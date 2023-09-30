አንቡላንሶችን ላልተገባ ዓላማ የማዋል ድርጊት
የኢትዮጵያ የጤና ባለሙያዎች ማሕበር ከወራት በፊት ጀምሮ በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው የመከላከያ ሠራዊት እና "የፋኖ " የትጥቅ ግጭት ለነፍስ አድን ሥራ የተሰማሩ አምቡላንስ ተሽከርካሪዎች ከዓላማቸው ውጪ "ለወታደራዊ እንቅስቃሴ" ጭምር ጥቅም ላይ ስለመዋላቸው እና ወደ ጤና ተቋማት ሳይመለሱ የቀሩ "ብዙ" አምቡላንሶች መኖራቸውን ማረጋገጡን ባወጣው መግለጫ ጉዳዩ እንዳሳሰበው ተናግሯል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የምዕራብ ጎጃም ዞን ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ንብረት የሆነና ማኅበሩ ለሰብዓዊ አገልግሎት የሚጠቀምበት አምቡላንስ ተሸከርካሪ መስከረም 08 ቀን 2016 ዓ.ም "ማንነታቸው ባልታወቁ የታጠቁ" ባላቸው ኃይሎች ተወስዷል ሲል አስታውቆ ነበር። አምቡላንስ ተሸከርካሪው የተወሰደው "በፍኖተ ሰላም ከተማ ከሚገኘው የቅርንጫፍ ጽ/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ በአስገዳጅ ሁኔታ ነው" ሲልም ማህበሩ ገልጾ ነበር፡፡ እንዲህ ያለው ችግር በመላ ሀገሪቱ በልዩ ልዩ ሁኔታ እንደሚስተዋል ከዚህ በፊት የወጡ ዘገባዎች ያሳያሉ። ከአማራ ክልል በተጨማሪ በትግራይ ፣ በቤኒሻንጉል - ጉሙዝ እና ሌሎችም አካባቢዎች የወረዳ አመራሮች ሳይቀር አምቡላንሶችን ላልተገባ አገልግሎት ለግል ፍላጎታቸው እንደሚጠቀሙባቸው ተደጋግሞ ተዘግቧል።
የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያዎች ማህበር መሥራችና ፕሬዝዳንት ዮናታን ዳኘው ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል ያለውን ችግር ጠቅሰዋል። " በሁለቱም[ በመከላከያ እና በፋኖ ታጣቂዎች ] በኩል አምቡላንሶችን የመጠቀም አዝማሚያ አለ" ብለዋል።
ምላሽ ያላገኘው የጤና ባለሙያዎች የደሞዝ እና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ
የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያዎች ማህበር መንግሥት የጤና ባለሙያዎችን ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅም የተመለከቱ መሠረታዊ ላላቸው ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጥባቸውም ጠይቋል።
"የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ ባለ በሚከፈል ደሞዝ ነው አሁንም በተመሳሳይ የጤና ባለሙያዎች እያገልገሉ ያሉት። ይሄ በጤና ባለሙያው ላይ ከፍተኛ ቅሬታ ፈጥሯል"
የትጥቅ ግጭቶች በንግግር እንዲፈቱ ጥሪ ያቀረበው ይህ ማህበር ከዚህ በፊት በነበረው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ውድመት የደረሰባቸው የጤና ተቋማት ተመልሰው እንዲገነቡ እና እንዲቋቋሙም መንግስትን ጠይቋል።
ባለፈው ዓመት መስከረም 11 ቀን 2015 ዓ .ም የተመሠረተ መሆኑን ያስታወቀው የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያዎች ማህበር ከ1000 በላይ መስፈርት ያሟሉና የተመዘገቡ አባላት እንዳሉትም ገልጿል።
ሰሎሞን ሙጬ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር