 አዲሱ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ | ዓለም | DW | 02.06.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

አዲሱ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ

አሜሪካ ለአፍሪቃ ቀንድ ቀጣና አዲስ ልዩ መልዕክተኛ መሾሟ በአካባቢው ያለው የሰላምና መረጋጋት ቀውስ በዘላቂነት ያለመፈታቱ እንዲሁም የሚመደቡት ባለሥልጣናትም ችግሩን ለመፍታት አቅም እንዳነሳቸው ማሳያ መሆኑን አንድ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ተናገሩ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:00

በ1 ዓመት ገደማ ጊዜ ሦስተኛው ተሿሚ ናቸው

አሜሪካ ለአፍሪቃ ቀንድ ቀጣና አዲስ ልዩ መልዕክተኛ መሾሟ በአካባቢው ያለው የሰላምና መረጋጋት ቀውስ በዘላቂነት ያለመፈታቱ እንዲሁም የሚመደቡት ባለሥልጣናትም ችግሩን ለመፍታት አቅም እንዳነሳቸው ማሳያ መሆኑን አንድ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ተናገሩ። 

የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲሱን ሹመት በተመለከተ ሲናገሩ በአካባቢው ለምናደርገው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ቁርጠኛ መሆናችንን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል። 

የፖለቲካ ቀውስ፣ የሽብር ጥቃት፣ የፀጥታ መደፍረስ፣ ረሐብና ስደት መገለጫው በሆነው የአፍሪቃ ቀንድ አካባቢ የአሜሪካ ፍላጎትና ፖሊሲ በግለሰቦች መለዋወጥ የማይቀየር መሆኑን ያነጋገርናቸው ባለሞያ ገልፀዋል።

በአንድ ዓመት ገደማ ጊዜ ውስጥ ሦስተኛ ሰው ሆነው ሹመት የተቀበሉትን ልዩ መልእክተኛ አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግሥት እስካሁን በይፋ ያለው ነገር የለም።
 

ሰለሞን ሙጬ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

እሸቴ በቀለ

Audios and videos on the topic

በ1 ዓመት ገደማ ጊዜ ሦስተኛው ተሿሚ ናቸው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ

የዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ 21.04.2022

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል ዐቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የሕብረቱ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ተፋላሚ ኃይላትን ለመሸምገል የሚያደርጉትን ጥረት ኢትዮጵያ እንደምትደግፍ አስታዉቀዋል።

(191018) -- BEIJING, Oct. 18, 2019 () -- A woman holds the hand of her malnourished child as he receives medical treatment at the malnutrition treating department in Al-Sabeen hospital in Sanaa, Yemen, Oct. 17, 2019. At least one in three children under five across the globe are malnourished and not developing properly, the United Nations Children's Fund (UNICEF) revealed on Tuesday. October 17 marks the 27th International Day for the Eradication of Poverty. (Photo by Mohammed Mohammed/)

የግንቦት 13 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 21.05.2022

የዩናይትድ ስቴትሱ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ

የዩናይትድ ስቴትሱ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ 08.05.2021

በአፍሪቃ ቀንድ የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልዕክተኛ ጄፍሬይ ፌልትማን የአፍሪቃ ጉዟቸውን ቀጥለው ትናንት ሱዳን ገብተዋል። ጄፍሬይ ፌልትማን የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኾነው በተሾሙበት ወቅት ኢትዮጵያን በተመለከተ የተናገሩት አወዛጋቢ ንግግር በበርካቶች ዘንድ በጥርጣሬ እንዲታዩ አድርጓል።