 አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የታሰሩ ፖለቲከኞች ″በምሕረት″ እንዲፈቱ የኢትዮጵያ መንግሥት ወሰነ | ኢትዮጵያ | DW | 07.01.2022

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ኢትዮጵያ

አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የታሰሩ ፖለቲከኞች "በምሕረት" እንዲፈቱ የኢትዮጵያ መንግሥት ወሰነ

በኢትዮጵያ መንግሥት ውሳኔ መሠረት በአቶ ጃዋር መሐመድ እና በአቶ እስክንድር ነጋ መዝገብ የተከሰሱ በሙሉ ከእስር ይፈታሉ። አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በጥቅምት 2014 ዓ.ም. ከተጀመረ በኋላ የታሰሩት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ስድስት ከፍተኛ አመራሮች ከእስር እንዲለቀቁ መንግሥት ወስኗል።

Äthiopien Jawar Mohammed

የኢትዮጵያ መንግሥት የቀድሞ የህወሓት መሪና አንጋፋ አባል አቶ ስብሐት ነጋ እና የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራር የሆኑት አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ በእስር ላይ የነበሩ በርካታ ፖለቲከኞችን እንዲፈቱ መወሰኑን አስታወቀ። 

የኢትዮጵያ የመንግሥት ኮምዩንኬሽን አገልግሎት ዛሬ አርብ ምሽት በሰጠው መግለጫ "ለተሻለ ፖለቲካዊ ምኅዳር ሲባል የተወሰኑ እሥረኞችን መንግሥት" መፍታቱን ገልጿል። ለአንድ አመት ከስድስት ወር ገደማ በእስር ላይ የቆዩት የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ አመራሮች አቶ እስክንድር ነጋ እና አቶ ስንታየሁ ቸኮል ከእስር መፈታታቸውን ፓርቲያቸው አረጋግጧል። በአቶ እስክንድር የክስ መዝገብ የተከሰሱ በሙሉ እንዲፈቱ መወሰኑን መንግሥት አስታውቋል። 

በዛሬው የመንግሥት ውሳኔ ከእስር በምሕረት ይፈታሉ ከተባሉት መካከል አቶ ጀዋር መሐመድ ይገኙበታል። የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራር የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ እና አቶ ደጀኔ ጣፋ የታሰሩት ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 2012 ዓ.ም. ከተገደለ በኋላ የተቀሰቀሰውን ኹከት ተከትሎ ነው።

Deutschland Äthiopiens Oromo federalist congress | Dejene Taffa

ለአስራ ስምንት ወራት ገደማ በእስር ላይ ከቆዩት የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራሮች መካከል አቶ ደጀኔ ጣፋ መፈታታቸውን ዶይቼ ቬለ አረጋግጧል።

ለአስራ ስምንት ወራት ገደማ በእስር ላይ ከቆዩት የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራሮች መካከል አቶ ደጀኔ ጣፋ መፈታታቸውን ዶይቼ ቬለ አረጋግጧል። የኢትዮጵያ መንግሥት በአቶ ጀዋር መሐመድ መዝገብ የተከሰሱ በሙሉ እንደሚፈቱ በመግለጫው ጠቁሟል። 

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በጥቅምት 2014 ዓ.ም. ከተጀመረ በኋላ የታሰሩት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ስድስት ከፍተኛ አመራሮች በዛሬው ውሳኔ እንዲፈቱ ከተወሰነላቸው መካከል ናቸው። በውሳኔው መሠረት ከህወሓት መሥራቾች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ስብሐት ነጋ ከእስር ይፈታሉ።

ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ አቶ አባይ ወልዱ፣ አቶ አባዲ ዘሙ፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚዓብሔር እና አቶ ኪሮስ ሐጎስ በምሕረት እንደሚፈቱ የኢትዮጵያ መንግሥት አስታውቋል። 

የኢትዮጵያ መንግሥት ለእስረኞቹ የተሰጠው "ምሕረት ከዚህ በፊት በተፈጸመ ጥፋት የታሠሩትንም ሆነ በቅርቡ ከተፈጠረው ጦርነት ጋር በተያያዘ የታሠሩትን ይጨምራል" ብሏል። ውሳኔው "የኢትዮጵያን ችግሮች ሰላማዊ በሆነ፣ ከእልህና ከመጠፋፋት በራቀ ሁኔታ፣ በሀገራዊ ምክክር በዘላቂነት ለመፍታት" እና "ለሰላማዊ ፖለቲካ መንግሥት ያለውን ቁርጠኝነት ለማሳየት" የተላለፈ መሆኑን የመንግሥት ኮምዩንኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት አስታውቋል። 

እሸቴ በቀለ 
ነጋሽ መሐመድ 
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

Eskinder Nega Äthiopien Journalist & Menschenrechtsaktivist####### A photo taken on September 3, 2018, shows Jawar Mohammed, a prominent Oromo activist and the director of the Oromo Media Network, posing during an interview with AFP in Addis Ababa, Ethiopia. - Ethiopian opponent Jawar, running the United States-based Oromia Media Network (OMN), returned to Ethiopia in August 2018 after the country withdrew coup plotting charges it had filed against him in 2017. (Photo by Maheder HAILESELASSIE TADESE / AFP) (Photo credit should read MAHEDER HAILESELASSIE TADESE/AFP/Getty Images)

አቶ እስክንድር ነጋ ከእስር ተፈቱ፤ የእነ አቶ ጃዋር ፍቺ እየተጠበቀ ነው 07.01.2022

አንድ አመት ከስድት ወር ገደማ እስር ላይ የቆዩት አቶ እስክንድር ነጋ እና አቶ ስንታየሁ ቸኮል መፈታታቸውን ፖርቲያቸው ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ አረጋግጧል። ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 2012 ዓ.ም. ከተገደለ በኋላ የታሰሩት የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራሮች አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ ፍቺ እየተጠበቀ ነው።

The Oromo Thanksgiving holiday Irreechaa celebration in Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 02-10- 2021

ኢሬቻ በአዲስ አበባ ሲከበር የታሰሩ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ ተቃዋሚዎች ጠየቁ 02.10.2021

ኢሬቻ ዛሬ በአዲስ አበባ ሲከበር በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ የሚጠይቁ ጥሪዎች ተሰምተዋል። በዓሉ በሚከበርበት አካባቢ ተቃውሞ ባሰሙ ወጣቶችና በጸጥታ አስከባሪዎች መሃል በተፈጠረ አለመግባባት መጠነኛ መረጋገጥ ተስተውሏል። በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ጃዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ እንዲፈቱ በዓሉን የታደሙ ተቃዋሚዎች ጠይቀዋል

24.10.2019 Opposition leader Jawar Mohammed during the exclusive interview with Associated Press at his house in Addis Ababa, Ethiopia, Thursday, Oct. 24, 2019. Ethiopia’s Nobel Peace Prize-winning prime minister Abiy Ahmed faced the most serious political challenge of his short rule Thursday as officials said dozens of people might be dead in two days of unrest, and Jawar Mohammed hinted that he might enter next year’s election race to challenge Abiy to become Prime Minister. (AP photo Mulugeta Ayene) |

እነ ጃዋር መሐመድ አስር "ተደራራቢ ክሶች" ተመሰረተባቸው 19.09.2020

ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ 24 ሰዎች "በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት አስር ተደራራቢ ክሶች" እንደተመሠረተባቸው አስታውቋል።