 አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 07.11.2021

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ኢትዮጵያ

አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ

ሰሜን ኢትዮጵያ፤ ትግራይ ክልል የጀመረው ጦርነት በያዝነው ሳምንት አንድ ዓመቱን ደፍኗል። ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች አድማሱን አስፍቶ ቀጥሏል። እስካሁን በግጭቱ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዜጎች ሕይወት አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት ቀዬያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፤ የዕለት ርዳታ ጠባቂዎች ለመሆንም ተገደዋል።

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አድማሱን አስፍቶ አሁንም ቀጥሏል

ሰሜን ኢትዮጵያ፤ ትግራይ ክልል የጀመረው ጦርነት በያዝነው ሳምንት አንድ ዓመቱን ደፍኗል። ጦርነቱ አድማሱን አስፍቶ አሁንም ቀጥሏል። እስካሁን በግጭቱ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዜጎች ሕይወት አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት ቀዬያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፤ የዕለት ርዳታ ጠባቂዎች ለመሆንም ተገደዋል። ከሰኔ 21 ቀን፣ 2013 ዓ.ም በፊት በግጭቱ የደረሱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ለአራት ወራት በጣምራ ያካኼዱትን ምርመራ ውጤትም ከሰሞኑ ይፋ አድርገዋል። በዚህም በግጭቱ በተሳተፉ ሁሉም ኃይላት ከፍተኛ የተባለ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መፈጸሙንም ተቋማቱ ዐሳውቀዋል። ጦርነቱ ከ1 ዓመት በኋላ፦ ከተቀሰቀሰበት ከትግራይ ክልል ወጥቶ በርካታ አካባቢዎችን በተለይም የአማራ እና አፋር ክልሎችን አዳርሷል፤ ተስፋፍቷልም። ከቀናት በፊትም በሚንሥትሮች ምክር ቤት የተደነገገውን ለስድስት ወራት የሚዘልቀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጽድቆታል። ጦርነቱ ቆሞ ወደ ድርድር እንዲገባ በተደጋጋሚ ጥሪ የሚያቀርቡ ወገኖች ቢኖሩም ተፋላሚ ወገኖች በውጊያው ገፍተውበታል። ሕወሓት ጦርነቱን ሕዝባዊ ማድረጉን እና የታጣቂዎቹ ግስጋሴን ተከትሎ መንግሥትም ሕዝቡን «ክተት» ብሎ መጠነ-ሰፊ እንቅስቃሴው ቀጥሏል። ይህ የጦርነቱ መቋጫ እንዴት ይሆን የሚለውን ጥያቄ አጭሮ እያነጋገረ ነው። «አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ»፦ የእንወያይ መሰናዶዋችን የሚያጠነጥንበት ርእሰ ጉዳይ ነው።  በውይይቱ 3 እንግዶች ተሳታፊ ናቸው። 

ሙሉ ውይይቱን በድምፅ ማጫወቻው መከታተል ይቻላል። 

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ሸዋዬ ለገሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopian government soldiers ride in the back of a truck on a road leading to Abi Adi, in the Tigray region of northern Ethiopia Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Ben Curtis)

አድማሱን አስፍቶ አሁንም ቀጥሏል 07.11.2021

State Department spokesperson Ned Price speaks during a media briefing at the State Department, Wednesday, July 7, 2021, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

የአሜሪካ ጫና በኢትዮጵያ  13.10.2021

ዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ኢትዮጵያ ተባብሶ ለቀጠለው ግጭት መልስ ለመስጠት የምጣኔ ሐብት ማዕቀብን ጨምሮ አማራጮችን በማጤን ላይ መሆኗን ዐስታወቀች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች እንደገለፁት አሜሪካ ለሰሜን ኢትዮጵያ ቀውስ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የተለያዩ አማራጮችን በማየት ላይ ነች።

20.10.2021, Äthiopien, Mekelle: Menschen rennen nach einem Luftangriff auf die Hauptstadt der Region Tigray im Norden Äthiopiens vor schwarzen Rauchschwaden und Flammen. Die äthiopische Armee hat am Mittwoch (20.10.2021) einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt der Krisenregion Tigray geflogen. Damit wurde die Stadt Mekelle zum zweiten Mal binnen drei Tagen bombardiert. Foto: ---/UGC/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

የጥቅምት 12 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 22.10.2021