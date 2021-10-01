 አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የሶማሌ ክልል ፕሬዝደንት ሆነው ተሾሙ | ኢትዮጵያ | DW | 18.10.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የሶማሌ ክልል ፕሬዝደንት ሆነው ተሾሙ

ዛሬ ሥራ የጀመረው የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ክልሉን ሲመሩ የነበሩት አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ፕሬዝደንት፣ አቶ ኢብራሒም ኡስማን ምክትል ፕሬዝደንት አድርጎ ሾሟል። መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም. በተካሔደው ምርጫ የክልሉ ምክር ቤት ካሉት አጠቃላይ 273 ወንበሮች 262ቱን ብልጽግና ፓርቲ አሸንፏል

Äthiopien Ibrahim Usman

ፎቶ፦ ከማሕደር

የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ሰኞ ባካሔደው ጉባኤ አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የሶማሌ ክልል ፕሬዝደንት ሆነው ተመረጡ። ባለፈው መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም. ምርጫ በተካሔደበት የሶማሌ ክልል ዛሬ ሰኞ ጥቅምት 8 ቀን 2014 ዓ.ም. መንግሥት ተመስርቷል። 

የሶማሌ ክልልን በምክትል ፕሬዝደንት ማዕረግ ሲመሩ የቆዩት አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር በፕሬዝደንትነት ለሚቀጥሉት አምስት አመታት እንዲያገለግሉ ዛሬ በይፋ ሥራ በጀመረው ምክር ቤት ተመርጠዋል። አቶ ኢብራሒም ኡስማን የክልሉ ምክትል ፕሬዝደንት ሆነው በምክር ቤቱ ሹመታቸው ጸድቋል። 

አቶ ሙስጠፌ የክልሉን ሥልጣን የጨበጡት ከሶስት ገደማ አመታት በፊት የቀድሞው ፕሬዝደንት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር ከተነሱ በኋላ ነበር። 

ከፕሬዝደንቱ እና ምክትል ፕሬዝደንቱ ሹመት ቀደም ብሎ አዲስ ለተመሠረተው የክልሉ ምክር ቤት ወይዘሮ አያን አብዲ አፈ-ጉባኤ አቶ ኢብራሒም ሐሰን አሊ ምክትል አፈ-ጉባኤ ሆነው ተመርጠዋል። 

በመርሐ-ግብሩ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ እና የሶማሊላንድ ምክትል ፕሬዝደንት አብዱረህማን አብዱላሂ ሰይሊኢ ታድመዋል።

የክልሉ መንግሥት የፕሬዝደንት ጽህፈት ቤትን ጨምሮ 27 አስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች አሉት። ተቋማቱ የአደረጃጀት እና የስያሜ ለውጥ ማድረጋቸውን የሶማሌ ክልል ኮምዩንኬሽን ቢሮ ትናንት እሁድ ባወጣው መግለጫ አስታውቆ ነበር። 

መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም. በተካሔደው ምርጫ የክልሉ ምክር ቤት ካሉት አጠቃላይ 273 ወንበሮች 262ቱን ብልጽግና ፓርቲ እንዳሸነፈ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ አድርጓል።

በአንድ ምርጫ ክልል ገዢው ብልጽግና ፓርቲ እና አንድ የግል እጩ በጋራ መቀመጫ እንዳገኙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። የሶማሌ ክልል በኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያሉትን 23 መቀመጫዎች ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሙሉ በሙሉ ጠቅልሎ አሸንፏል።

ጅጅጋ ከተማ እና ሙዩሙሉቄ የተባሉ ሁለት የምርጫ ክልሎች የክልል ምክር ቤት የምርጫ ውጤቶች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥቅምት 2 ቀን 2014 ዓ.ም. ይፋ ባደረገው ውጤት ውስጥ አልተካተቱም። 

በሶማሌ ክልል ለተካሔደው ምርጫ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር (ኦብነግ)፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ (ኢዜማ) እና የነፃነትና የእኩልነት ፓርቲ (ነእፓ) ራሳቸውን በማግለል ሳይሳተፉ ቀርተዋል። 
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

Somali elders call on the federal government to assist people displaced by conflict in Somali-Afar border areas. Elders in the Somali region have discussed the unsettled border conflict between Afar and Somali regions.

የሶማሌ ክልል የጋራ ምክክር መድረክ ለሰላም 01.10.2021

የሶማሌ ዑጋዞች፣ ገራዶች ወበሮች እና የሀገር ሽማግሌዎች ስለማሌ እና አፋር ክልል አዋሳኝ ቀበሌዎች ግጭት እና ግጭቱ ባስከተላቸው ችግሮች ላይ መክረዋል። ግጭቱ በክልሉ ምዕራብ ሲቲ ዞን በሰው ሕይወት እና ንብረት ላይ በርካታ ጉዳቶች አድርሷል ያለው የጋራ ምክክር መድረክ በተለለያዩ ጉዳዮች ላይ የአቋም መግለጫ አውጥቷል።

ሶማሌ ክልል የመምህራን ቅሬታ

ሶማሌ ክልል የመምህራን ቅሬታ 22.04.2021

በሶማሌ ክልል የሚገኙ መምህራን መንግሥት በሁለተኛ ዙር ሊከፍለን የሚገባው የሥራ ምዘናና ደረጃ አሰጣጥ ስርዓት ክፍያ (JEG) ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ አልተከፈልንም ሲሉ ቅሬታ አቅርበዋል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ጥያቄው አግባብ መሆኑን ገለልፆ በቀጣዩ በጀት ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ለመክፈል ዕቅድ መያዙን ዐስታውቋል።

Tsadkan Gebretensae Tigray rebel chief calls for political solution to conflict in Ethiopia. The commander of rebel forces in Tigray on Tuesday called for a negotiated ceasefire with the Ethiopian government and a political solution to the conflict in the northern region, saying the government could not win the war. Tsadkan Gebretensae, speaking a week after the withdrawal of government forces from the Tigrayan capital Mekelle, told Reuters: After the defeat of Abiy's forces we are saying 'Let's have a negotiated ceasefire'.

የሐምሌ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የዓለም ዜና 28.07.2021