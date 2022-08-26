 አሳሳቢዉ ጦርነቱና የአዲስ አበባ ወሰን ጉዳይ | አፍሪቃ | DW | 26.08.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አፍሪቃ

አሳሳቢዉ ጦርነቱና የአዲስ አበባ ወሰን ጉዳይ

የትግራይ ሕዝብ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ ለተፈረጀው ሕወሓት ሊተው አይገባም ሲሉ ሦስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ ተናገሩ። ፓርቲዎቹ ዳግም ከሰሞኑ የተቀሰቀሰው ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ሁሉም ወገኖች እስከመጨረሻው ጥረት እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።

በወቅታዊ ጉዳይ የ3 ተቃዋሚ ፓርቲዎች መግለጫ

የትግራይ ሕዝብ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ ለተፈረጀው ሕወሓት ሊተው አይገባም ሲሉ ሦስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ ተናገሩ። ፓርቲዎቹ ዳግም ከሰሞኑ የተቀሰቀሰው ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ሁሉም ወገኖች እስከመጨረሻው ጥረት እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ)፣ እናት እና የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) የተባሉት ሦስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ዛሬ በጋራ በሰጡት መግለጫ «በአዲስ አበባ ከተማ እና በኦሮሚያ ክልል መካከል የተደረገው የወሰን ማካለል ተግባር በአስቸኳይ እንዲቆም» ሲሉም ድርጊቱ ሕገ ወጥ መሆኑን ጠቅሰው ጠይቀዋል። 

Addis Ababa City

መኢአድ ፣ እናት እና ኢሕአፓ ፓርቲዎች በፌዴራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል የተጀመረው ዳግም ግጭት አሁንም በሰላም አማራጮች እንዲፈታ ጠይቀዋል። ከእናት ፓርቲ በመጋቢ ሀዲስ ሳሙኤል በንባብ የቀረበው መግለጫ «የአዲስ አበባ እና የኦሮሚያ ክልልን ወሰን የማካለሉ ሥራ ከሕግ ውጪ የተደረገ ነው» ይላል። በከተማዋ መታወቂያ ከሕግ ውጪ ይታደላል፣ ዘረፋ በከፋ ሁኔታ ቀጥሏል፣ ታሪካዊ ቅርሶችም በማናለብኝነት ይፈርሳሉ፣ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ደግሞ ያለአግባብ ለማይገባው ይታደላሉ ብሏል።

ፓርቲዎቹ የወሰን ማካለሉ ጉዳይ በብሔራዊ ምክክሩ አንድ ጉዳይ ሆኖ መፈታት ሲገባው በይድረስ ይድረስ መሠራቱ ወደፊት ብዙ በከተማዋ ውስጥ የነበረን ሕዝብን ለአስተዳደራዊ ችግር ያጋልጣል ብለዋል። ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ከወጣቶች ጋር ከሰሞኑ በተወያዩበት ወቅት ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የማካለሉ ተግባር ፓርቲያቸው «ብልጽግና ከሠራቸው ማንኛውም ሥራ የላቀውና ትልቁ ነው» ብለዋል።       

ሰለሞን ሙጬ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ሸዋዬ ለገሰ
 

Audios and videos on the topic

በወቅታዊ ጉዳይ የ3 ተቃዋሚ ፓርቲዎች መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ስለ ዳግም ጦርነቱ የሕዝብ አስተያየት ከመቀሌ

ስለ ዳግም ጦርነቱ የሕዝብ አስተያየት ከመቀሌ 26.08.2022

በኢትዮጵያ መንግሥት እና ትግራይን በሚያስተዳድረው ሕወሓት መካከል የተጀመረው ዳግም ጦርነትን አስመልክቶ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል።

Datum unbekannt Ethiopia’s Foreign Ministry confirmed the killings of Sudanese soldiers in what it described as “a tragic incident. It said in a statement that a Sudanese military unit crossed into Ethiopia with the support of rebels from the Tigray region and suggested that's when they were killed.

የረቡዕ ነሐሴ 18 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 24.08.2022

ዳግም ስለተነሳው ጦርነት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ይላሉ

ዳግም ስለተነሳው ጦርነት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ይላሉ 25.08.2022

ለሁለት አመታት ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት እና ትግራይ ክልልን በሚያስተዳድረው ህዝባዊ ሃርነት ወያኔ ትግራይ መካከል ሲደረግ የነበረው ጦርነት ትላንት ዳግም ማገርሸቱን ተከትሎ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ይላሉ? ሊደረግ የነበረው ድርድርስ ቀጣይነት ይኖረው ይሆን?