 አዲሱ ዓመት ለተቀጣሪው ሰራተኛ ተስፋ ወይስ ስጋት ? | ኢትዮጵያ | DW | 17.09.2023

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ኢትዮጵያ

አዲሱ ዓመት ለተቀጣሪው ሰራተኛ ተስፋ ወይስ ስጋት ?

በሀገሪቱ በተለይ የመሰረታዊ ፍጆታ ቁሶች እና የቤት ኪራይ በየጊዜው ያለከልካይ እጅግ በተጋነነ ሁኔታ ጭማሪ ሲያሳዩ ሰራተኛው በወር በሚያገኘው ደመወዝ ላይ ጭማሪ ስለመደረጉ ብዙም አይሰማም ወይም ቢኖርም ያለውን የገበያ እና የኑሮ ሁኔታ የሚመጥን ሆኖ አለመገኘቱ ነው የሚነገረው ።

በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘው ተቀጣሪ የህብረተሰብ ክፍል ተስፋው ምን ይሆን?

ኢትዮጵያ በበርካታ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ እና ኤኮኖሚያዊ አለመረጋጋት ውስጥ ሆና የ2016 አዲስ ዓመትን ተቀብላለች ። ኢትዮጵያውያን ሲወርድ ሲወራረድ በመጣው ትውፊታቸው አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር በአሮጌው ዓመት ያጋጠማቸው የህይወት ስንክሳር ዳግም እንዳይመለስ ብሎም አዲሱ ዓመት የተሻለ ነገር ይዞ እንዲመጣ መልካም ምኞታቸውን ይለዋወጣሉ ። አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር የበዓላት መደራረብ ከሚፈጥርባቸው የፋይናንስ ቀውስ በተጨማሪ  የዓመቱ ትምህርት መጀመሪያ እንደ መሆኑ መጠን ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ የሚፈተኑበት  ወቅትም ነው።

የበዓል ወቅት ግብይት በአዲስ አበባ ከተማ

አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር የበዓላት መደራረብ በመንግስት ሰራተኞች ላይ ከሚፈጥርባቸው የፋይናንስ ቀውስ በተጨማሪ  የዓመቱ ትምህርት መጀመሪያ እንደ መሆኑ መጠን ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ የሚፈተኑበት  ወቅትም ነው።

በዚህ ሂደት በተለይ ወር ጠብቀው ህይወታቸውን የሚገፉት የመንግስት ሰራተኞች፤ መምህራኑ ፣ ብሎም በአጠቃላይ ተቀጣሪ ሆነው በዝቅተኛ ደመወዝ የሚተዳደሩ የሕብረተሰብ ክፍሎች መጣፊያ የታጣለት የዋጋ ግሽበት እና የኑሮ ውድነት የህይወት ፈተናን እንዳከበደባቸው ይታያል ፤ ይሰማል። የትግራይ ክልል የመንግሥት ሰራተኞች አቤቱታበሀገሪቱ በተለይ የመሰረታዊ ፍጆታ ቁሶች  እና የቤት ኪራይ በየጊዜው ያለከልካይ እጅግ በተጋነነ ሁኔታ ጭማሪ ሲያሳዩ ሰራተኛው በወር በሚያገኘው ደመወዝ ላይ ጭማሪ ስለመደረጉ ብዙም አይሰማም ወይም ቢኖርም ያለውን የገበያ እና የኑሮ ሁኔታ የሚመጥን ሆኖ አለመገኘቱ ነው የሚነገረው ። በሀገሪቱ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በበርካታ አካባቢዎች ግጭት ፣ ጦርነት መበርታቱ ያስከተለው ሀገራዊ ማሕበራዊ እና ኤኮኖሚያዊ  መመሰቃቀል ለወትሮም ዓለማቀፋዊ ወቅታዊ ሁኔታ ያሳደረው የኤኮኖሚ ጫና መሸከም ለከበዳት ሀገር እና ህዝብ ችግሩን ከድጡ ወደ ማጡ አድርጎባቸዋል።

