አስተያየት፤ የአዉሮጳና አፍሪቃ ጉባኤ ለአዉሮጳ የመጨረሻ ዕድል ነዉ

የስደት ፖሊሲ ማለት፤ ህገወጥ ጨካኝ የሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂን ከመደገፍ ይልቅ ህጋዊ ስደትን ማቃለል ማለት ነው። የመዋዕለ ንዋይ የገንዘብ ፍሰት በዋናነት እዛዉ አፍሪቃ ዉስጥ ሥራ መፍጠርና ተጨማሪ ማኅበራዊ ጥቅም የሚያመጣ መሆን አለበት። የአውሮጳ የስጋና የዶሮ ምርቶች የአፍሪቃን ገበሬዎችን መሰረታዊ ፍላጎት ማጥፋት የለበትም።
በብራስልስ የተካሄደው የአዉሮጳ-አፍሪቃ ህብረት የመሪዎች ጉባዔ "አሮጌ" የሆነዉን የአውሮጳ ከአፍሪቃ ግንኙነት ወደ መንገዱ ለመመለስ የመጨረሻ ዕድል ይሆናል። የዶቼቬለዉ የአማርኛ ክፍል ሃላፊ ሉድገር ሻዶምስኪ እንደጻፈዉ ሌሎች ተፎካካሪዎች አፍሪቃ ደጃፍ ላይ ደርሰዋል።
የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኤማኑኤል ማክሮ በአውሮጳ እና በአፍሪቃ መካከል የሚታየዉ ግንኙነት "ትንሽ ደክሟል" ሲሉ መግለፃቸዉ ነገሩን አቅለዉታል። ይልቁንም ግንኙነታቸዉ እንዳይንቀሳቀስ ሆኖ ተቋርጦአል ማለት ይሻላል። እውነቱን ለመናገር አውሮጳውያን ከአፍሪቃ ህብረት ጋር ጉባዔ ከመቀመጣቸዉ በፊት ብዙ ቅድመ ተግባሮችን ፈፅመዋል። ለምሳሌ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት እና የመሰረተ ልማት ጥቅል እቅዶችን አዉጥተዋል። የኮሮና ክትባት ፍትሃዊ ስርጭትን በተመለከተ ከፍተኛ ጥረት አሳይተዋል። ይሁን እንጂ በጎረቤታሞቹ አህጉራት መካከል ያለው ግንኙነት እንደ ረጅም ጊዜ ፍቅረኛሞች አይነት ይመስላል። ወንዱ አፍቃሪ ሁልጊዜ እንደ አዲስ የሚገባዉ ቃል የማይፈፀም ሆኖበት፤ ሴቲቱ ተበሳጭታ ሌሎች ቀልቧን የሚስቧትን እንደምትመለከተዉ ሁሉ፤ አፍሪቃም ዓይኖችዋን ቻይናውያን ሩሲያውያን፤ ቱርኮች፤ ጃፓን እና አረብ ኢሚራቲስ ላይ እያማተረች ነዉ። እርግጠኛ መሆን የምንችለዉ አፍሪቃ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ፍላጎትን ከአዉሮጳ ጋር ስትፈል፤ ብሩሴል ፤ ፓሪስ እና በርሊን ግን የንግድ ገበያዉን እና ስደተኞችን መከላከል ለብቻዉ መቆጣጠር ይፈልጋሉ። አዉሮጳዉያን አፋቸዉን ሞልተዉ የሚናገሩለት ገንዘብ ይስጡ እንጂ፤ የቀረበዉ አዲስ ገንዘብ የያዘ ባለመሆኑ አቡጃ እና አዲስ አበባ ላይ እንደ ንቀት ታይቶአል። ይህን በተመለከተ ጀርመናዊው መራሄ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ ብሩስል በመሩት የክብ ጠረቤዛ ዉይይት ላይ ጭምር ከበድ ያለ ሁኔታ ታይቶአል።
ስለአፍሪቃ የሚደረግ ዉድድር
ሾልዝም ቢሆኑ ጊዜዉ አጭርና አጣዳፊ እንደሆን ተረድተዋል። በአዲስ መልኩ አዲሱ የአፍሪቃ ቅርምት ወይም ከአፍሪቃ ለመወዳጀት ትግል በሙሉ ሃይል እየተካሄደ ነዉ። ቻይና በርካሽ ብድርን በመስጠትዋ አውራ ጎዳናዎች፤ የባቡር መመንገዶች እና ወደቦች እየተገነቡ ነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አህመድ ገዳይ የሆኑ የሰዉ አልባ አዉሮፕላን ማለትም ድሮኖችን የሚገዙት ከቱርክ ነዉ። ማሊ ደግሞ የዴንማርክ ልዩ ሃይሎችን ከሀገሪቱ እያባረረች በምትኩ ከክሬምሊን ጋር የተቆራኙ ቅጥረኛ ወታደሮችን እየቀጠረች ነው። እናም አፍሪቃ እያስተላለፈች ያላችዉ እጅ ይዞ በአባት መመራት፤ ትናንት ነበር፤ ዛሬ ግን መምረጥ እንችላለን ነዉ።
አዉሮጳስ? አዉሮጳ እስከ ጎርጎረሳዊዉ 2030 ሚዘልቅ የጋራ ራዕይ ስትነድፍ የደቡብ ወገኖችዋ አፍሪቃዉያኑ አብረዋት እንዲያቅዱ ሳታሳትፋ ብቻዋን ነበር ያደረገችዉ። ይህም በሁለቱ አህጉራት መካከል ያለዉን ሁኔታ አክብዶታል፤ አጥብቦታልም።
