለመውሰድ ወስኗል። በዚሁ መሠረትም ባለፈው ሳምንት በመንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መርከቦች እገዛ ኢጣልያ ወደቦች አቅራቢያ ከደረሱ ስደተኞች መንግሥት ለአደጋ የተጋለጡ ያላቸውን ብቻ መርጦ ወደ ሲሲሊ ወደብ እንዲሄዱ ፈቅዷል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቁጥራቸው 500 የሚደርሱ ስደተኞች ከታደጓቸው መልህቃቸውን ሲሲሊ ወደብ ከጣሉ፣ ሁለት መርከቦች መውረድ ችለዋል። ሌሎች 250 የሚሆኑ ስደተኞችን የጫኑ መርከቦች ግን ,አዲሱ ቀኝ አክራሪ የኢጣልያ መንግሥት ትዕዛዝ ፣ ወደ ወደቡ ዝር እንዳይሉ ተከልክለዋል።የስደተኞቹ ጀልባዎች በጉዞ ላይ የመስጠም አደጋ ላይ ሲሆኑ የሚደርሱላቸው መርከቦች ባለቤት የሆኑት መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ማን ከመርከብ መውረድ እንደሚችል መምረጥ ሕገ ወጥ ነው ሲሉ እንደማይቀበሉት አስታውቀዋል። የመርከቦቹ ባለቤቶች ኢጣልያ ቀሪዎቹን ስደተኞች ሳትቀበልን አካባቢውን ለቀን አንሄድም እያሉም ነው።
የኢጣልያ መንግሥት የባህር ትራንስፖርት የአየርና የድንበር ጤና ጉዳይ ቢሮ ባልደረባ ዶክተር ክላውዲዮ ፑልቪሬንቲ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የመንግሥትን ውሳኔ ምንነት አብራርተው ነበር።
«አንድ ደንብ አውጥተናል።ህጻናት፣ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው አደጋ ሊደርስባቸው የሚችሉ፣ ከመርከብ ይወርዳሉ፤ምርመራም እናደርግላቸዋለን።ሁሉንም እንመረምራለን፤በተለይ እርጉዝ ሴቶችን።በጂኦ ባረንትስ መርከብ ላይ እርጉዝ ሴቶች አሉ።በሆስፒታሎች አማካይነት የሚካሄድ ምርመራ አደራጅተናል።ምክንያቱም የተቀሩት በሙሉ አንድ በአንድ ከጤና ጥበቃ በሚመጡ የኛ ሐኪሞች ምርመራ ይደረግላቸዋል።»የመንግሥት ሃላፊው ይህን ቢሉም ግን ስደተኞችን የሚረዳ መርከብ በሜዴትራንያን ባህር ያሰማራው የድንበር የለሹ የሐኪሞች ቡድን ተልዕኮ ሃላፊ ጁዋን ማትያስ ጂል ይህን አልተቀበሉትም።« የኢጣልያ ውሳኔ ፣ ምንን መሠረት ያደረገ እንደሆነ በእውነት አልገባንም።የባህርና የሰብዓዊ እንዲሁም የስደተኞች መብቶችን ጠንቅቀን እናውቃለን። ይህ ውሳኔ ከየትኛውም ጋር የሚሄድ አይደለም።ያለነው ወደብ ነው።እኛ ሰባት ስደተኞችን የምንታደግበት ተልዕኮ አለን።ስራቸውን የሚያቆሙት አስተማማኝ ደኅንነት ያላቸው ቦታዎች ስንደርስ ነው።እዚህ ደኅንነቱ የተጠበቀ ቦታ ነው ያለነው።ይህን ቦታ ጥሎ መሄድ ትርጉም አይሰጥም።»በሜዴትራንያን ባህር ላይ ስደተኞችን ከአደጋ የሚከላከለው የ«ድንበር የለሽ የሀኪሞች ቡድን» ሌላ ባልደረባ ሪካርዶ ጋቲ ወደ ኢጣልያ ወደቦች መግባት ያልተፈቀደላቸው ስደተኞች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ይናገራሉ ሪካርዶ የመርከቦቹ ስደተኞቹን የማቆየት አቅምም ከግምት ውስጥ እንዲገባ ተማጽነዋል።
