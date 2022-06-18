አደገኛው የሕገወጥ ስደት፤ የጠናው የቻድ ተቃውሞ

ወደ ደቡብ አፍሪቃ የሚደረገው ሕገወጥ ስደት የብዙዎችን ሕይወት አደጋ ላይ መጣሉ እየተነገረ ነው። ከሰሞኑም ማላዊ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መሞታቸው ተሰምቷል። ቻድ በፖለቲካ ቀውስ እየተናጠች ነው።
በሕገወጥ ሰው አሸጋጋሪዎች አማካኝነት ወደ ደቡብ አፍሪቃ የሚደረገው ስደት ህይወትን የሚቀጥፍ እንደሆነ ቀጥሏል። በዚህ ሳምንት ከማላዊ ዋና ከተማ ሊሎንግዌ በ255 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ ጫካ ውስጥ ከ25 በላይ ሰዎች የተቀበሩበት የጅምላ መቃብር መገኘቱ ተሰምቷል። የማላዊ ፖሊስ በስፍራው ያደረገውን ምርመራ መሰረት አድርጎ በሰጠው መግለጫ ሟቾቹ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መሆናቸውን አስታውቋል። እንደፖሊስ ግምትም ስደተኞቹ የሞቱት በዕቃ ማጓጓዣው መኪና ውስጥ አየር አጥሯቸው ሳይሆን አይቀርም። ረቡዕ ዕለት ማምሻውን ይፋ ከሆነው የ25 ሰዎች አስከሬን ከተገኘ በኋላም ሐሙስ ዕለትም እንዲሁ ተጨማሪ አስከሬን በአካባቢው መገኘቱን ጉዳዩን የሚከታተለው የማላዊ ፖሊስ አስታውቋል። በዚህም እስካሁን የተገኘው አስከሬን ቁጥር ወደ 30 ሊደርስ እንደሚችል የወጡ ዜናዎች ያመለክታሉ። የጅምላ መቃብር መገኘቱን ተከትሎም የማላዊ ፖሊስ በሀገሪቱ የድንበር ከተማ ካሮንጋ ባካሄደው አሰሳ 72 ኢትዮጵያውያን ወንዶች ጫካ ውስጥ ተሸሽገው ማግኘቱ ተሰምቷል። ከእነሱ በተጨማሪም ሰዎችን ከሀገር ወደ ሀገር በማሸጋገር ወንጀል የተጠረጠሩ 10 የማላዊ ዜጎችንም ማሰሩን ዘገባዎች ያመለክታሉ። የጅምላ መቃብሩ የተገኘው ወደ ጫካው ማር ለመቁረጥ የገቡ የአካባቢው ወጣቶች ባጋጠማቸው ያልተለመደ ሽታ ነው። ወጣቶች ዙሪያ ገባውን ሲያማትሩም የተለያየ የሰው የአካል ክፍሎችን ያስተውላሉ። ወዲያውም ለመንደሩ አዋቂዎች ጉዳዩን ያሳውቃሉ። አዋቂዎቹ ደግሞ ለፖሊስ መረጃውን ያደርሳሉ። ፖሊስ ወደ ተባለው ቦታ ሲሄድም ስደተኞቹ ኢትዮጵያውያን በጅምላ ተቀብረው ያገኛል። የማላዊ ፖሊስ ቃል አቀባይ ፒተር ካላያ ለዶቼ ቬለ እንደገለጹት የተሰዳጆቹን ምክንያተ ሞት ለማረጋገጥ ቀጣይ የምርመራ ውጤቱንም ከጤና ባለሙያዎች እየጠበቁ ነው።
የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ IOM አርማ
«ከቦታው የሰበሰብናቸው መረጃዎች ሰለባዎቹ ኢትዮጵያውን መሆናቸውን ያሳያል። በአሁኑ ጊዜም ጉዳዩን በመመርመር ላይ ነን፤ እንዲሁም ምርመራ ያካሄዱት የጤና ሚኒስቴር ባልደረቦቻችን የሞታቸው ምክንያት ምንነቱን የሚገልጽ ዘገባ እስኪሰጡን እየጠበቅን ነው። እነዚህ ሰዎች ከወደላይ ካሉ ሃገራት ወደ ደቡብ አፍሪቃ በመሸጋገር ሂደት ላይ እንደነበሩ እንገምታለን። ምክንያቱም በየጊዜው ከምንይዛቸው ሰዎች የምናገኘው ይህንን ነው።»
ሁኔታው የአካባቢውን ነዋሪዎች አደናግጦ ውጥረት ፈጥሮ እንደነበር ነው በአካባቢው የማኅበረሰብ ራዲዮ ጋዜጠኛ ናኦሚ ጀሬ የምትናገረው። የሟቾቹን ማንነት ፖሊስ ለማጣራት ያደረገው ምርመራ እና የተገኙ መረጃዎች አሁን አረጋግተውታልም ባይ ናት።