ለአዲስ ዓመት ሽያች የቀረበ የምግብ ሸቀጣ ሸቀጥ በአዲስ አበባ ከተማ

በሀገሪቱ በተለይ የመሰረታዊ ፍጆታ ቁሶች  እና የቤት ኪራይ በየጊዜው ያለከልካይ እጅግ በተጋነነ ሁኔታ ጭማሪ ሲያሳዩ ሰራተኛው በወር በሚያገኘው ደመወዝ ላይ ጭማሪ ስለመደረጉ ብዙም አይሰማም ወይም ቢኖርም ያለውን የገበያ እና የኑሮ ሁኔታ የሚመጥን ሆኖ አለመገኘቱ ነው የሚነገረው ።

መንግስት ለሀገራዊ ችግር ዘላቂ መፍትሔ ለመሻት እየጣረ መሆኑን ከመናገር በዘለለ በተለይ ለተቀጣሪው ሰራተኛ በተግባር የሚገለጥ እና መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ መፍትሔ አለመቀመጡም በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል።የመንግሥት እና የግል ድርጅቶች የጡረታ ክፍያ መጠን ጥያቄ ምንም እንኳ ጊዜው የአዲስ ዓመት መባቻ ቢሆንም ፤  የመልካም ምኞት እና ተስፋ የሚነገርበት ጊዜ ቢሆንም   የገንዘብ የመግዛት አቅም መዳከም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታ በሄደበት ሀገር ፤የቤት ኪራይ እና መጓጓዣን ጨምሮ  የመሰረታዊ ፍላጎቶች ዋጋ በየጊዜው እየናረ በሄደበት በዚህ ጊዜ፤  የገቢ ለውጥ ማየት የተሳነው እና በተለያየ ሞያ ስለተሰማራው ተቀጣሪ ሰራተኛ መጻኢ ዕጣ ፈንታ መወያየት ባላስፈለገም ነበር።

ኤኮኖሚያዊ አቅም ያጠራቸው አረጋውያን እና አቅመ ደካሞች ለአዲስ ዓመት መዋያ ዕርዳታ ለመቀበል ተሰባስበው

በሀገሪቱ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በበርካታ አካባቢዎች ግጭት ፣ ጦርነት መበርታቱ ያስከተለው ሀገራዊ ማሕበራዊ እና ኤኮኖሚያዊ  መመሰቃቀል ለወትሮም ዓለማቀፋዊ ወቅታዊ ሁኔታ ያሳደረው የኤኮኖሚ ጫና መሸከም ለከበዳት ሀገር እና ህዝብ ችግሩን ከድጡ ወደ ማጡ አድርጎባቸዋል።

የኾነ ሆኖ ችግሩ ብርቱ ፤ መትሔውም መቅርብ አለበት እና የውይይት አጀንዳ አድርገነዋል።ወርሃዊ ደሞዝ ያላገኙ የመንግሥት ሰራተኞች በሃዲያ ዞን «የዋጋ ግሽበት እና የኑሮ ውድነት ያማረረው የተቀጣሪ ሰራተኛ የገቢ ሁኔታ በአዲሱ ዓመት ተስፋ እና ስጋት » ደግሞ የሳምንቱ የእንወያይ ዝግጅታችን ርዕስ ነው።

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በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘው ተቀጣሪ የህብረተሰብ ክፍል ተስፋው ምን ይሆን?

ተዛማጅ ዘገባዎች

መምህራንን ያስቆጣው የመኖሪያ ቤትና የሃላፊነት አበል ጭማሪ

መምህራንን ያስቆጣው የመኖሪያ ቤትና የሃላፊነት አበል ጭማሪ 17.02.2023

«ደመወዝ እንዲጨመር እሺታን አግኝተን እየጠበቅን ከቆየን በኋላ የቤት ክራይ ዋጋ ጣራ በነካበት ወቅት 1600 ብር መጨመር ፌዝ ነው፤ እኛ ደብዳቤው በየማህበረ ገፁ ሲታይ ሀሰተኛ መረጃ ነው የመስለን አሁን ካለው የኑሮ ውድነትና እኛ እንዲሻሻልልን ከጠየቅነው እጅግ ያነሰና ስብዕናን የሚጎዳ ነው »ሲሉ መምህራን ቅሬታቸውን አሰምተዋል