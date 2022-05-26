አስለቃሽ ጢስ በማፈንዳት ተጠርጣሪ ፖሊስ ላይ 37 ቀናት ምርመራ

ሚያዝያ 24 ቀን፣ 2014 ዓ.ም. በእስልምና እምነት ተከታዮች በሚከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ታዳሚዎች ላይ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ አካባቢ ያለ አግባብ አስለቃጭ ጭስ ቦንብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠሩት የፌዴራል ፖሊስ አባል ኮንስታብል ኡንባለ ኡቴ ጊትማ ዛሬ ለሦስተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ተጨማሪ የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ ተፈቅዷል።
የፌዴራል ፖሊስ አባል ኮንስታብል ኡንባለ ኡቴ ጊትማ ዛሬ ለሦስተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ተጨማሪ የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ ተፈቅዷል። ያለፈው ጊዜ ተደምሮ በአጠቃላይ የምርመራ ጊዜው 37 ቀናት ይሆናል።
ዛሬ በአዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ከመርማሪ ፖሊሶች ቃል ተቀብሏል። መርማሪ ፖሊሶች፦ ለተጠርጣሪው የገንዘብ ድጋፍ መኖርና አለመኖሩን ለማጣራት ለባንኮች ደብዳቤ መላኩን፣ የግል ስልካቸው ላይ ለኤሌክትሮኒክስ ምርመራ እንዲደረግ ለብሔራዊ መረጃ ደህንነት ተቋም ደብዳቤ ልከው ውጤት እየተጠባበቁ መሆናቸውን አብራርተዋል። የአስለቃሽ ጭስ ቦንብ ፍንጣሪው «ለፎሬንሲክ» ምርመራ እንዲላክ ማድረጋቸውንም ገልጠዋል። ከግልና መንግስት ባንኮች ማስረጃ የማሰባሰብ ሂደት ላይ መሆናቸውን በመጥቀስም የሦስት የፌዴራል ፖሊስ አባላት የምስክር ቃል መሰብሰብን ጨምሮ ያላጠናቀሩት የምርመራ ሂደት መኖሩን በማከል የተጨማሪ 14 ቀናት ጊዜ ጠይቀዋል። በችሎቱ የተሰየሙት ዳኛም ተጠርጣሪው እስካሁን የታሰሩበት 27 ቀናት ብዙ መሆኑን በመግለጽ ተጠርጣሪው በዋስ ቢለቀቁ ምን ኪሳራ ይፈጠራል በሚል ለመርማሪዎቹ ጥያቄ ሲያቀርቡ፤ መርማሪዎቹ ማስረጃዎችን ያጠፋል በሚል ስጋታቸውን ገልጸዋል፡፡
ተጠርጣሪው በበኩላቸው በእለቱ ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት ጀምሮ መደበኛ ስራቸው ላይ በመገኘት ኃላፊነታቸውን ሲወጡ እንደነበር፣ ከእጃቸው ያመለጠው አስለቃሽ ቦንብም ጉዳት እንዳያስከትል ወደ ጉድጓል እና በአከባቢው ቆሞ ወደ ነበረው ባስ ለማድረግ መጣራቸውን፤ ይሁንና በበዓሉ ታዳሚያን ድብደባ ደርሶባቸው እስከ ዛሬም ያመኛል ያሉት ግራ ዐይናቸውን ለጉዳት መዳረጋቸውን ለችሎቱ አብራርተዋል፡፡ ተጠርጣሪው ቀደም ሲል ከዚህ በፊት በነበረው ችሎት በአንድ ቤት በር ተዘግቶባቸው እንደሚውል የገለጹት አያያዝ አሁን ላይ ተሻሽሎ ከሌሎች እስረኞች ጋር መታሰራቸውን ዐስታውቀዋል፡፡ ቀዝቃዛ ውኃ እንኳ የሚያቀብለኝ ዘመድ ከዚህ የለኝም ያሉት ተጠርጣሪው የፈጸሙት ወንጀል እንደሌለ በመግለጽ ፍርድ ቤቱ በነጻ እንዲያሰናብታቸውም ጠይቀዋል፡፡
ይሁንና ግራ-ቀኙን ያደመጠው ችሎቱ መርማሪ ፖሊስ ቀረኝ የሚለውን የሦስት ሰዎች የምስክርነት ቃል እና የሰነድ ማስረጃዎችን እንዲያጠናክር በሚል የተጨማሪ 10 ቀናት የምርመራ ጊዜያትን ፈቅዶ ለሰኔ 03 ቀን፣ 2014 ዓ.ም. ተለዋጭ ቀጠሮ መያዙን ችሎቱን የተከታተለው ሥዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዘግቧል፡፡
የዛሬውን አጠር ያለ የፍርድ ቤት ውሎ የአዲስ አበባው ወኪላችን ሥዩም ጌቱ ተከታትሎታል። ቃለ መጠይቁ በድምፅ ከታች ይገኛል።
ሥዩም ጌቱ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