«ማኅበረሰቡ ማቃብሮቹን ሲመለከት በእርግጥም አዝኗል፤ የእነሱ ማኅበረሰብ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ስጋትም ከባድ ድባብ ነበር ያስከተለው። ሆኖም ፖሊስ ሟቾቹ የውጪ ዜጎች መሆናቸውን ሲደርስበት የታየው እፎይታ ነው።»
ሟቾቹ ከተለያዩ የአፍሪቃ ሃገራት ስደተኞች ወደሚጎርፉባት በአህጉሩ በየተሻለ የኤኮኖሚ ይዞታ እንዳላት ወደሚነገረው ወደ ደቡብ አፍሪቃ ለመጓዝ ያለሙ እንደሆነ ግምት መኖሩንም አክለው ገልጸዋል። የፖሊስ ቃል አቀባዩ እንደሚሉትም ካለፈው ዓመት ጥር ወር እስከ ዘንድሮ መስከረም ወር ድረስ ባሉት ጊዜያት ባለሥልጣናት 221 ሕገወጥ ስደተኞችን ይዘዋል፤ ከእነሱም ውስጥ 186ቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የዓለም የስደተኞች ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህጻር IOM በበኩሉ ማላዊ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ ሥራ ፍለጋ ወደ ደቡብ አፍሪቃ ለሚጓዙ ስደተኞች መሸጋገሪያ መሆኗን ያመለክታል።የኢትዮጵያውያን ስደተኞች መቃብር በማላዊ
በዚህ ሳምንት የታየውን የስደተኞቹን አሳዛኝ መጨረሻ አስደንጋጭ አጋጣሚ ያሉት የማላዊ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትር ጄን ሴንዴዛ የጸጥታ አካላት የሕገወጥ ተሰዳጆች ቁጥር ማላዊ ውስጥ እየጨመረ መምጣቱ መመዝገባቸውን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
«እንደሚኒስቴር መሥሪያ ቤታችን እንዲሁ ዝም ብለን አንቀመጥም፤ ከአስከሬን ምርመራው በኋላ ለእነዚህ ሁሉ ሰዎች ሞት መንስኤው ምን እንደሆነ ምርመራ እናካሂዳለን። ሰዎችን በሕገወጥ መንገድ ማሸጋገር የተከለከለ መሆኑን ሁላችን እናውቃለን፤ ምክንያቱም እንደ ሀገር እንደ መንግሥት እንዲህ ያለ ነገሮች ሲፈጸም ማየት አንፈልግም። እርግጥ ነው ፖሊስ ሰዎቹ የዚህ አካባቢ ሰዎች እንዳልሆኑ፤ የማላዊ ዜጋም አንዳይደሉ አረጋግጧል። ሕገወጥ ስደተኞች ናቸው።»
ማላዊ ውስጥ ስደተኞች ላይ የደረሰው አደጋ እንዳሳዘነው የገለጸው IOM እንደሚለው በስተደቡብ የሚካሄደው ሕገወጥ ስደት ውስብስብ በሆነ ሕገወጥ አሸጋጋሪዎች እና ደላሎች ትስስር ሰንሰለት የሚከናወን ነው። አብዛኛውን ጊዜም ተሰዳጆቹ ለእስራት፤ ለጥቃት፤ ለብዝበዛ እና ሞት የተጋለጡ ናቸው። በጎርጎሪዮሳዊው 2020 መጋቢት ወር በዕቃ ማጓጓዣ ብረት ውስጥ ታፍነው የሞቱ የ64 ኢትዮጵያውን ወንዶች አስከሬን ሞዛቢክ ውስጥ ከአንድ ተሽከርካሪ ኋላ መገኘቱንም አስታውሷል። አሁን ያጋጠመው አሳዛኝ ክስተትም ሕገወጥ ስደት በአፋጣኝ መፍትሄ ሊፈለግለት እንደሚገባ ጉልህ ማሳያ እንደሆነም ድርጅቱ አሳስቧል።
