 አዲሱ ልውጥ ተህዋሲ ያሳደረው ስጋት | ኢትዮጵያ | DW | 26.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

አዲሱ ልውጥ ተህዋሲ ያሳደረው ስጋት

በዓለም ዙሪያ አምስት ሚሊዮን ህዝብ የገደለው የኮሮና ተህዋሲ በተከሰተ በሁለት ዓመቱ ከደቡብ አፍሪቃ ተዛመተ የተባለው አዲሱ ልውጥ የኮሮና ተኅዋሲ በዓይነቱ  ዴልታ ከተባለው ልውጥ ተኅዋሲ በበለጠ ፍጥነት የሚዛመት ነው ተብሏል። የአውሮጳ ኅብረት  ከደቡብ አፍሪቃ ና ወደ ደቡብ አፍሪቃ የሚደረጉ በረራዎች መታገድ አለባቸው ሲል አስታውቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:24

አዲሱ ልውጡ ተዋሲ ያሳደረው ስጋት

አዲስ ልውጥ የኮሮና ተኅዋሲ ደቡብ አፍሪቃ መገኘቱ ከታወቀ በኋላ ሃገራት  የተለያዩ ማስጠንቀቂያዎችን እየሰጡና እርምጃዎችንም ለመውሰድ እየተዘጋጁ  ነው። በዓለም ዙሪያ አምስት ሚሊዮን ህዝብ የገደለው የኮሮና ተህዋሲ በተከሰተ በሁለት ዓመቱ ከደቡብ አፍሪቃ ተዛመተ የተባለው አዲሱ ልውጥ የኮሮና ተኅዋሲ በዓይነቱ  ዴልታ ከተባለው ልውጥ ተኅዋሲ በበለጠ ፍጥነት የሚዛመት ነው ተብሏል። የአውሮጳ ኅብረት  ከደቡብ አፍሪቃ ና ወደ ደቡብ አፍሪቃ የሚደረጉ በረራዎች መታገድ አለባቸው ሲል አስታውቋል።ቤልጂየም በተኅዋሲው የተያዘ ሰው በሀገርዋ እንደተገኘ ያሳወቀች የመጀመሪያዋ የአውሮፓ ኅብረት አባል ሃገር ሆናለት።ገበያው ንጉሴ ከብራሰልስ ዘገባ አለው ።

Audios and videos on the topic

አዲሱ ልውጡ ተዋሲ ያሳደረው ስጋት  