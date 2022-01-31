 አሳሳቢዉ የመድኃኒት እጦት በትግራይ | ኢትዮጵያ | DW | 31.01.2022

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ኢትዮጵያ

አሳሳቢዉ የመድኃኒት እጦት በትግራይ

በትግራይ በመድሃኒቶች እና በሕክምና ቁሳቁሶች እጥረት ምክንያት ዜጎች ለሞት እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። በመቐለ ከተማ የተዘዋወረው  የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ የግልና መንግስት መድሃኒት መሸጫ ቤቶች በአብዛኛው ባዶ መሆናቸውን ተመልክቷል። ረዘም ላለ ጊዜ ህክምና የሚከታተሉ ሰዎች በመድሃኒት እጦት ምክንያት ችግር ላይ መውደቃቸውን  ዘጋቢያችን አስተውሏል።

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በትግራይ ክልል የተከሰተው የመድኃኒት እጥረት እያስከተለ ያለው ጉዳት

በትግራይ በመድሃኒቶች እና በሕክምና ቁሳቁሶች እጥረት ምክንያት ዜጎች ለሞት እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። በመቐለ ከተማ የተዘዋወረው  የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ የግልና መንግስት መድሃኒት መሸጫ ቤቶች በአብዛኛው ባዶ መሆናቸውን ተመልክቷል። በተለይም ረዘም ላለ ጊዜ በህመም ተይዘው ህክምና የሚከታተሉ ሰዎች በመድሃኒት እጦት ምክንያት ችግር ላይ መውደቃቸውን  ዘጋቢያችን አስተውሏል። በትግራይ ክልል የሚገኙ ሆስፒታሎች በሕክምና ቁሳቁስ እጥረት አገልግሎታቸው እያቋረጡ እንደሚገኝም ተገልጧል። ዓለም አቀፉ ቀይመስቀል ማሕበር ደግሞ ካለፈው መስከረም ወር በኋላ ለመጀመርያ ግዜ ባለፈው ሳምንት ወደ ትግራይ ክልል መድሃኒት ማስገባቱን ገልጿል።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ

ታምራት ዲንሳ

ኂሩት መለሰ

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