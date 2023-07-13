 «አስቸኳይ ሀገር የማዳን» ውይይት ጥሪ | ኢትዮጵያ | DW | 13.07.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

«አስቸኳይ ሀገር የማዳን» ውይይት ጥሪ

አምስቱ የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ ባወጡት መግለጫ "ሀገር አድን" ሲሉ የገለፁት ውይይት ኢትዮጵያ- መራሽ ግን በዲሞክራሲ ባህል ትግበራ የተሻለ ባሉት ደረጃ ላይ በደረሰ ገለልተኛ አፍሪካዊ ሀገር ውስጥ እንዲካሄድ ጥሪ የቀረበበት ነው። መንግሥት ይህንን ውይይት በ1 ወር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ እንዲጀምርም ፓርቲዎቹ ጠይቀዋል።

"አስቸኳይ ሀገር የማዳን" ውይይት ጥሪ

አምስት በጋራ የሚሠሩ የፖለቲካ ድርጅቶች  "አስቸኳይ ሀገር የማዳን" ያሉት ውይይት እንዲካሄድ ጠየቁ። 
ከብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ሥራ ጋር "የማይቀላቀል እና ሊምታታ የማይገባው ነው" ያሉት ይህ ውይይት መንግሥት ፣ ታጥቀው ውጊያ ላይ ያሉ እና ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፣እንዲሁም የሀገሪቱ ጉዳዮች ያገባናል የሚሉ ወገኖች በሙሉ የሚሳተፉበት እንዲሆን ተጠይቋል። በዚህ ጥሪ መሠረታዊ መነሻ ኢትዮጵያ ውስጥ "ወጥቶ መግባት እንዲቻል ፣ ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ የሚያስችል የፖለቲካ ዐውድ እንዲኖር ለማድረግ ነው" ያሉት ፓርቲዎቹ ውይይቱ ሀገርን ብቻ ሳይሆን "መንግሥትን ጭምር ይሚታደግ ነው" ብለዋል። 
ውይይቱ ገለልተኛ በሆነ የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ሊደረግ የሚገባው መሆኑንም ፓርቲዎቹ አስታውቀዋል። 
የውይይት ጥያቄውን ያቀረቡት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት( መኢአድ )፣ እናት ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ( ኢሕአፓ )፣ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እና የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ የተባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው።
አምስቱ የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ ባወጡት መግለጫ "ሀገር አድን" ሲሉ የገለፁት ውይይት ኢትዮጵያ- መራሽ ግን በዲሞክራሲ ባህል ትግበራ የተሻለ ባሉት ደረጃ ላይ በደረሰ ገለልተኛ አፍሪካዊ ሀገር ውስጥ እንዲካሄድ ጥሪ የቀረበበት ነው። የአምስቱ ፓርቲዎች ትብብር ዋና ፀሐፊ ዳዊት ብርሃኑ ስለ ውይይቱ አስፈላጊነት ትከታዩን ብለዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ኢትዮጵያ ከትጋረጠባት ፈርጀ ብዙ የፖለቲካ ቀውስ እና መሠረታዊ ችግሮች መፍትሔ ጨምቆ እንዲያወጣ በአዋጅ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን አቋቁሟል። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው የተጠየቁት ውይይት የዚህን ኮሚሽን ሥራ የሚተካ ስለመሆን አለመሆኑ የተጠየቁት እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች አላማቸው በሀገር ውስጥ ሰላም እና ደህንነት የሚያሰፍን የፖለቲካ ዐውድ እንዲፈጠር ከማድረግ እና ኢትዮጵያ ገባችበት ካሉት "ሁለንተናዊ የጥፋት አደጋ" እንድትወጣ ከማድረግ የዘለለ አለመሆኑን የትብብሩ አባል ፓርቲ የሆነው መኢአድ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አቶ አብርሃም ጌጡ ምላሽ ሰጥተዋል።
ፓርቲዎቹ ለሦስት አሥርት ዓመታት የተተገበረ ያሉት "የጎሳ ፖለቲካ" ኢትዮጵያን ለዘርፈ ብዙ ችግር ማለትም ለጦርነት፣ ለግጭት፣ ለብርቱ የመብት ጥሰት መዳረጉንና ሕዝቡን ለከፋ የኑሮ ውድነት ማጋለጡንም ተናግረዋል። መንግሥት ይህንን ውይይት በ1 ወር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ እንዲጀምርም ፓርቲዎቹ ጠይቀዋል።ስለዚህ የሀገሪቱ ሁለንተናዊ ችግሮች ብቸኛ መፍትሔ ይሆናል ስለተባለውና በአስቸኳይ እንዲተገበር ስለተጠየቀው ውይይት ከመንግሥት በኩል እስካሁን የተሰጠ ምላሽ የለም።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

"አስቸኳይ ሀገር የማዳን" ውይይት ጥሪ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ያደረሰው ኪሳራ፤የኤርትራ 30ኛ ዓመት ነጻነት፤የልዑል ዓለማየሁ አጽም ጉዳይ

የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ያደረሰው ኪሳራ፤የኤርትራ 30ኛ ዓመት ነጻነት፤የልዑል ዓለማየሁ አጽም ጉዳይ 26.05.2023

«ምክረው ምክረው እንቢ ካለ መከራ ይመክረው የሚለው አባባል ሲገባቸው ተመልሰው ተስማምተዋል ከዚህ ጥፋት መማር አለባቸው» «እነሱስ አይደለም 1.5 ትሪሊዬን ፣ 1ብር ከሀምሳ ሳንቲም የጠፋባቸውም አይመስሉም» «ሀገሪቱንና ህዝቡን ለዚህ ችግር የዳረጉት ተጠያቂ መሆን አላባቸው ።»

የመገናኛ ዘዴዎች ሚና በብሔራዊ ምክክር

የመገናኛ ዘዴዎች ሚና በብሔራዊ ምክክር 08.11.2022

የመገናኛ ብዙኃን በአንድ በኩል ከግጭት ቀስቃሽ እና ልዩነት ሰባኪነት ገጽታቸው ካልወጡ እና በሌላ በኩል በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችል ዐውድ ካልተፈጠረ በስተቀር ለሀገራዊ ምክክሩ እዚህ ግባ የሚባል እገዛ ሊያደርጉ እንደማይችሉ በውይይቱ ተጠቅሷል።

የምክክር ኮሚሽን ቅርንጫፍ ቢሮዎች ሊከፍት ነዉ

የምክክር ኮሚሽን ቅርንጫፍ ቢሮዎች ሊከፍት ነዉ 29.11.2022

ኮሚሽነሮቹ ባለፉት ዘጠኝ ወራቶች ተቋም ከማደራጀት ጀምሮ ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በመጓዝ የቅድመ ዝግጅት ሥራ ውስጥ መክረማቸውን በገለፁበት መግለጫቸው አጀንዳ ለመስጠት የሚደረግ እንቅስቃሴ እና ግጭቶች የገጠሟቸው ችግሮች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።