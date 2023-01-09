 አዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተመረጠለት | ኢትዮጵያ | DW | 09.01.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

አዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተመረጠለት

ዶክተር ተሾመ አዱኛ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ዞኖችን በአንድ በማጣመር የተቋቋመው የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሆነው ተመረጡ። ይኸ የከተማ አስተዳደር ከዚህ ቀደም የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ተብሎ የሚጠራውን አወቃቀር የሚያፈርስ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ተጠሪነት ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዝደንት ሆኗል።

አዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተመረጠለት

በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን በማጣመር 12 ክፍለ ከተሞች እና 36 የወረዳ አስተዳደሮችን በማዋቀር ሸገር ከተማ በሚል ስያሜ ዛሬ በይፋ የተመሰረው አዲሱ ወጥ ከተማ ከዚህ ቀደም በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን መዋቅርን ፈራሽ ያደርገዋል። ዛሬ የተመሰረተው ምክር ቤት ተጠሪነቱም ለክልሉ ፕሬዝዳንት ይሆናል ተብሏል። በዚህም የከተማው ምክር ቤት አፈ ጉባኤን ጨምሮ የከተማውን አስተዳደር አስፈፃሚ አካላትንም በይፋ ሰይሟል። በዚህም መሰረት ዶክተር ተሾመ አዱኛ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ፤ አቶ ጉዮ ገልገሎ በምክትል ከንቲባነት ተመርጠዋል።

የአዲሱ ከተማ አዲስ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ በተለይም ከዶቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቆይታ የቀድሞ ልዩ ዞን መፍረስ እና የአዲሱ ከተማ ምስረታ አስፈላጊነትን በማብራራት ነው ለጥያቄዎቻችን ምላሽ የሰጡን፡፡ ቀደም ሲል በልዩ ዞን ስር ገብተው የነበሩ ከተሞች ሰፊ የማልማት እቅድ ቢያዝላቸውም በታሰበው ልክ ከመሄድ ይልቅ ለህገወት ግንባታ እና መሰረታዊ የአገልግሎት ቅልጥፍና ችግር መጋለት ሌላ አማራጭ በማስፈለጉ ነው ሸገር ከተማ የተመሰረተው ብለዋልም፡፡

ባለፈው ሳምንት ውስጥ በልዩ ዞን ስር ቆይተው በአዲሱ የሸገር ከተማ መዋቅር ስር ያልገቡት እንደ ጫንጮ እና ሰንዳፋ ያሉ ከተሞች ቅሬታ አንስተዋል፡፡ በተለይም ማህበረሰቡ መሰረታዊ የአስተዳደር አገልግሎቶችን ለማግኘት ዞን ድረስ ለመሄድ መገደዳችን ተቀባይነት የለውም በማለት አዲሱ ከተማ ልዩ ዞኑን ከማፍረስም በተጨማሪ አስተዳደሩን መክፈሉን ተቃውመው ነበር፡፡

Äthiopien Stadt Sheger hat ersten Bürgermeister gewählt

የሸገር ከተማ ተሿሚዎች ቃለመሃላ ሲፈጽሙ

የአዲሱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ አዱኛ ግን 160 ሺህ ሄክታር ላይ የተመሰረተው አዲሱ ግዙፍ ከተማ ከዚህ በላይ ቢሰፋ ለቁጥጥርና መምራት አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጥር የሚችል መሆኑ አስተዳደራዊ ስፋቱን መገደብ የግድ ነው ብለዋል፡፡ ይሁንና ወደፊት የከተማው የማስተዳደር አቅም ታይቶ ጥያቄ የሚያነሱ አከባቢዎች ወደ ከተማው የሚካለሉበት አግባብ ሊፈጠር ይችላል ብለዋል፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ ግን አዲሱ ከተማ ከዚህ በላይ የመስፋት አቅሙም ሆነ ፍላጎቱ እንደሌሌውም አመልክተዋል፡፡

ዛሬ በይፋ የተመሰረተው ከተማ ገና ከጅምሩ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ውዝግቦች ሲነሱበት ቆይተዋል፡፡ በተለይም በከተማው ምስረታ የከዚህ ቀደሙ ልዩ ዞን ከፊል አስተዳደሮች አለመካተት እና በከተማው ምስረታ ላይ የክልሉ ምክር ቤት ጨፌ ኦሮሚያ እውቅና አለመስጠት የአዲሱ ከተማ ምስረታን የህጋዊነት ጥያቄ የሚያስነሱ ናቸው ተብሎም አወዛግቧል፡፡ የአዲሱ ከተማ ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ ግን በዚህ አይስማሙም፡፡

