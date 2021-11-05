አንድ ሚሊዮን ብር ያሸነፈው አህመድ ሁሴን እና እቅዶቹ

አህመድ ሁሴን ወይም ማንጁስን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ወይም የፋና ላምሮት የሙዚቃ ውድድርን የተከታተሉ ሰዎች ያውቁታል። ወጣቱ ድምፃዊ ከብዙ ውጣ ውረዶች በኋላ ዝና ብቻ ሳይሆን በፋና ላምሮት ላይ በተካሄደ የድምፃውያን ውድድር የአሸናፊዎች አሸናፊ ሆኖ የአንድ ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆኗል።
ኮምቦልቻ ከተማ ተወልዶ ያደገው አህመድ ሁሴን (ማንጁስ) በመድረክ ላይ ሙዚቃ መጫወት የጀመረው ገና በ 12 ዓመቱ ነው። ይሁንና እንደዛሬው ዝነኛ ለመሆን ብዙ ውድድሮችን ማለፍ እና አስመስሎ መዝፈን ነበረበት። አህመድ እዚህ ደረጃ ለመድረስ መወጣት ከነበረበት ብዙ ፈተናዎች አንዱ አባቱን ማሳመን ነበር። ወጣቱ ድምፃዊ ምንም እንኳን ከሚወደው ሙዚቃ መጫወት ጎን ለጎን ትምህርቱን እየተማረ የነበረ ቢሆንም ያ ግን ለአባቱ በቂ አልነበረም። «የኢትዮጵያውያን እናት እና አባቶች የሚፈልጉት ነገር ተምሮ ዶክተር ወይም ፓይለት እንዲኮን ነው ያ ነበር የአባቴ ፍላጎት» ኃላ ላይ ግን የአባቱ ስሜት ተቀየረ። በመጨረሻም ብዙ ገንዘብ ያገኘበት የክብር ዋንጫ ተሸላሚ ሆነ።አህመድ ይህንን ስኬቱን ከአንድ አመት በፊት በሞት ካጣቸው አባቱ ጋር ተካፍሎ ቢሆን ደስታው እጥፍ ነበር። ምንም እንኳን ስኬቱ ቢዘገይም ለሌሎች ወጣቶች የሚመክረው ተስፋ አለመቁረጥን ነው። « እናቴ ወርቋን ሸጣ ነው ያሳደገችኝ፤ እኔ ከደሀ ቤተሰብ ነው የመጣሁት። ግን እሱ አልበገረኝም። አትሰራም ሁሉ ተብዬ አውቃለሁ።ለሙዚቃ ስል በረንዳ ያደርኩበት ጊዜ ነበር። » ስለሆነም ሁሉ ነገር ጊዜ አለው ይላል።
ቤዛ ፖስተሪቲ ኢትዮጵያ በሚባል የልማት ድርጅት አማካኝነት ሙዚቃ እንደጀመረ የገለፀልን አህመድ ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሱን እያሻሻለ መጥቶ አሁን የሚገኝበት ደረጃ ላይ ደርሷል።
አህመድ በሙዚቃ ሕይወቱ ውስጥ እንዲበረታታ ብዙ ሰዎች ሚና ስለነበራቸው « አርዓያ የሆነኝ ሰው » ብሎ ስም ባይጠቅስ ይመርጣል። አህመድ ከተሸለመው አንድ ሚሊየን ብር ከሰሜን ወሎ ለተፈናሉ ወገኞቹ አንድ መቶ ሺህውን መለገስ ይፈልጋል። ከገንዘብም ድጋፍ ባለፈ ያለባቸውን ችግር ለማሳየት ድምፅ መሆኑን እንደሚቀጥል ይናገራል። ወደ ትውልድ ከተማው ኮምቦልቻ ሲሄድ የተደረገለት አቀባበል ደማቅ ነበር። « የነበረው አቀባበል የሚገርም ነበር። በዚህ አጋጣሚም ለኢትዮጵያ ህዝብ ምስጋናዬን እገልፃለሁ።»
አህመድ የ 2014 ዓ ም በፋና ላምሮት ውድድር ከመሳተፉ እና ከማሸንፉ በፊት ዱባይ ላይ ክለብ ውስጥ ይሠራ ነበር። አቡዳቢን ጨምሮ በጠቅላላው ከ 3 ዓመት ከአምስር ወር በላይ በውጭ ሀገር ሠርቷል። ወደ ኢትዮጵያ መመለሱን ለራሱም ይሆን ለሌሎች ወጣት ድምፃውያን ተስፋ ሰጪ ሆኖ አግኝቶታል። « እነ ዳዊት ፅጌን የመሳሰሉ ልጆች ከወጡ በኋላ የመነሳሳት ነገር አለ። አልበም ተሰርቶ እንዴት መከበር እንደሚቻል የተማርንበት ጊዜ ነው።»
አሁን ሙሉ ልቡን ለሙዚቃ ሰጥቶ እየሠራ እንደሆነ የገለፀልን አህመድ የመጀመሪያ አልበሙን ጨርሶ ለገበያ እስከሚያውል ድረስም ስለትዳርም ይሁን ስለ ፍቅረኛ ለማሰብ ምንም አይነት ጊዜ እንደሌለው አጫውቶናል። ወደ አውሮጳ መጥቶ እንዲጫወት የሚጋብዘው አካል ካለ «እዛ ያለውንም ህዝብ አንድ ቀን መጥቼ ባጫውታቸው ዝግጁ ነኝ » ሲል ፍቃደኛነቱን ይገልፃል።
ልደት አበበ