 አዲሱ ተዛማች ጉንፋን መሰል ህመም እና ኮሮና | ጤና እና አካባቢ | DW | 04.01.2022

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ማስታወቂያ

ጤና እና አካባቢ

አዲሱ ተዛማች ጉንፋን መሰል ህመም እና ኮሮና

ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በፍጥነት የሚተላለፍ ጉንፋን መሰል ህመም ከብዙዎች ጓዳ መግባቱ እየተነገረ ነው። የጤና ሚኒስቴር በየ24 ሰዓቱ የሚያወጣው የኮሮና ተሐዋሲ ምርመራ ያደረጉ ሰዎች መረጃ በተሐዋሲው የተየዙት ቁጥራቸው በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መሆኑን ያሳያል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:46

«በሽታው በፍጥነት ከሰው ወደሰው ይዛመታል»

 

ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩን የኅብረተሰብ ጤና ተቋም ይፋ አድርጓል። እንደ ተቋሙ መግለጫም ከሳምንታት በፊት አምስት በመቶ የነበረው በተሐዋሲው የተያዙ ሰዎች ብዛት በመቶኛ ሲሰላ ባለፉት ቀናት ግን ወደ 36 በመቶ አድጓል። በዚህም ኢትዮጵያውስጥ አዲስ የኮቪድ 19 ተሐዋሲ ወጀብ መከሰቱን ጠቅሶ ኅብረተሰቡ ያለመሰላቸት ጥንቃቄ ያድርግ ሲል አሳስቧል። ዶክተር አስቻለው ወርቁ የውስጥ ደዌ የሳንባ እና ጽኑ ህክምና ባለሙያ ናቸው። ኮቪድ 19 በመላው ዓለም ወረርሽኝ መሆኑ ይፋ ከተደረገ ሁለት ዓመት ሊሞላ መሆኑን በማመላከት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሐዋሲው ከተከሰተ ወዲህ በተለያዩ ጊዜያት በወጀብነት መቀስቀሱን አስታውሰው የኢትዮጵያ የማኅበረሰብ ጤና ተቋም እንዳለው አዲስ የኮሮና ተሐዋሲ ወጀብ መቀስቀሱን  ያረጋግጣሉ። በአሁኑ ወቅት ብዙዎችን እያዳረሰ መሆኑ በሚነገርለት ጉንፋን መሰል ተላላፊ ህመም ከተያዙ እና ከተመረመሩት መካከል አብዛኞቹ በኮቪድ 19 መያዛቸው መረጋገጡንም አንስተዋል።

Äthiopien Hidar Beshita | Addis Abeba im Smog

እሳቸው እንደሚሉትም የህመም ምልክቶቹ ቀደም ሲል ከነበረ ጋር ሲነጻጸር እጅግ ጠንካራ ባለመሆናቸው ነው ኅብረተሰቡ ጉንፋን ነው ብሎ እንዲገምት ያስቻለው እንጂ ኮቪድ 19ኝነቱ ከተመረመሩት ላይ በተገኘው ውጤት ተረጋግጧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙውን ጊዜ ሰው ህመሙ ካልጠና በቀር ወደ ሀኪም ዘንድ ሄዶ የመመርመር ልማድ የለውም። የሚፈልግ ቢኖርም የአቅም ጉዳይም ሌላው ጥያቄ ነው። በኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ይፋ የሚሆነው የመመርመር ዕድል ያላቸውን ሰዎች ውጤት መሠረት ያደረገ ነው። በብዛት የመመርመር ዕድሉ ቢመቻች ቁጥሩ ከሚገለጸው ሊበልጥ እንደሚችል የሚገምቱ አሉ። ዶክተር አስቻለውም በዚህ ይስማማሉ። ኅብረተሰቡ መዘናጋት ትቶ በመጀመሪያ ተሐዋሲው ሀገር ውስጥ መግባቱ ይፋ ሲሆን የታየው አይነት ጥንቃቄ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አጽንኦት ይሰጣሉ።

Äthiopien Addis Ababa | Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus

የተሐዋሲው በፍጥነት መዛመት ከግለሰብ አልፎ በሀገር ደረጃ ተጽዕኖ ማምጣቱ ስለማይቀር ከዚህ ባለፈ ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ ሰዎች ሊያደርጉ የሚገባው የተደነገገ ደንብ በመኖሩ ያንን በሕግ አግባብ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባም አስታውሰዋል። መከተብም ሌላው ሊዘነጋ የማይገባ ነውም ብለዋል። ለሰጡን ሙያዊ ማብራሪያ የውስጥ ደዌ፣ የሳንባ እና ጽኑ ህክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አስቻለው ወርቁ እናመሰግናለን። ሙሉ ቅንብሩን ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

«በሽታው በፍጥነት ከሰው ወደሰው ይዛመታል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

May 17, 2021, Sheffield, Yorkshire, UK: Sheffield ,UK. Students wait outside a bar in Sheffield as it prepares to serve customers after midnight to mark the latest lifting of lockdown measures.On Monday 17 May, pubs, bars and restaurants will welcome back customers indoors for the first time in more than five months, as Covid-19 restrictions are eased. (Credit Image: Â© Ioannis Alexopoulos/London News Pictures via ZUMA Wire

የኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ ወቅታዊ ይዞታ 18.05.2021

ላለፉት ሁለት ሳምንታት በተከታታይ ቀናት በየዕለቱ ይመዘገብ የነበረው በኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር መቀነሱን የዓለም የጤና ድርጅት ትናንት ይፋ አድርጓል። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር እንደተናገሩት ምንም እንኳን በአንዳንድ ሃገራት በርካታ ሰዎች ክትባቱን ማግኘታቸው እውነት ቢሆንም አሁንም ወረርሽኙ አብቅቷል ማለት ግን አይቻልም።

Addis Abeba, Ethiopia, 15.04.2021+++COVID-19 campaign in Hawassa city, Ethiopia, 15.04.2021 (c) Shewangizaw Wegayehu / DW

የኮቪድ 19 ስርጭት በአዲስ አበባ መባባሱ 24.08.2021

ካለፉት አራት ሳምንታት ወዲህ አዲስ አበባ ውስጥ በኮቪድ 19 የሚያዙ እንዲሁም ሕይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሄዱ ተሰምቷል። አንዳንድ ለኮቪድ 19 ህሙማን ተለይተው ማስታመሚያ እንዲሆኑ የተዘጋጁ የጤና ማዕከላት የጽኑ ሕሙማን መታከሚያ ክፍሎችም መሙላታቸውን ሃኪሞች እየገለጹ ነው።

Addis Abeba, Ethiopia, 15.04.2021+++COVID-19 campaign in Hawassa city, Ethiopia, 15.04.2021 (c) Shewangizaw Wegayehu / DW

የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ማገርሸቱ 03.08.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ ኮቪድ 19ኝን የመመርመም አቅሙ ቢጠናከርም ብዙዎች አስገዳጅ ሁኔታ ካልኖረ አለመመርመራቸውን እንዲሁም፤ መዘናጋቱን በቅርብ የሚታዘቡ ወገኖች ይናገራሉ። ኮቪድ 19 እንኳን መዘናጋት ታክሎት ክትባቱ፤ ምርመራው እና ሁሉም የጥንቃቄ ርምጃዎች በወጉ በሚከናወንባቸው ምዕራባውያን ሃገራትም ዛሬም በርካቶችን እያዳረሰ ስጋትነቱ ቀጥሏል።