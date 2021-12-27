 አዲሱ የህወሓት ጥቃት በአፋር | ኢትዮጵያ | DW | 27.12.2021

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

አዲሱ የህወሓት ጥቃት በአፋር

የአፋር ክልላዊ መንግስት ረዳት ተጠሪ ከባለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ከትግራይ ክልል መዲና መቀለ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው የአፋር ክልል ዓብዓላ ከተማ ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት መፈፀሙን ተናገሩ። በጥቃቱ ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ተነግሮአል። ዜናዉን ትግራይ በኩል ለማጣራት ያደረግነዉ ጥረት አልተሳካም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:37

«ዓብዓላ ከተማ ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ፈጽሟል» የአፋር ባለሥልጣን

ባለፈው ሳምንት ከአፋር እና ከምስራቅ አማራ ክልሎች ሙሉ በሙሉ መውጣታቸው የተነገረው የህወኃት ታጣቂዎች በአፋር ሰሜናዊ ዞን አብዓላ በኩል አዲስ ጥቃት መጀመሩን ባለስልጣናት ገለፁ፡፡ የአፋር ክልላዊ መንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ መሃመድ አህመድ ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት ህወሓት ከባለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ከትግራይ ክልል መዲና መቀለ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው የአፋር ክልል ዓብዓላ ከተማ ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ፈጽሟል፡፡ ንጹሃንን ዓላማ ያደረገ ነው ባሉት በጥቃቱ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውንም አመልክተዋል፡፡

የአፋር ክልል መንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ መሃመድ አህመድ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት በህወሓት በኩል በተተኩሰው የከባድ ማሳሪያ ጥቃት የእምነት ተቋማትን ጨምሮ በርካታ የማህበራዊ መገልገያ እና የነዋሪዎች መኖሪያ ቤቶች እላማ ውስጥ ገብተው የጥቃት ሰለባ ሆነዋል፡፡ በዚህም ለጊዜው ቁጥራቸው ያልተለየው የከተማዋ ነዋሪዎች ላይ የሞትና መፈናቀል አደጋ ተከስቷል፡፡  

ይህቺ ከተማ በትኩረት ውስጥ የገባችበትን ወታደራዊ ጠቀሜታ እና የጥቃቱ ዓለማ ምን ይሆን በሚል የተጠየቁት ኃላፊው በጭፍራ እና አሳግታ በኩል ወደ ሚሌ እንዳይጓዝ ጠላት ያሉት የህወሓት ኃይል መከልከሉን ተከትሎ የወሰደው የበቀል እርምጃ ሳይሆን እንዳልቀረ ነው ግምታቸውን የገለጹት፡፡  

ጥቃቱ የእምነት ተቋማትን ጨምሮ የነዋሪዎችን ቤትም ያልለየ ነው የሚሉት አቶ መሃመድ፤ ለሰላም ጀርባውን የሰጠ ያሉት ህወሓት ለሰላም ዝግጁ ይሆናል ብለው እንደማይጠብቁትም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ሓሙስ በአፋር እና ምስራቅ አማራ የሚገኙ የሰራዊት አባላት ባሉበት ፀንተው እንዲቆዩ ያስተላለፈው የውሳኔ ኃሳብ ዓመትን ለተሻገረው ጦርነት ምናልባትም የሰላም እልባት ያመጣ ይሆናል በሚል በበርካቶች መሞካሸቱ ይታወሳል፡፡

 

ስዩም ጌቱ

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

20.06.2013 DW Online Karten Basis Aethiopien spanisch

የቀድሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቤተሰቦች ላይ ያነጣጠረው ግድያ 27.12.2021

አሳዛኝ የግድያ ድርጊቱ የተፈፀመው ባለፈው ዓርብ ማለዳ ላይ ነው፡፡ አንድን ቤተሰብ ሳይመርጡ ነው ያገኙትን በሙሉ የፈጁት፡፡ ባንድ ጊዜ በተፈፀመ በዚሁ ጥቃት 8 የቤተሰቦቻችን አባላት አጥተናል፡፡ ሁለቱ ሰዎች ደግሞ ተጎድተው ሆስፒታል ነው የሚገኙት፡፡ ግድያዉ የተፈፀመዉ በጥይትና በስለታማ ቁሶች ጭካኔ በተሞላበትም መንገድ ነው፡፡

Militants of Tigray group removed machineries from factories and deprived many industries in the town of production in City of Combolcha and Wollo- Ethiopa A team of journalists who visited Kombolcha town collected ample evidences showing that the terrorist TPLF group plundered large amount of products and inputs and destroyed machinery in factories located in the industrial town. Journalists also confirmed that the terrorist group looted and vandalized the factories in the industrial town of Kombolcha during its aggression in the area. Militants of Tigray group removed machineries from factories and deprived many industries in the town of production. Zugestellt von: Azeb-Tadesse Hahn

የዜና መጽሔት፤ ታሕሳስ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ሰኞ 27.12.2021

18.12.21 Ethiopian forces have recaptured several towns from Tigrayan rebels including Kobo and Woldiya in the north, the government announced today 18.12.21

የታህሳስ 17 ቀን 2014 ዓ/ም የዓለም ዜና 26.12.2021