እርግጥ ነዉ በዉድድሩ ቻይና፤ ሩስያ እና ቱርክ በአፍሪቃ በሚካሄደዉ ዉድድር ቅድምያ ቦታን ያገኛሉ። ምክንያቱም እነዚህ ሃገራት የተለየ ሃሳብ ካላቸዉ አዉሮጳዉያን ይልቅ እነሱ በአንድ ድምፅ በመናገራቸዉ ነዉ።
የስደተኞች ፖለቲካ በሃንጋሪ እና በስፔን መካከል ወደ አንድ መስመር እስካልመጣ ድረስ፤ የሰዉ ልጆች እና የአናሳ ማህበረሰቦች መብት፤ የከባቢ አየር ጥበቃ፤ የመንግሥት አስተዳደር ወደ ብዙሃኑ አመለካከት እስካልመጣ ድረስ አዉሮጳ ከአፍሪቃ ጋር አብራ ለመስራት ያላት እቅድ የታመመ ይሆናል።
አዲሱ ተዓማኒነት
አዉሮጳዉያን ወዳጅነቱ ወደሚቀጥለዉ ደረጃ እንዲዘልቅ ይፈልጋሉ? ጀርመናዊትዋ የአዉሮጳ ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኦርዙላ ፎንደርላይን፤ እንዳሉት የአዉሮጳ ህብረት እዉነተኛ መሆን አለበት። አዲሱ እዉነተኛነት ማክሮ ካሉት ከአዲሱ ስምምነት ይሻላል። መተማመን እና ያለፈዉ የጋራ ታሪካችን አዉሮጳን ሊጠቅሙ የሚችሉ እሴቶች ናቸዉ።
የስደት ፖሊሲ ማለት፤ ህገወጥ ጨካኝ የሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂን ከመደገፍ ይልቅ ህጋዊ ስደትን ማቃለል ማለት ነው። የሰለጠኑ ሰራተኞች እጥረት እንዲሁም ከአረጋውያን ማህበረሰቦች አንፃር ሥርዓትን የተከተለ ስደት የአውሮጳም ፍላጎት ስለሆነ ጥቅምም የሚያመጣ ነዉ።
የመዋዕለ ንዋይ የገንዘብ ፍሰት በዋናነት ለአውሮጳ ኩባንያዎች ዋስትና ጥቅም ላይ መዋል የለባቸውም። ይልቁንም እዛዉ አፍሪቃ ዉስጥ ሥራ መፍጠር እና ተጨማሪ ማኅበራዊ ጥቅም የሚያመጣ መሆን አለበት። የአውሮጳ የስጋ እና የዶሮ ምርቶች የአፍሪቃን ገበሬዎችን መሰረታዊ ፍላጎት ማጥፋት የለበትም። የአፍሪቃ ገበሪዎች ምርታቸዉን ወደ አዉሮጳ እንዲያስገቡ መሰናክሎች መነሳት አለበት።
በኮሮና „ክትባት አፓርታይድ“ ምክንያት የአፍሪቃዉያን ቁጣ ምን ያህል እንደነበር በደቡብ አፍሪቃው ራማፎዛ እና በአዉሮጳ ኅብረት ኮሚሽነር ፎን ደር ሌየን ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በግልፅ ይታይ ነበር። ራማፎዛ እና ፎን ደር ሌየን በጉባዔዉ መጠናቀቅያ አርብ ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ፍፁም ዲፕሎማሲያዊ ባልሆነ ቃላት ተወራዉረዋል። የአዉሮጳ የኮሮና ክትባት ፖለቲካ ቀጣይነት የለዉም። ምንክያቱም የመድሐኒቱን ይዘት እና ፈቃድ አሳልፈዉ ለአፍሪቃ ስለማይሰጡ ነዉ። ይሄ ደግሞ „ለመቶ ሚሊዮን“ ለሚሆኑ አፍሪቃዉያን ችግር ሆንዋል። በየጊዜዉ እራሱን የሚለዋወጠዉን የኮሮና ተኅዋሲ ለመከላከል አዉሮጳ ለአፍሪቃ እሰጣለሁ ያለችዉ አንድ ሚሊያርድ ይሮ እስካሁን መሰጠት ነበረበት። አሁንም የክትባቱን እዉቀት ፈጣን በሆነ መልክ በማስተላለፍ ክትባቱ በአፍሪቃ መመረት መጀመር አለበት።
እንዲህ ሲሆን በአህጉራቱ መካከል መተማመን ይጀምራል። አፍሪቃውያን ለአላፍ ሾልስ እና ለሌሎች የአውሮጳ አወያዮች እንደሚናገሩት ሁሉ፣ በአዉሮጳና በአፍሪቃ መካከል አዲስ ጅምር ሊፈጠር አይችልም። ሩሲያ በጎርጎረሳዉያኑ በ2022 መገባደጃ ላይ ትልቅ የአፍሪቃ ጉባኤ ለማካሄድ አቅዳለች። በጉባኤዉ ላይ የሩስያ ቱጃሮች የንግድ ካርዶችን እንዲያሰራጩ ተፈቅዶላቸዋል። ስለዚህ አዉሮጳ ከአፍሪቃ ጋር አዲስ ታማኝነት ግንኙነት መፍጠር ጊዜው አሁን ነው።
ሉድገር ሻዶምስኪ / አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