Äthiopien Stadt Sheger hat ersten Bürgermeister gewählt

የሸገር ከተማ ምክር ቤት ምስረታ

“ጨፈው ለአስፈጻሚ አካላት በሚሰጠው ስልጣን መሰረት አስፈጻሚው አካል ለህብረተሰቡ ይበጃል ያለውን ውሳኔ በማስተላለፍ ከተማውን በአዲስ አመልክ ለማደራጀት ወደ ጨፌ መሄድን አያሻውም” በማለት በዚህ ረገድ የሚቀርቡትን ትችትና ነቀፋዎች ተቀባነት የሌላቸው በማለት አጣጥለዋል፡፡

በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን እና የመዲናዋ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደራዊ ወሰን ከብዙ ውዝግብ በኋላ ዘንድሮ ከተካለለ ገና ወራት ብቻ ተቆጥሯል፡፡ በዚሁ ባጠረ ጊዜ ልዩ ዞኑ ፈርሶ አዲስ የከተማ አስተዳደር መዋቅር ሲመሰረት ከመዲናዋ ጋር ያለው ትስስር ምን ልመስል ይችላል የተባሉት ከንቲባው፡ የአዲሱ ከተማ መዋቅር መዲናዋ ጋር የሚደጋገፍ እንጂ ምንም ጉዳት የማድረስ ውጥን የለውም ብለዋል፡፡ ይልቁንም ሁለቱ ከተሞች ተደጋግፈው ለነዋሪዎቻቸው ምቹ ሁኔታን ለማፍጠር አቅምና እድላቸው ይሰፋልም ነው ያሉት፡፡

Äthiopien Stadt Sheger hat ersten Bürgermeister gewählt

ከህገወጥነት የፀዳ ሳቢ ከተማ መገንባት፣ ጽዱና የተሻለ መሰረተ ልማት መገንባት ብሎም ኢንቨስትመንትን መሳብ ከአዲሱ ከተማ አስተዳደር ምስረታ ዋነኞቹ ግቦች ናቸውም ተብሏል፡፡ በቀጣይ 7 ዓመታት አዲሱ የሸገር ከተማ በቤቶች ልማት አኳያ እንኳ አንድ ሚሊየን የሚጠጉ ቤቶችን ለመገንባት እቅድ ማስቀመጡም ተብራርቷል።

ሥዩም ጌቱ

እሸቴ በቀለ

አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

አዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተመረጠለት

ተዛማጅ ዘገባዎች

Supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro demonstrate against President Luiz Inacio Lula da Silva, outside Brazil’s National Congress in Brasilia, Brazil, December 8, 2023. REUTERS/Adriano Machado

የጥር 01 ቀን 2015 ዜና መጽሔት 09.01.2023

ኢትዮጵያዉያን በጋራ የሚቆሙት ስንት ሰዉ ሲሞት ነዉ?

ኢትዮጵያዉያን በጋራ የሚቆሙት ስንት ሰዉ ሲሞት ነዉ? 19.12.2022

አንዳድ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እንደ ሚንስትር፣ወይም እንደ ሌላ ባለስልጣን ገዢዉ ፓርቲ በሚመራዉ ካቢኔ ዉስጥ ተቀምጠዉ የመንግስትን መርሕ እያስፈፀሙ ከፓርቲያቸዉ ፅሕፈት ቤት በሚሰጡት መግለጫ ግን ያንኑ የሚያገለግሉትን መንግስት ሲወቅሱ የመስማትን ያክል ግራ የሚያጋባ የወለፊድ እዉነት መኖሩ አጠራጣሪ ነዉ።

ኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ የአዲስ አበባ እና ኦሮሚያ ክልል ወሰንን ተቃወመ

ኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ የአዲስ አበባ እና ኦሮሚያ ክልል ወሰንን ተቃወመ 14.10.2022

ኦፌኮ አዲስ አበባ በህገወጥ መንገድ ወደ ኦሮሚያ የተስፋፋችው 11,000 (አስራ አንድ ሺህ) ሄክታር ብቻ ነው በማለት አሁን ከተማዋ ካለችበት ከ54,000 (ሃምሳ አራት ሺህ) ሄክታር ላይ በመቀነስ 43,000 ( አርባ ሶስት ሺህ) ሄክታር ስፋት እንዳላት እውቅና በመስጠት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ታሪካዊ በደል ተፈፅመዋል ሲል ገለፀ።