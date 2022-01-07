 አቶ እስክንድር ነጋ ከእስር ተፈቱ፤ የእነ አቶ ጃዋር ፍቺ እየተጠበቀ ነው | ኢትዮጵያ | DW | 07.01.2022

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ኢትዮጵያ

አቶ እስክንድር ነጋ ከእስር ተፈቱ፤ የእነ አቶ ጃዋር ፍቺ እየተጠበቀ ነው

አንድ አመት ከስድት ወር ገደማ እስር ላይ የቆዩት አቶ እስክንድር ነጋ እና አቶ ስንታየሁ ቸኮል መፈታታቸውን ፖርቲያቸው ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ አረጋግጧል። ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 2012 ዓ.ም. ከተገደለ በኋላ የታሰሩት የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራሮች አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ ፍቺ እየተጠበቀ ነው።

Kombobild Eskinder Nega und Jawar Mohammed

አቶ እስክንድር ነጋ እና አቶ ስንታየሁ ቸኮል ከእስር ተፈቱ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች የሆኑት ፖለቲከኞች የተፈቱት ከአንድ አመት ከስድስት ወር በላይ በእስር ከቆዩ በኋላ ነው። 

በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው የቂሊንጦ እስር ቤት የነበሩት አቶ እስክንድር ነጋ እና አቶ ስንታየሁ ቸኮል መፈታታቸውን ፖርቲያቸው ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ አረጋግጧል። ባልደራስ "እውነተኛ የዲሞክራሲ ታጋዮች፣ የፓርቲያችን ከፍተኛ አመራሮች ከግፍ እስር ተፈተዋል" ብሏል።

ፓርቲው በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጹ ባሰራጫቸው ፎቶ ግራፎች ሁለቱ ፖለቲከኞች ከትከሻቸው ላይ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ጣል አድርገው ታይተዋል። 

አቶ እስክንድር ነጋ ከሌሎች የፓርቲው አባላት ጋር የታሰሩት ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 2012 ዓ.ም. ከተገደለ በኋላ የተፈጠረውን ኹከት ተከትሎ ነበር።

ከድምፃዊው ግድያ በኋላ በአዲስ አበባ ከታሰሩ መካከል የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራሮች የሆኑት አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ ይገኙበታል። አቶ ጃዋር እና አቶ በቀለ ከእስር ይፈታሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። 
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE PHOTO: Jawar Mohammed, an Oromo activist and leader of the Oromo protest speaks during a Reuters interview at his house in Addis Ababa, Ethiopia October 23, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የታሰሩ ፖለቲከኞች "በምሕረት" እንዲፈቱ የኢትዮጵያ መንግሥት ወሰነ 07.01.2022

በኢትዮጵያ መንግሥት ውሳኔ መሠረት በአቶ ጃዋር መሐመድ እና በአቶ እስክንድር ነጋ መዝገብ የተከሰሱ በሙሉ ከእስር ይፈታሉ። አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በጥቅምት 2014 ዓ.ም. ከተጀመረ በኋላ የታሰሩት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ስድስት ከፍተኛ አመራሮች ከእስር እንዲለቀቁ መንግሥት ወስኗል።

The Oromo Thanksgiving holiday Irreechaa celebration in Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 02-10- 2021

ኢሬቻ በአዲስ አበባ ሲከበር የታሰሩ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ ተቃዋሚዎች ጠየቁ 02.10.2021

ኢሬቻ ዛሬ በአዲስ አበባ ሲከበር በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ የሚጠይቁ ጥሪዎች ተሰምተዋል። በዓሉ በሚከበርበት አካባቢ ተቃውሞ ባሰሙ ወጣቶችና በጸጥታ አስከባሪዎች መሃል በተፈጠረ አለመግባባት መጠነኛ መረጋገጥ ተስተውሏል። በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ጃዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ እንዲፈቱ በዓሉን የታደሙ ተቃዋሚዎች ጠይቀዋል

24.10.2019 Opposition leader Jawar Mohammed during the exclusive interview with Associated Press at his house in Addis Ababa, Ethiopia, Thursday, Oct. 24, 2019. Ethiopia’s Nobel Peace Prize-winning prime minister Abiy Ahmed faced the most serious political challenge of his short rule Thursday as officials said dozens of people might be dead in two days of unrest, and Jawar Mohammed hinted that he might enter next year’s election race to challenge Abiy to become Prime Minister. (AP photo Mulugeta Ayene) |

እነ ጃዋር መሐመድ አስር "ተደራራቢ ክሶች" ተመሰረተባቸው 19.09.2020

ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ 24 ሰዎች "በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት አስር ተደራራቢ ክሶች" እንደተመሠረተባቸው አስታውቋል።