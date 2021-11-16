 አስቸኳይ ርዳታ የሚጠብቁት የዋግኽምራ ተፈናቃዮች | ኢትዮጵያ | DW | 17.11.2021

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ኢትዮጵያ

አስቸኳይ ርዳታ የሚጠብቁት የዋግኽምራ ተፈናቃዮች

በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው ከነበሩት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስስተዳደር ነዋሪዎች መካከል ከ85 ከመቶ የሚሆኑት ወደ ብሔረሰብ አስተዳደር ቢመለሱም አስፈላጊው የምግብ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። ብሔረሰብ አስተዳደሩ ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ደግሞ መድረስ በሚቻልባቸው አካባቢዎች ምግብ ማድረስ ጀምሬያለሁ ይላል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:24

ለተፈናቃዮቹ አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው አይደለም

በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው ከነበሩት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስስተዳደር ነዋሪዎች መካከል ከ85 ከመቶ የሚሆኑት ወደ ብሔረሰብ አስተዳደር ቢመለሱም አስፈላጊው የምግብ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም ሲል የዞኑ አስተዳደር አመልክቷል፣ ብሔረሰብ አስተዳደሩ ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ደግሞ መድረስ በሚቻልባቸው አካባቢዎች ምግብ ማድረስ ጀምሬያለሁ ይላል፡፡

ከነሐሴ 2013 ዓም መጀመሪያ ጀምሮ ህወሓት በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወረራ በመፈፀሙ ከ60ሺህ በላይ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ነዋሪዎች ወደ ሌሎች አካባቢዎች ተፈናቅለው እንደነበር የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ ተናግረዋል፡፡

አሁን በወረራ ተይዘው የነበሩ ሁሉም ባሆኑ አንዳንድ አካባቢዎች ነፃ በመውጣታቸው ከ85 በመቶ በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ወደ ብሔረሰብ ዞኑ ዳህና ወረዳ በመመለስ ላይ መሆናቸውን ምክትል አስተዳዳሪው ገልፀዋል፡፡

ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢያቸው እየገቡ ቢሆንም ከአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው አይደለም ሲሉ አስተዳዳሪው በምሬት አመልክተዋል፡፡

Äthiopien Binnenvertriebene in der Waghemra-Zone, Amhara-Region

በባሕር ዳር ዘንዘልማ ማዕክል ተፈናቃዮች አስተባባሪ ወ/ሮ ፋንታይቱ ካሴም በመጠለያ ጣቢያው እንዲቆዩ ከተፈቀደላቸው አካል ጉዳተኞች፣ አጥቢዎች፣ ነብሰ ጡሮችና ህመም ካለባቸው ሰዎች ውጪ ሌሎች ከ15 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ብሔረሰብ አስተዳደሩ ቢመለሱም የተመቻቸ ነገር አልጠበቃቸውም ብለዋል፡፡

የአዲስ አበባና አካባቢው የዋግ ተወላጆችና ደጋፊዎች ማህበር ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ምትኩ በየነ ችግሩ የከፋ መሆኑን ጠቁመው በእጃቸው ያለው ድጋፍ አነስተኛ ቢሆንም ሌሎችን በማስተባበር ጭምር ድጋፍ ለማድረግ እንደሚጥሩ አስረድተዋል፡፡

በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስት ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ ደስታ በበኩላቸው መንግስት በሚያውቀው መልኩ ከዘንዘልማና እብናት መጠለያ ጣቢያዎች ከ33ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ዋግኽምራ መመለሳቸውንና መዘግየት ቢኖርም እርዳታ እየተጓጓዘ አንደሆነ ነው ለዶይቼ ቬለ የተናገሩት፡፡ ከዛሬ ጀምሮም 108 ኩንታል እህል ወደ ቦታው መጫኑን ገልፀዋል፡፡

አሁንም የህወሓት ኃሎች ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ጨርሰው ባለመውጣታቸው በኃይል በያዟቸው ወረዳዎች ያለው ህዝብ ለከፋ ርሀብና መጎሳቆል እየተጋለጠ በመሆኑ ዓለምአቀፍ ረጂ ተቋማት አሁንም ለእነዚህ ወገኖች እንዲደርሱ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ በድጋሚ ጠይቀዋል፡፡

ዓለምነዉ መኮንን

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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ለተፈናቃዮቹ አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው አይደለም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE PHOTO: Uganda's President Yoweri Museveni arrives at the UK-Africa Investment Summit in London, Britain January 20, 2020. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

ሙሴቬኒ የጠሩት ጉባኤ እና የብሊንከን የአፍሪቃ ጉብኝት  16.11.2021

የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በየነ መንግስታት አባል ሐገራት መሪዎች ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚደረገዉ ጦርነት በሰላም ስለሚያበቃበት ጉዳይ ለመነጋገር ለዛሬ ይዘዉት የነበረዉ ቀጠሮ  ተሰረዘ። የኢጋድ አባል ሐገራት መሪዎች ዛሬ ካምፓላ-ዩጋንዳ ዉስጥ ተገናኝተዉ እንዲነጋገሩ የጠሩት የዩጋንዳዉ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴ ቬኒ ነበሩ።

16.11.2021 Addis Abeba political parties council

የአዲስ አበባ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መግለጫ 16.11.2021

የአዲስ አበባ ሕዝብ ራሱንና አገሩን እንዲጠብቅ መንግሥት እንዲያስታጥቀው ተጠየቀ። በአዲስ አባባ ከተማ ምርጫ ላይ የተሳተፉ ፖርቲዎችን ያቀፈ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ አቅም ያለው የአዲስ አበባ ነዋሪ ወደ ጦር ግንባር ለመሄድ እንዲዘጋጅ ሌላው ደግሞ በገንዘብ እንዲደግፍ ተጠይቋል።

Foto Olusegun Obasanjo 1. Titel: Olusegun Obasanjo 2. Bildbeschreibung: Der ehemalige Präsident Nigerias, Olusegun Obasanjo, bei einem Besuch in Guinea-Bissau. 3. Fotograf: Braima Darame 4. Wann wurde das Bild gemacht: 20.08. 2013 5. Wo wurde das Bild aufgenommen: Bissau/Guinea-Bissau 6. Schlagwörte: Bissau, Guinea-Bissau, Drogen, Olusegun Obasanjo, Nigeria, Drogenbekämpfung, Westafrika, CEDEAO, ECOWAS

ውይይት ፤ ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ ሰላም ያስገኙ ይሆን? 15.11.2021

ኢትዮጵያ ዉስጥ አንድ ዓመት ያስቆጠረዉ ጦርነት፤ ብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ገድሎአል፤ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብን ደግሞ አፈናቅሎአል። ጦርነቱ ወደ ሰሜን ሸዋ አዉዱን እያሰፋ ነዉ ተብሎአል። በአፍሪቃ ኅብረት የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ፤ ለፀጥታዉ ምክር ቤት  እንደገለፁት ድርድር ለማካሄድ ሥራ ጀምረዋል።