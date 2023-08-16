አሳሳቢው የኦንላይን ባንክ ዘረፋ

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ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ በተንቀሳቃሽ ስልክ አማካይነት በበይነመረብ በሚከናወን የባንክ አገልግሎት የውሃ፣ የመብራት የትምህርት ቤት፣እና የነዳጅ ክፍያዎች መፈፀም እየተለመደ መጥቷል። ይሁን እንጅ ከአገልግሎቱ መስፋፋት ጋር ተያይዞም የሚጭበረበሩ ሰዎች ቁጥርም በዚያው መጠን እየጨመረ መሆኑ ይነገራል።
በተንቀሳቃሽ ስልክ አማካይነት በበይነመረብ የሚከናወን የባንክ አገልግሎት / ኦንላይን ሞባይል ባንኪንግ/ንዘብን ከየትኛውም ቦታ በማንኛውም ጊዜ ለለማንቀሳቀስ ቀላል እና ምቹ የሚያደርግ ቴክኖሎጅ ነው። ነገር ግን ይህ ቴክኖሎጅ በአግባቡ እና በጥንቃቄ ካልተተገበረ እንደ ሌሎቹ የበይነመረብ አገልግሎቶች ለማጭበርበር እና ለመረጃ መንታፊዎች ስርቆት የተጋለጠ ነው።
በኢትዮጵያ ይህ ዲጅታል አገልግሎት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተስፋፋ በመምጣቱ የውሃ፣ የመብራት የትምህርት ቤት፣እና የነዳጅ ክፍያዎች ፣ እንዲሁም ሌሎች ግብይቶችን በዚሁ ዲጅታል ገልግሎት መፈፀም እየተለመደ መጥቷል።ይሁን እንጅ ከአገልግሎቱ መስፋፋት ጋር ተያይዞም በኦንላይን ባንኪንግ የሚጭበረበሩ ሰዎች ቁጥርም በዚያው መጠን እየጨመረ መሆኑ ይነገራል።
ደህንነትን ለመጠበቅ የሚያስችል ጠንካራ ይየለፍ ቃሎችን ከመጠቀም ይልቅ ተጠቃሚዎችን ለመሳብ በሚል አራት ዲጅት የይለፍ ቃሎችን ብቻ መጠቀም የሚፈቅዱ ሶፍትዌሮቹ መኖራቸው ለችግሩ ሌላው መንስኤ መሆኑም ይነገራል።
በቅርቡ በአንድ መንግስታዊ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ጠቅሶ እንደዘገበው በእጅ ስልክ በሚከናወን የባንክ አገልግሎት በዘንድሮው ዓመት/ በ2015 ዓ/ም /ብቻ ከ74 ሺህ በላይ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች በአጭበርባሪዎች የሚስጥር ቁጥራቸው ተወስዶ ዘረፋ ተፈፅሞባቸዋል።ወጣት አስኳል ገብረአምላክ ከነዚህ መካከል አንዷ ነች።
ላለፈው ዓንድ ዓመት የአገልግሎት ተጠቃሚ መሆኗን የገለፀችው ወጣቷ፤ ከተዘረፈባት 200 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ባሻገር ለሚመለከታቸው አካላት ችግሩን ለማስረዳት እና ክስ ለመመስረት ላለፉት በርካታ ወራት ጊዜ እና ጉልበቷን አባክናለች። በዚህም አገልግሎቱን እንድትጠቀም የወተወታትን ያህል ስለአጠቃቀሙ እና መደረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ ግንዛቤ ባለመስጠቱ እንዲሁም ችግር ሲፈጠር ሀላፊነት ባለመውሰዱ ተቋሙን ትወቅሳለች።
አቶ አክሊሉ ሀይለሚካኤል ሌላው የችግሩ ሰለባ ነው።እሱ የተጭበረበረበት መንገድ ከወጣት አስኳል ይለያል።«
በዚህ ሁኔታ 50 ሺህ የኢትዮጵያ ብር እሱ ባለወቀው ሁኔታ በመንታፊዎች ወደ ሌላ ሰው መተላለፉን እና በባንኩ በኩልም ምንም መፍትሄ አለማግኘቱን ገልጿል።
የበይነመረብ መንታፊዎች ወይም የሳይበር ወንጀለኞች በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገሮችም ከአገልግሎት ሰጭ ተቋማት እና ከአገልግሎት ተጠቃሚዎች ለማምለጥ በየጊዜው ዘዴያቸውን በመለዋወጥ እና የተለያዩ አዳዲስ መንገዶችን በመጠቀም ይታወቃሉ።በመሆኑም የተንቀሳቃሽ ስልክ የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚዎች በአሁኑ ወቅት የሚያጋጥሟቸው የማጭበርበሪያ መንገዶች ከላይ የተጠቀሱት ሁለቱ ብቻ አይደሉም ።በአገልግሎት ሰጪው ባንክ ተመዝግቦ የሚገኘው የግል መረጃ ስህተት እንዳለበት በማስመሰል፣ የሽልማት አሸናፊ ነዎት በማለት፣ እንዲሁም የሞባይል መተግበሪያ እናዘምንልዎ በሚል የግል መረጃን በመመንተፍ የሚፈጸሙ የማጭበር ወንጀሎችም አሉ።ከማይታመን ድረገፅ የተጫኑ መተግበሪያዎችም መረጃን ለሌላ ሰው አሳልፎ በመስጠት ዘረፋ እንዲፈፀም ያደርጋሉ።
ጉዳዩን በተመለከተ ያነጋገርናቸው የሶፍትዌር መሀንዲሱ አቶ ይግረማቸው እሸቱ እንደሚሉት ችግሩ የሚመነጨው ከሶስት ዋናዋና ክፍተቶች ነው።የመጀመሪያው ክፍተት አገልግሎቱን ከሚሰጡ ድርጅቶች ከሚከተሏቸው ፖሊሲዎች ሲሆን በዚህም ለአገልግሎት በሚቀርቧቸው መተግበሪያዎች የሚስጥር ቁጥር ሲሰረቅ ወዲያው የሚዘጉበትን መንገድ አለመፍጠር ፣ጥቃት የሚፈፅሙ ሰዎችን ተከታትሎ ያለመያዝ፣ እንዲሁም ተጠቃሚዎች በሚጠቀሙበት መሰረተ ልማት ላይ ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎችን ያለማሟላት ክፍተቶች መኖራቸውን ይገልፃሉ።
አቶ ይግረማቸው እሸቴ የሶፍትዌር መሀንዲስ ፤ «የበይነመረብ የባንክ አጠቃቀም አገልግሎት በኢትዮጵያ አዲስ እና የዲጅታል ቴክኖሎጅ እውቀትም በህብረተሰቡ ዘንድ በወጉ ያላደገ በመሆኑ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በኩል ጠንካራ የደህንነት ጥበቃ ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ነው።» ብለዋል ።
ሌላው እና ሁለተኛው ለችግር የሚዳርገው ክፍተት ዲጅታል መሰረተ ልማቶች ወይም ሶፍትዌሮች ላይ የሚታይ ክፍተት ሲሆን ፤በባንኩ እና በተጠቃሚው መካከል ገንዘብ ነክ መረጃን አለመመስጠር ወይም /End to End Encryption/አለመጠቀምን እንደ ችግር ያነሳሉ።በኢሜይል የሚመጡ የመረጃ ስርቆቶችን እንዴት እንከላከል?
