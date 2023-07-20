አባወራዎች የሚሰለጥኑበት ትምህርት ቤት በይርጋለም

ነባር አባወራዎችና አዲስ ተጋቢዎች “ ሥልጠናው የቤት ውስጥ ሥራን አድካሚነት እንድንረዳ ፣ ሚስቶቻችንንም እንድናግዝ አስችሎናል “ እያሉ ነው ፡፡በይርጋዓለም ከተማ የአዋዳ ቀበሌ ነዋሪ የሆነው አብይ ሰለሞን በባሎች ትምህርት ቤት ሥልጠና እየወሰዱ ከሚገኙት መካከል አንዱ ነው ፡፡ አብይ ሥልጠናው ባለቤቱን በቤት ማገዝ እንዳስቻለው ይናገራል፡፡
ሴቶች በቤት ውስጥ ያለባቸውን የሥራ ጫና ለማቃለል እንዲያግዝ ታስቦ በኢትዮጵያ የተከፈተው ትምህርት ቤት አባወራዎችን እያሰለጠነ ይገኛል፡፡ ትምህርት ቤቱ በሲዳማ ክልል ይርጋዓለም ከተማ ይገኛል ፡፡በትምህርት ቤቱ ነባር አባወራዎችና አዲስ ተጋቢ ባሎች የተለያዩ የቤት ውስጥ ሥራዎችን ይማሩበታል ፡፡
በትምህርት ቤቱ እየተሰጠ የሚገኘው ሥልጠና በንድፈ ሀሳብና በተግባራዊ ልምምድ የታገዘ ነው ፡፡ በተለይ የአራስ ህጻናት እንክብካቤ ፣ እንደ ተልባና ምሥር የመሳሰሉ እህሎችን መልቀም ፣ አሳት ማቀጣጠልና ምግብ ማብሰል የሠልጣኞቹ ፈታኝ የተግባራዊ ልምምድ አካል ናቸው ፡፡
ትምህርቱን እየተከታተሉ የሚገኙ ነባር አባወራዎችና አዲስ ተጋቢዎች “ ሥልጠናው የቤት ውስጥ ሥራን አድካሚነት እንድንረዳ ፣ ሚስቶቻችንንም እንድናግዝ አስችሎናል “ እያሉ ነው ፡፡በይርጋዓለም ከተማ የአዋዳ ቀበሌ ነዋሪ የሆነው አብይ ሰለሞን በባሎች ትምህርት ቤት ሥልጠና እየወሰዱ ከሚገኙት መካከል አንዱ ነው ፡፡ በቅርቡ ወደ ትዳር በመግባት የአንድ ልጅ አባት መሆኑን የሚናገረው አብይ በትምህርት ቤቱ ያገኘው ሥልጠና ባለቤቱን በቤት ውስጥ ሥራ ለማገዝ እንዳስቻለው ይናገራል፡፡
“ እውነቱን ለመናገር ቀደምሲል በቤት ውስጥ ያሉ ማንኛውንም ሥራዎች አላግዛትም ነበር “ የሚለው አብይ “ ለእኔ ሥራ ማለት በውጭ ሠርቶ ገንዘብ ማምጣት ነው የሚመስለኝ እንጂ ሚስቴ በቤት ውስጥ ያለባትን የሥራ ጫና አልረዳም ነበር ፡፡ ከሥልጠናው በኋላ ግን ከጠዋት እስከ ማታ ያለውን የሥራ ብዛት ለማስተዋል ችያለሁ ፡፡ አሁን ላይ ባለኝ ጊዜ ልብስ ከማጠብ እስከ ምግብ ማብሠል ያሉትን ሥራዎች እያገዝኳት እገኛለሁ “ ብሏል፡፡
አቶ መንግሥቱ ኢጋሶ ሌላው የትምህርት ቤቱ ሠልጣኝ አባወራ ናቸው ፡፡ የሦስት ሴት ልጆች አባት መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ መንግሥቱ “ ትምህርቱ አሳቸውን ጨምሮ በርካቶች ለትዳር አጋሮቻቸው እንዲራሩ አድርጓል “ ይላሉ ፡፡ ለትዳር መፍረስ በምክንያትነት ከሚጠቀሱት ነጥቦች መካከል በኑሮ አለመተጋገዝ አንዱ መሆኑን የጠቀሱት አቶ መንግሥቱ “ በዚህ ሥልጠና ባገኘሁት ግንዛቤ ከባለቤቴን ጋር አብሬ እየሠራሁ እገኛለሁ “ ብለዋል ፡፡
አብይ እና አቶ መንግሥቱ በባሎች ትምህርት ቤት ባገኙት ስልጠና በቤት ውስጥ ሥራ በመሳተፍ ሚስቶቻቸውን እያገዙ ቢገኙም ህብረተሰቡ ግን ይህን በበጎ እንደማይመለከተው ይናገራሉ ፡፡ የአብይ ባለቤት የሆነችው ሽታዬ ሽብሩ ባለቤቷ አሷን በማገዙ ከሰዎች ተፅእኖ እንደሚደርስባት ገልጻለች ፡፡ ወንድ ልጅ የቤት ውስጥ ሥራ ሲሠራ ማየት በአካባቢያቸው ያልተለመደ መሆኑን የምትናገረው ሽታዬ “ እንዳንዶች ድንገት ባለቤቴ ልብስ ሲያጥብም ወይም ምግብ ሲያበሥል የደረሱ ከሆነ “ አረ ሰው እንዳያይሽ “ በሚል እንደ ነውር ይቆጥሩታል ፡፡እኔ ግን ይሄ ችግር የለውም በማለት ለማስረዳት እሞክራለሁ “ ብላለች ፡፡
ስናፍቅሽ ለማ በህጻናት አድን ድርጅት የአመራር ክህሎትና የኢኮኖሚ አቅም ማጎልበት ሃላፊ ናቸው ፡፡ የባሎች ትምህርት ቤት ከዛሬ ሦስት ዓመት በፊት በሲዳማ ክልል ሥራ መጀመሩን የጠቀሱት ሃላፊዋ ሥልጠናው ሴቶች በቤት ውስጥ ያለባቸውን የሥራ ጫና ለማቃለል የራሱን አስተዋጽዎ እያበረከተ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡
ድርጅታቸው በቀጣይ ከሲዳማ ክልል በተጨማሪ በደቡብ ክልልና በአዲስ አበባ የፕሮግራም ማስፋፊያ ለማድረግ ማቀዱንም ሃላፊዋ ተናግረዋል ፡፡ በማስፋፊያ ሥራው ከ8 ሺህ በላይ የሚሆኑ አባወራዎችን ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሠራም ነው ሃላፊዋ የጠቀሱት ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር