«አስቸኳይ ሀገር የማዳን» ውይይት ጥሪ

አምስቱ የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ ባወጡት መግለጫ "ሀገር አድን" ሲሉ የገለፁት ውይይት ኢትዮጵያ- መራሽ ግን በዲሞክራሲ ባህል ትግበራ የተሻለ ባሉት ደረጃ ላይ በደረሰ ገለልተኛ አፍሪካዊ ሀገር ውስጥ እንዲካሄድ ጥሪ የቀረበበት ነው። መንግሥት ይህንን ውይይት በ1 ወር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ እንዲጀምርም ፓርቲዎቹ ጠይቀዋል።
አምስት በጋራ የሚሠሩ የፖለቲካ ድርጅቶች "አስቸኳይ ሀገር የማዳን" ያሉት ውይይት እንዲካሄድ ጠየቁ።
ከብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ሥራ ጋር "የማይቀላቀል እና ሊምታታ የማይገባው ነው" ያሉት ይህ ውይይት መንግሥት ፣ ታጥቀው ውጊያ ላይ ያሉ እና ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፣እንዲሁም የሀገሪቱ ጉዳዮች ያገባናል የሚሉ ወገኖች በሙሉ የሚሳተፉበት እንዲሆን ተጠይቋል። በዚህ ጥሪ መሠረታዊ መነሻ ኢትዮጵያ ውስጥ "ወጥቶ መግባት እንዲቻል ፣ ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ የሚያስችል የፖለቲካ ዐውድ እንዲኖር ለማድረግ ነው" ያሉት ፓርቲዎቹ ውይይቱ ሀገርን ብቻ ሳይሆን "መንግሥትን ጭምር ይሚታደግ ነው" ብለዋል።
ውይይቱ ገለልተኛ በሆነ የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ሊደረግ የሚገባው መሆኑንም ፓርቲዎቹ አስታውቀዋል።
የውይይት ጥያቄውን ያቀረቡት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት( መኢአድ )፣ እናት ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ( ኢሕአፓ )፣ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እና የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ የተባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው።
አምስቱ የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ ባወጡት መግለጫ "ሀገር አድን" ሲሉ የገለፁት ውይይት ኢትዮጵያ- መራሽ ግን በዲሞክራሲ ባህል ትግበራ የተሻለ ባሉት ደረጃ ላይ በደረሰ ገለልተኛ አፍሪካዊ ሀገር ውስጥ እንዲካሄድ ጥሪ የቀረበበት ነው። የአምስቱ ፓርቲዎች ትብብር ዋና ፀሐፊ ዳዊት ብርሃኑ ስለ ውይይቱ አስፈላጊነት ትከታዩን ብለዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ኢትዮጵያ ከትጋረጠባት ፈርጀ ብዙ የፖለቲካ ቀውስ እና መሠረታዊ ችግሮች መፍትሔ ጨምቆ እንዲያወጣ በአዋጅ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን አቋቁሟል። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው የተጠየቁት ውይይት የዚህን ኮሚሽን ሥራ የሚተካ ስለመሆን አለመሆኑ የተጠየቁት እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች አላማቸው በሀገር ውስጥ ሰላም እና ደህንነት የሚያሰፍን የፖለቲካ ዐውድ እንዲፈጠር ከማድረግ እና ኢትዮጵያ ገባችበት ካሉት "ሁለንተናዊ የጥፋት አደጋ" እንድትወጣ ከማድረግ የዘለለ አለመሆኑን የትብብሩ አባል ፓርቲ የሆነው መኢአድ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አቶ አብርሃም ጌጡ ምላሽ ሰጥተዋል።
ፓርቲዎቹ ለሦስት አሥርት ዓመታት የተተገበረ ያሉት "የጎሳ ፖለቲካ" ኢትዮጵያን ለዘርፈ ብዙ ችግር ማለትም ለጦርነት፣ ለግጭት፣ ለብርቱ የመብት ጥሰት መዳረጉንና ሕዝቡን ለከፋ የኑሮ ውድነት ማጋለጡንም ተናግረዋል። መንግሥት ይህንን ውይይት በ1 ወር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ እንዲጀምርም ፓርቲዎቹ ጠይቀዋል።ስለዚህ የሀገሪቱ ሁለንተናዊ ችግሮች ብቸኛ መፍትሔ ይሆናል ስለተባለውና በአስቸኳይ እንዲተገበር ስለተጠየቀው ውይይት ከመንግሥት በኩል እስካሁን የተሰጠ ምላሽ የለም።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