ከዚህ በተጨማሪ ደህንነትን ለመጠበቅ የሚያስችል ጠንካራ ይየለፍ ቃሎችን ከመጠቀም ይልቅ ተጠቃሚዎችን ለመሳብ በሚል አራት ዲጅት የይለፍ ቃሎችን ብቻ መጠቀም የሚፈቅዱ ሶፍትዌሮቹ መኖራቸው ለችግሩ ሌላው መንስኤ መሆኑን ገልፀዋል።ሶስተኛው ክፍተት ደግሞ በተጠቃሚዎች ስህተት ወይም መታለል የሚመጣ ነው።ከታወቀ አካል የተደወለ በማስመስል በድምፅ በሚመጣ መልዕክት የይለፍ ቃልን መንጠቅ በእንግሊዥኛው /vishing/ የሚባለው እና በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ በስፋት እየተለመደ የመጣው የማታለያ ዘዴም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው።ካልታወቀ ምንጭ ሶፍትዌሮችን መጫንም ሌላው ችግር መሆኑን ባለሙያው አመልክተዋል።
ትክክለኛውን ሂደት የሚያዛቡ ሶፍትዌሮችን ካልታወቀ ምንጭ በመጫን ከሚመጣው ችግር በተጨማሪ በተሳሳተ መንገድ የሚላኩ የሚያስፈራሩ ወይም የሚያጓጉ አባሪዎችን መክፈትም ሌላው የችግሩ ምንጭ ነው።
የበይነመረብ መንታፊዎች ወይም የሳይበር ወንጀለኞች በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገሮችም ከአገልግሎት ሰጭ ተቋማት እና ከአገልግሎት ተጠቃሚዎች ለማምለጥ በየጊዜው ዘዴያቸውን በመለዋወጥ እና የተለያዩ አዳዲስ መንገዶችን በመጠቀም ይታወቃሉ።
በመሆኑም የበይነመረብ የባንክ አጠቃቀም አገልግሎት በኢትዮጵያ አዲስ እና የዲጅታል ቴክኖሎጅ እውቀትም በህብረተሰቡ ዘንድ በወጉ ያላደገ በመሆኑ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በኩል ጠንካራ የደህንነት ጥበቃ ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን ባለሙያው ተናግረዋል። እየጨመረ የመጣው የሳይበር ጥቃት በኢትዮጵያየዲጅታል ቴክኖሎጅ እውቀትን ለማሳደግ ለተቋማቱ ሰራተኞችም ሆነ ለደንበኞች ስልጠናዎችን መስጠትም ተገቢ ነው ።የተከሰቱ የማጭበርበር ወንጀሎችን ተከታትሎ በተለያዩ መንገዶች ለህብረተሰቡ ማሳወቅም እና ወንጀለኞቹን በህግ ተጠያቂ ማድረግ ከተቋማቱ የሚጠበቅ ነው።
በተጠቃሚዎች በኩልም ጠንካራ ይይለፍ ቃሎችን መጠቀም እና በየሶስት ወሩ መለዋወጥ ወይም በአሻራ እና በፊት ቅርፅ እንዲከፈቱ ማድረግ ጠቃሚ ነው።መተግበሪያዎችን ወቅቱን ጠብቆ ማዘመን በህዝባዊ ቦታዎች የሚገኙ ነፃ በይነመረቦችን አለመጠቀም፣ ባለ ሁለት ደረጃ ማረጋገጫን መጠቀም፣ መተግበሪያዎችን ከታመኑ ድረ-ገፆች ማውረድ፣ ፀረ ቫይረሶችን መጠቀም፣ የገንዘብ አጠቃቀም ዝርዝርን መረጃን በሚስጥር መያዝ እንዲሁም የተንቀሳቃሽ ስልኮችን ወይም ታብሌት በተገቢው ሁኔታ ሶስተኛ ወገን በማያገኛቸው ቦታዎች ማስቀመጥ መፍትሄዎች መሆናቸውን ባለሙያው መክረዋል።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።
ፀሀይ ጫኔ
አዜብ ታደሰ