ቻድ በተቃውሞ እየተናጠች ነው። ሐሙስ ዕለት በሀገሪቱ በሽግግር መንግሥነት ሥልጣን የያዘውን ወታደራዊ አገዛዝ የተቃወሙ ዜጎች በበርካታ ከተሞች ያካሂዱትን ተቃውሞ ለመበተን የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት የኃይል እርምጃ ቢያንስ 50 ሰዎች መገደላቸው፤ ከ300 በላይ ደግሞ መጎዳታቸው ተነግሯል። የሀገሪቱ መንግሥት የተቃውሞ ሰልፈኞች ላይ ጥቃቱ በተፈጸመ ምሽቱን የሰዓት ዕላፊ መደንገጉም ተሰምቷል። በፖሊስ እና ለተቃውሞ አደባባይ በወጡት ዜጎች መካከል በተፈጠረው ግጭት 50 ሰዎች መሞታቸውን የተናገሩት የቻድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳሊህ ኬብዜዶ አብዛኛው በዋና ከተማ ንጃሚና፣ ሙንዱ እና ኮምራ መከሰቱን በመጠቆም ተጠያቂ ያሉትን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አመላክተዋል።
«ታጣቂዎች ናቸው ንጃሚና ላይ ብቻ ሳይሆን በሞንዱ፤ ዶባ እና ኩምራ ለሞቱት ሁሉ እና ለተጎዱት 300 ሰዎች ከባዱን ኃላፊነት የሚወስዱት።»
አያይዘውም አስተዳደራቸው ሁከቱን ለማረጋጋት የወሰዳቸውን እርምጃዎችም ይፋ አድርገዋል።
«ዛሬ ከባድ ጥቃት መድረሱን ተከትሎ እኔ የምመራው የሽግግር መንግሥት የሚከተሉትን ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎች ወስዷል፤ ነገሮች ሙሉ በሙሉ ሥርዓት እስኪይዙ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ በንጃሚና፤ በሞንዱ፣ ዶባ እና ኩምራን የሰአት እላፊ ደንግጓል። የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ሲቪክ ድርጅቶች በተለይም የለውጦች ፓርቲ፣ ድንበር የለሽ ሶሻሊስት ፓርቲ፣ እንዲሁም ዋኪቲ ታማ በህዝቡ ውስጥ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ሁሉ ለማገድም በሟቾች ጉዳይ፤ በጦር መሣሪያ ዝርፊያ እና የመንግሥት እና የሕዝብ ህንጻዎችን እንዲሁም የግል ተሽከርካሪዎችን በማውደም ክስ ሕጋዊ እርምጃ እየተጠበቀ ነው።»»
የአፍሪቃ ኅብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት ቻድ ውስጥ ግድያ ያስከተለውን የተቃውሞ ሰልፍን ለማፈን የተወሰደ እርምጃ በጥብቅ ማውገዛቸውን በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። ሁሉም ወገኖችም የሰውን ሕይወት እና ንብረት እንዲያከብሩ፤ ከቀውስ ለመውጣትም ሰላማዊ መንገድ እንዲመርጡም ጥሪ አቅርበዋል። በተመድ በሰላም የመስብሰብ እና የማኅበራት መብት ልዩ ጸሐፊ ክሌሞ ኒያሌትሶሲ ቩል በበኩላቸው የጸጥታ ኃይሎም ሆኑ የተቃውሞ ሰልፈኞቹ ሁኔታውን እንዲያረጋጉ ጠይቀዋል። በተቃውሞ ሰልፈኞች ላይ የሚፈጸም ከመጠን ያለፈ ኃይል እርምጃ ፈጻሚዎቹን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደሚያስከስስም አስጠንቅቀዋል።
ቻድን እንዲህ ወዳለው የፖለቲካ ቀውስ የገባችው ከጎርጎሪዮሳዊ 2021 ዓም ሚያዝያ ወር ለ30 ዓመታት ሀገሪቱን የገዙት ፕሬዝደንት ኢድሪስ ዴቢ ከአማጺያን ጋር ውጊያ ላይ የነበሩ ወታደሮችን ለመጎብኘት በተገኙበት ግንባር ከተገደሉ ጀምሮ ነው። በወቅቱ የተፈጠረውን የኃይል ክፍተት ለመሙላት የጦር ኃይሉ ልጃቸው ጀነራል ማሃማት ዴቢን የሽግግር መንግሥት መሪ አድርጎ ሰየመ። በ18 ወራት ውስጥ ምርጫ ለማካሄድ ቃል ገብቶ። ሆኖም ተግባራዊ ሳይሆን ባሳለፍነው ሐሙስ ቃል ተገባበት ቀን መጨረሻ ሆነ።ቻድ እና ኢድሪስ ዲቤ ኢትኖ
