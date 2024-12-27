አንድ ለአንድ፤ ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ

ሕግ እና ፍትሕአፍሪቃ
አንድ ለአንድ፤ ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊዓርብ፣ ታኅሣሥ 18 2017
ማስታወቂያ
ለዚህም እሳቸውን ከሚመስሉ የሕግ ባለሙያ ሴት ባልደረቦቻቸው ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶችን ማሕበር በእንግሊዝኛ ምህጻሩ (EWLA)ን በመመሥረት ለዓመታት ማሕበሩን በፕሬዝደንትነት አገልግለዋል፤ መርተዋል። ከ30 ዓመታት በላይ የዘለቀው እሳቸው ከባልደረቦቻቸው ጋር ያቋቋሙት ይህ ማሕበር ከ130 ሺህ በላይ የጾታዊ ጥቃት ሰለባ የሆኑ ሴቶችን በሙያው የረዳና የደገፈ ለመሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህ ማሕበር ሥር የተሰባሰቡት የሕግ ባለሙያ ሴቶች ባደረጉት ያላሰለሰ ጥረትምየኢትዮጵያ የቤተሰብ ሕግ መሻሻሉም በታሪክነት ተመዝግቧል። ይህን የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማሕበር በፕሬዝደንትነት ያገለገሉት ክብር ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ ለበርካታ ሴቶች ድጋፍ በማድረግ በንግድ ሥራ እንዲሰማሩ በማድረግ ላይ የሚገኘው የእናት ባንክም መሥራች ናቸው። በዚህ ብቻ ሳይወሰኑም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትም በሙያቸውን አገልግለዋል። ዛሬም ልምድ ተሞክሯቸውን በተለያዩ ሃገራት ዩኑቨርሲቲዎች እየተገኙ ያካፍላሉ።
ሸዋዬ ለገሠ ከክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ ጋር ያደረገችውን ሙሉውን ቃለመጠይቅ ለማድመጥ የድምፅ ማዕቀፉን ይጫኑ።
ሸዋዬ ለገሠ