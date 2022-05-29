አነቃቂ ንግግር አድራጊዎች እየቀየሩ...እየተቀየሩ ወይስ?

አንደበተ ርትዑነት ለአንዳንዱ በውልደት ፣ ለአንዳንዱ በዕውቀት እና በልምድ የሚያገኙት በመናገር ሌላውን የማሳመን እና የመግራት ሃሳብን ማካፈያ መንገድ ነው። ሳይንሳዊ ፣ ማህበራዊ ፣ ኤኮኖሚያዊ አልያም ፍልስፍናዊ ዕውቀታቸውን ሲያካፍሉ አፍ የሚያስከፍቱ ሰዎች ቁጥር ቀላል አይደለም።
ዛሬ ዛሬ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በበርካቶች ከሚዘወተሩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ወደ አንደኛው ጎራ ቢሉ ምክር አዘል አልያም ስልጠና መሰል ንግግር የሚያደርጉ ሰዎች አጋጥሞዎት ሊሆን ይችላል ፤ አንዳንዴ ቀልብዎን ገዝቶ ቆም ብለው ጆሮ የሚሰጡት የአነቃቂ ንግግር አድራጊ ሊያጋጥምዎትም ይችላል። ይህ አሁን የተለመደ እየሆነ ነው። ጤና ይስጥልን የተ,ወደዳችሁ የመዝናና ዝግጅታችን ታዳሚዎች በዛሬው መሰናዷችን የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎች እያሳደሩት ስላለው በጎ ሚና እና በአጠቃላይ እነዚሁ ንግግሮች ትቅልድ ከማነጽ አንጻር ያላቸውን ቦታ በተዋዛ መልኩ እንመለከታለን አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዛችን ነው።
መሸጋገሪያ
አንደበተ ርትዑነት ለአንዳንዱ በውልደት ፣ ለአንዳንዱ በዕውቀት እና በልምድ የሚያገኙት በመናገር ሌላውን የማሳመን እና የመግራት ሃሳብን ማካፈያ መንገድ ነው። ሳይንሳዊ ፣ ማህበራዊ ፣ ኤኮኖሚያዊ አልያም ፍልስፍናዊ ዕውቀታቸውን ሲያካፍሉ ወይም ደግሞ ኃይማኖታዊ ሰዎች ከሆኑ መንፈሳዊ አስተምሮዎቻቸውን ሲያካፍሉ አፍ የሚያስከፍቱ ሰዎች ቁጥር ቀላል አይደለም። እነዚህ ሰዎች ከጥንት ጀምረው የነበሩ ዓለማችን ዛሬ ለደረሰችበት ደረጃ በየኖሩበት ሀገር የየራሳቸውን አሻራ ያሳረፉ ስንቶች አልፈዋል። ያ ሂደት አሁንም ቀጥሏል። ባለንበት የዲጂታል ዘመን በተቸራቸው የተፈጥሮ ጸጋ ሃሳባቸውን በንግግር እያካፈሉ ብዙዎችን የሚነቃቁ ሰዎችን እያየን ነው። ምንም እንኳ የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎች የሚተቹባቸው ነገሮች ባይጠፉም እያሳደሩት ያለውን በጎ ሚና ለይቶ ማበ,ርታቱ ግን አስፈላጊ ነው። ማንያዘዋል እሸቱ አነቃቂ ንግግር አድራጊ እና በግል አማካሪ ነው። አነቃቂ ንግግር ማድረግ የጀመረበትን ጊዜ ወደ ኋላ መለስብሎ እንዲህ ያስታውሳል።
ሰዎችን በሃሳብ መግዛት አልያም በንግግር ማነቃቃት ተሰጥዖ ብቻ ሳይሆን ዕውቀትም ይጠይቃል፤ ሰዎችን ለማነቃቃት የሚነገር ነገር እንዲሁ ጎራ ተለይቶ መታወቅ ይኖርበታል፤ ሆድ ለባሰው ማችድ አታውሰው እንደተባለው ፤ ሰው ካለበት የግል ችግሩ እንዲወጣ መተላለፍ የሚገባውም መልዕክት በዚያው ልክ ለችግሩ የመፍትሄ መንገድን ማመላከት ይጠበቅበታል። በዚህ ረገድ ማንያዘዋል፤ በማነቃቃት ንግግሩ ያሳለፋቸውን ሰባት ዓመታት ፍሬያማ እንደነበሩ ምስክርነቱን ይሰጣል።
