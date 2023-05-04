አነጋጋሪው የሽግግር መንግስት ጥያቄ

የኦፌኮ ሊ/መንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና መንግስት ለምን የሽግግር መንግስት የሚለውን ቃል እንደሚጠላ አናውቅም ብለዋል። በአዲስ አበባ ዩነቢቨርሲቲ የሕግ መምህር እና ጠበቃ ቸርነት ሆርዶፋ ግን የሽግግር መንግስት ቢያስፈልግ እንኳ የበለጠ ደካማ መንግስት በመፍጠር አገር ለማዳከም ካልሆነ በስተቀር ለሀገሪቱ ችግሮች እልባት ሊሆን አይችልም ይላሉ፡፡
በኢትዮጵያ ባለፉት አራት ዓመታት በርካቶችን ሲያወዛግቡ ከቆዩ ጥያቄዎች አንደኛው የሽግግር መንግሥት ምስረታ ጥያቄ ነው። አሁንም ድረስ መሰል ጥያቄ ለአገሪቱ ዘላቂ ሰላም እልባት ነው የሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ፡፡ መንግስት ግን መሰል ጥያቄዎችን አሁንም የሚያስተናግድ አይመስልም፡፡ዶቼቬለ ያነጋገርናቸው የሕግ ባለሙያም ጥያቄው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ችግር ከማስወገድ ይልቅ ይበልጥ ደካማ መንግስት እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል የሚል ስጋታቸውን ገልጸዋል፡፡ ሥዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል።
በኢትዮጵያ መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል በታንዛኒያ ከሳምንት በላይ የፈጀ ድርድር ባለፈው ሳምንት እሮብ ሚያዚያ 25 ቀን 2015 ዓ.ም. የመጀመሪያው ዙር ምክክር መጠናቀቁን ተከትሎ ሁለቱም ወገኖች በተናጥል ባወጡት አጭር መግለጫ ውይይቱ በብዛት በመግባባት ብጠናቀቅም፤ በወሳኝ ጉዳዮች ላይ ለጊዜው መግባባት ላይ መድረስ አለመቻሉን ገልጸው ነበር፡፡
ሁለቱ ወገኖች በግልጽ ያልተግባቡባቸውን ነጥቦች ይፋ ከማድረግ ቢቆጠቡም፤ ከታማኝ ምንጮች መረጃ አገኘን ብለው የዘገቡ መገናኛ ብዙሃን አንዱ ከመግባባት ያልተደረሰበት ጉዳይ፤ የታጣቂዎች የሽግግር መንግስት ምስረታ ፍላጎት ነው ሲሉ ዘግበዋል፡፡
በዚሁ ጉዳይ የተጠየቁት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና፤ መሰል ጥያቄዎች በፓርቲያቸውም ጭምር አሁንም እንደሚነሳና ለኢትዮጵያ ዘለቄታዊ መረጋጋት ይህንኑን ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ የሚጠይቅ ያሉት መንግስት መመስረት አስፈላጊ ነው ብለዋል፡፡
“ላለፉት 50 ዓመታት ለፍተንበት ያልሰመረልን፤ አንድ ወገን ስልጣን ይዝና የይስሙላ የሆነ ምርጫ ያካሂድና ሌሎችን ቀሪ ጉዳዮች በጠመንጃ ለማስተዳደር መሻት ነው፡፡ ይህ አካሄድ ዴሞክራሲ፣ ሰላምና ትርጉም ለው ልማት አላመጣም፡፡ በተለይም አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለምን ይህን የሽግግር መንግስት የሚለውን ቃል እንደሚጠላ አናውቅም፡፡ ስሙን የብሔራዊ አንድነት መንግስት ማለትም ይቻላል፡፡ እኛ ከዚህ ዙሪያ ጥምጥም ለመውጣት ከካድሬ አስተዳደር እንውጣ ነው የምንለው፡፡”
ስለዚህ የኦፌኮ አስተያየት እና ስለ ታንዛንያው ድርድር ግልጽነት ተጨማሪ የመንግስት ማብራሪያዎችን ለማግኘት ዶይቼ ቬለ ለመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት እና ለገዢው ብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣናት ጥያቄውን ለማቅረብ ያደረገው ጥረት አልሰመረም፡፡ በተለይም በኮሚዩኒኬሽን ሚኒስትሩ ዶ/ር ለገሰ ቱሉ እና የብልጽግና ፓርቲ ኦሮሚያ ቅርንጫፍ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶ/ር ቢቂላ ሁሪሳ የእጅ ስልክ ላይ በተደጋጋሚ ደውለን ስልካቸው ባለመነሳቱ አስተያየታቸውን ለማካተት አልተቻለም፡፡
በአዲስ አበባ ዩነቢቨርሲቲ የሕግ መምህር እና ጠበቃ አቶ ቸርነት ሆርዶፋ እንደሚሉት ግን፤ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩ ይጥበብም ይስፋ በምርጫ ወደ ስልጣን እስከመጣ ድረስ ያንን ማክብር አስፈላጊ ነው ይላሉ፡፡ የህግ ባለሙያው አክለውም፤ የሽግግር መንግስት ምስረታን ይጠይቃሉ ያሏቸው የፖለቲካ ድርጅቶች የምርጫ ተሳትፎንም ለማድረግ ያቅማሙ በሚል ከሰዋቸዋል፡፡ መሰል ጥያቄን ማቅረብም በምርጫው የተሳተፉትን እስከ 40 ሚሊየን የሚገመቱትን ዜጎች ድምጽ መናቅ ነው ብለው እንደሚያምኑ አስረድተዋል፡፡ የሽግግር መንግስትን መመስረት የሚሻ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አለመኖሩንና ቢያስፈልግ እንኳ የበለጠ ደካማ መንግስት በመፍጠር አገር ለማዳከም ካልሆነ በስተቀር እሱም ቢሆን ለአሁናዊው የአገሪቱ የተወሳሰቡ ችግሮች እልባት ሆኖ ሊቀርብ አይችልም ባይም ናቸው፡፡
መንግስት በበርካታ ችግሮች የተበተበ ነው የሚል እምነትም ያላቸው የሕግ ባለሙያው አቶ ቸርነት፤ የበለጠ ነገሮችን ላለማወሳሰብ ፖለቲካ ድርጅቶች ህዝብን ማረጋጋት ላይ ነው እንጂ መንግስትን ቅቡልነት በማሳጣት አለመረጋጋት ከመፍጠር ቢቆጠቡ ሲሉም አስተያየታቸውን አጋርተዋል፡፡ የመንግስት ባለስልጣናትም በአገሪቱ ውስጥ የሚፈጠሩ እያንዳንዱ ነገሮች ላይ በቂ ማብራሪያዎችን በመስጠት የህዝቡን የማወቅ መብቱን እንዲያሳከብሩ በማለት ለአገር ዘላቂ ሰላም ይበጃል ያሉትን አስተያየት ሰጥተዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