«ለዚህ ነው ዓለም አቀፉ ሕግ አሁን የደረሰውን ዓይነት ችግር ለመቋቋም ደኅንነቱ አስተማማኝ የሆነ ቦታ ሲገኝ በተቻለ ፍጥነት ሰዎች ከመርከቦች እንዲወርዱ እንዲደረግ የሚለው።መርከቡየህክምና እርዳታን በሚመለከት አቅሙ ውስን ነው። መርከብ እንደ አምቡላንስ ነው።ሰዎቹ አሁንም አምቡላንስ ውስጥ ነው ያሉት።» ኮሚቲ አንቲ ሬሲስት ካታንያ የተባለው ዘረኛ እርምጃን የሚቃወመው ማኅበር ፣መንግሥት ላይ ብርቱ ወቀሳ ሰንዝሯል። «የኢጣልያ መንግሥት ይህን በማምታታት ድጋፍ ለማግኘት የሚጠቀምበትን ቲያትር መጫወቱን እንዲያቆም ፤ዘረኝነትንና የጥላቻ ፖለቲካ ግራ የገባቸው ሰዎች ጫንቃ ላይ መጣል እንዲያቆም እንጠይቃለን። ስለ ፍልሰት ጉዳይ በአውሮጳውያን ደረጃ መነጋገር የሚፈልግ ከሆነ ይህን በድሀና ተስፋ በቆረጡ ሰዎች ጫንቃ ሊያደርግ አይገባም።»
መርከቦቻቸውን በሜዴትራንያን ባህር ላይ ለእርዳታ ያሰማሩ መንግሥታዊ ያልሆኑ የጀርመን ድርጅቶችም የኢጣልያን ውሳኔ አጥብቀው ይቃወማሉ። የሰሞኑ የኢጣልያ መንግሥት ውሳኔ ስልጣን ከያዙ 17 ቀናት ያስቆጠሩት አዲሷ የኢጣልያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ በሜዴትራንያን ባህር በኩል ወደ ኢጣልያ ለመግባት የሚሞክሩ ስደተኞችን ለማስቆም የገቡትን ቃል ተግባራዊ ማድረግ መጀመራቸውን የሚያሳይ መሆኑን በደቡብ አፍሪቃ ኬፕታውን ዩኒቨርስቲ፣ ከፍልሰት ልማትና እኩልነት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ፕሮጀክት ባልደረባ አቶ ዮርዳኖስ ሰይፉ እስጢፋኖስ ያስረዳሉ። አቶ ዮርዳኖስ የእርምጃው መነሻ በምርጫ ያሸነፈው ፓርቲ የሚያራምደው አቋም መሆኑንም ገልጸዋል።
አቶ ዮርዳኖስ ይህ በኢጣልያ ብቻ ሳይሆን በሌላው የዓለም ክፍልም የሚታይ ነው ይላሉ። ስደተኞች የአውሮጳ ኅብረት ድንበር ወደ ሆኑት ሀገራት የሚሻገሩባቸው ዋነኛዎቹ መስመሮች አቶ ዮርዳኖስ እንዳሉት ሦስት ናቸው።በቱርክ በኩል ወደ ግሪክ የሚወስደው፣ከምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት በሞሮኮ አድርጎ ወደ ስፔን የሚያመራው እንዲሁም ከሱዳን ሊቢያ ተነስቶ በማዕከላዊ ሜዴትራንያን ባህር በኩል ወደ ኢጣልያ የሚያቀናው መስመር ናቸው። ዘንድሮ በግሪክ እና በስፔን አውሮፓ ከመጣው ስደተኛ ቁጥር ኢጣልያ የገባው ይበልጣል።የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እንደሚለው ካለፈው ጥር አንስቶ 85 ሺህ ስደተኞች ኢጣልያ ገብተዋል።ይህም አቶ ዮርዳኖስ እንዳሉት ከቀደሙት ጊዜያት በጣም ከፍ ያለ ነው።
ወደ ሌሎች የአውሮጳ ኅብረት አባል ሀገራት መሻገሪያ የሆኑት የስደተኞች ጫና የበረታባቸው፣ግሪክ ስፔይን እና ኢጣልያ ኤኮኖሚያቸው ይህን መሸከም የማይችል በመሆኑ የስደተኞቹን ችግር ማባባሱን አቶ ዮርዳኖስ ይናገራሉ።ከዚህ ሌላ ባለጸጋዎቹ ሀገራት ስደተኞች እንዳይመጡባቸው ለመከላከል የሚያወጧቸው ሕጎችም ችግሩን አወሳስበውታልም ይላሉ።
ኂሩት መለሰ
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