የሽግግሩ ወቅት አካል ነው በሚል የ38 ዓመቱ ዴቢ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች እና ከሲቪል ማኅበራት ጋር በሕገ መንግሥቱ መሠረት አዲስ መንግሥት ለመመስረት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት አወጁ። ብዙ ዘግይቶ እና ቁልፍ ተዋናይ የሚባሉት እንደ የለውጥ ግንባር እና ቻድን መቆጣጠር የተሰኙት አማጺ ቡድኖች ሌሎችም ራሳቸውን ካገለሉ በኋላ የዛሬ ሁለት ወር ነሐሴ አጋማሽ ላይ ውይይቱ ተጀመረ። ራሳቸውን ያገለሉት ቡድኖች የሽግግር መንግሥቱ ቃሉ አላከበረም፤ አባሎቻቸውን ከክስ ነጻ የማድረግ ዋስትና አልሰጠም፤ እንዲሁም የቆይታው ጊዜም ረዝሟል በሚል ይከሳሉ።
ብሔራዊ ውይይቱ ሲጠናቀቅም ጉባኤው የሽግግር መንግሥቱ እንዲሚከስም ሆኖም ምርጫ በሁለት ዓመት ውስጥ እንደሚያካሂድ ይወስናል። እስከዚያም ዴቢ በሥልጣን እንዲቆዩ፤ ለፕሬዝደንትነትም እንዲወዳደሩም ይፈቅዳል። የቀድሞ የተቃዋሚ ፓርቲ አባል የነበሩት ሳልህ ኬብዜዶን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ያደርጋል። እርምጃው ከመጀመሪያ የሽግግር መንግሥቱ አባላት በቀጣይ በሚመሠረተው መንግሥት ውስጥ እንዳይገቡ ሲጠይቁ በሰነበቱት የተቃውሞ ፓርቲ አባላት እና ሲቪል ማኅበረሰቡ ዘንድ ቁጣን ቀሰቀሰ። ተቃዋሚዎች መንገዶችን በመዝጋት ጎማዎችን ሲያቃጥሉ የጸጥታ ኃይሎች ደግሞ አስለቃሽ ጭስ እና ጥይት መተኮሳቸውን የመብት ተሟጋች ቡድኖች ገልጸዋል። የመንግሥት ባለሥልጣናት በዚህ መሃል የ50 ሰዎችን መገደል ቢናገሩም የለውጥ ፓርቲ መሪ የሆኑት ሰክሰስ ማሴራ በበኩላቸው ከ70 በላይ ሰላማዊ ሰልፈኞች መገደላቸውን ከአንድ ሺህ በላይ ደግሞ በመላው ሀገሪቱ መታሰራቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። እንደእሳቸው ከሆነም ገና ጉዳት የደረሰባቸው ቁጥር ተቆጥሮ አላለቀም።
የቻድ መንግሥት ተቃውሞ የተቀሰቀሰው ሀገራችንን ለመበጥበጥ ባለሙ የውጭ ኃይሎች ግፊት ነው ባይ ነው። እጄ የለበትም ያለችው የቻድ የቀድሞ ቅኝ ገዢ ፈረንሳይ በተቃውሞ ሰልፈኞች ላይ ገዳይ መሳሪያዎችን መጠቀምን አውግዛለች። የፈረንሳይ የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ «ፈረንሳይ ጥብቅ የቻድ የውስጥ ፖሊሲ ነው ባለችው በዚህ ጉዳይ፤ ምንም ሚና እንደሌላት፤ ፈረንሳይ ተሳትፋበታለች የሚለው ክስም የሀሰት መረጃና መሰረተ ቢስ ነው» ሲል አስታውቋል።
ከሐሙስ ዕለቱ ግርግር በኋላ የሰዓት ዕላፊ የደነገገው የቻድ መንግሥት ሰባት የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንቅስቃሴ በማገድ ጽሕፈት ቤታቸውን መበርበሩም ተገልጿል። የቻድን ፖለቲካዊ ሂደት በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች የሚታየው ፖለቲካዊ ቀውስ የሚጠበቅ እንደነበት እየተናገሩ ነው። ወታደራዊው ኃይል ሥልጣን ከእጁ እንዲወጣ አለመፈለጉም አመጽ እና ሰብዓዊ መብት ረገጣውን ሊያባብሰው እንደሚችል ይሰጋሉ።
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