አሁን አሁን የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎች በየቦታው እየበዙ ነው የሚል ትችት አዘል ሃሳብ ይደመጣል። እንደፋሽን ተወስዶም አነቃቂዎቹ እንኳን ሊያነቃቁ ለራሳቸውም አልተነቃቁም የሚል ስሞታም ይቀርብባቸዋል። የአመ,ራር ክህሎት መምህሩ እና የስራ ፈጠራ አሰልጣኙ አቶ ቴድሮስ ታደሰ ግን እየተበራከቱ ነው የሚባለው የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎች ሀገሪቱ ካላት የህዝብ ብዛት አንጻር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ይላሉ
እንደ አቶ ቴድሮስ የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎች ከቀደመው በቁጥር እየጨመሩ ለመምጣታቸው ንግግሮቹን ወይም በንግግሮቹ የሚፈልቁ ሃሳቦችን ማድመጥ እና በሃሳቦቹ ራሳቸውን መቀየር የሚፈልጉ መብዛታቸውን በምክንያትነት ያነሳሉ።
ጋዜጠኛ ኤርሚያስ በጋሻው በኢትዮጵያ አነቃቂ ንግግር አድራጊዎች እየተበራከቱ እንደመጡ ያምናል። ነገር ግን የማነቃቃት ንግግር በራሱ ለማነቃቃት ተብሎ የሚደረ,ግ ሳይሆን ሰዎች በስራቸው ከደረሱበት ስኬት የሚቀዳ መልካም ልምድ ሊሆe ይገባል ባይ ነው።
ከዚህ ሃሳብ በተቃራኒው ግን የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎችን ንግግር ሁሉንም ባይሆን በአሉታዊ ጎናቸው የሚመለከቱ አይጠፉም ፤ ከሚነሱ ሃሳቦች መካከል የንግግር አድራጊዎች መስክ አለመምረጥ እንዲሁም የተናገሩትን በህይወታቸው አለመኖር በዋናናነት ይጠቅሳሉ ። ማንያዘዋል እሸቱ ይህንኑ ሃሳብ በተመለከተ በሰጠን አስተያየት የተናገሩትን መኖር በእርግጥ ይከብዳል ባይ ነው።
የስራ ፈጠራ አሰልጣኙ አ,ቶ ቴዎድሮስ ለዚህ መፍትh ያሉትን ሲያስረዱ የአነቃቂ ንግግሮችም የነግግር ሃሳቦች አስቀድመው በመስክ በመስኩ ተለይቶ ተደራሽነታቸው ትክክለኛው ሰውጋ መሆን ይገባል ባይ ናቸው ።
ጋዜጠኛ ኤርሚያስ በጋሻውም የዚሁ ሃሳብ ተቋዳሽ ሆኖ ነገር ግን ስራ አጥ የሆነውን ሰፊውን የህብረተሰብ ክፍል ወደ ስራ ለማስገባት በፈርጅ በፈ,ርጁ እየተለየ ሰዎች የለውጥ መንገድ ቢጠቆሙ መልካም ቢሆንም አነቃቂነትን በራሱ እንደ ስራ መውሰድ አይገባም ሲል ይሞግታል።
እንግዲህ የዝግጅታችን ታዳሚዎች በኢትዮጵያ የአነቃቂ ንግግር አድራጊዎችን እና ከዚሁ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ሃሳቦችን የተመለከተው የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ ተቋጭቷል። ሳምንት በሌላ መሰናዶ እጠብቃችኋለሁ ታምራት ዲንሳ ነን ጤና ይስጥልን።
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